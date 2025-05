Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 17 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 17 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, si prospetta un fine settimana di swing emotivo, poiché l’influenza lunare oggi non è del tutto positiva. Tuttavia, domani sembra che Giove sia più favorevole. Venere sta pianificando di regalarti momenti di intenso ardore sentimentale, ma tieni a bada la gelosia. All’interno del nucleo familiare, è fondamentale ascoltare e valutare anche i punti di vista degli altri.

Oroscopo del Toro

Cari Tori, Mercurio si sta muovendo attraverso il vostro segno, suggerendo un’importante revisione finanziaria e potenzialmente anche delle vostre relazioni professionali. Venere è in arrivo nel vostro segno e giugno avrà molto da offrire. Questo spiega l’accento sulle emozioni in amore e la suggestiva possibilità di un significativo nuovo incontro.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’astrologia evidenzia un dettaglio di rilievo: l’influenza lunare oggi non è positiva, tuttavia, entro le prossime 24 ore la sua energia sarà favorevole per te. Pertanto, è consigliabile posticipare incontri o decisioni rilevanti. Non sottovalutare, peraltro, la possibilità di un rinnovato risveglio della passione nella tua esistenza.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, il transito della luna potrebbe causare un temporaneo turbamento interiore, ma non preoccupatevi: è un’agitazione di breve durata. È infatti in arrivo un periodo più positivo a partire da giugno, quindi rimanete in attesa delle novità. Vi potreste sentire sopraffatti da troppe emozioni in questo momento, ma ricordate: questo avrà un impatto positivo sul vostro cammino. Ciò che sperimentate ora vi porterà in realtà a notevoli benefici. Non temete, la pace d’animo e la lucidità mentale arriveranno mano a mano. Il mio consiglio per oggi? Evitate di incappare in situazioni o persone fastidiose, tenetevi lontano da ciò che vi provoca stress.

Oroscopo del Leone

Leone, la tua innata forza e coraggio ti porteranno ad affrontare con successo le sfide che si pongono sul tuo cammino; Giove sta sorridendo su di te. Crea un angolo di tranquillità e intimità con il tuo partner. Le stelle prevedono grandi opportunità nel tuo campo professionale e affettivo. Sii pronto, Leone. Ti attende un momento di benessere e prosperità.

Oroscopo della Vergine

Vergine, finalmente arriva il momento di fare un po’ di razionalità: sì, perché un meta ora è più alla portata e soprattutto, al posto dell’ansia e del caos degli ultimi tempi, stanno emergendo delle sicurezze. Il pianeta Mercurio si sta infatti comportando in modo favorevole per quanto riguarda l’occupazione, soprattutto per quanto concerne esperimenti significativi.

Oroscopo della Bilancia

Quali effetti avranno queste stelle sulla Bilancia in termini di relazioni interpersonali? Da un po’ Venere è in opposizione, generando una certa propensione a stuzzicare gli altri, spinta dalla necessità di ottenere delle risposte. Se ultimamente il tuo partner sembra ignorare le tue richieste, è comprensibile che tu possa sentirsi frustrato. Fai una pausa e dedicati ad ascoltare e comprendere le necessità di chi ti circonda.

Oroscopo dello Scorpione

Questo fine settimana offre un’opportunità preziosa per lo Scorpione per rielaborare idee, collaborazioni e riflessioni. Ricorda, da Giugno Giove sarà dalla tua parte e, sia nel campo lavorativo che in quello sentimentale, le probabilità di raggiungere il successo si stanno avvicinando con forza.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la buona notizia è che in breve tempo Giove non risulterà più in opposizione, ciò porta con sé la prospettiva di guadagnare visibilità e superare una sfida. Un’occasione preziosa per coloro il cui cuore è solitario, che in questo periodo dovrebbero essere attenti ai segnali intorno a loro un po’ di più.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, con la luna in fase con il tuo segno, avrai un notevole impulso per realizzare e metterti all’opera. Questo però potrebbe generare alcune dissonanze nella sfera sentimentale. Voglia di evitare che, in questi periodi, le responsabilità lavorative primeggino su tutto il resto. I nuovi amori, pur essendo di rilevante importanza, necessitano di tempo per germogliare e il tuo partner potrebbe percepire un tuo atteggiamento leggermente distaccato e indifferente.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, vivrete un periodo unico, in cui il lavoro imporrà un certo peso. È necessario affrontare e risolvere qualche questione economica persistente. Non si può prescindere dalla salute per via del transito avverso di Marte: quindi, è assolutamente cruciale concedersi un riposo adeguato. La situazione attuale è gravata da notti in bianco e da una certa tensione che ha generato delle difficoltà.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, come progrediamo verso il mese di giugno, Giove mostra segnali di favore e, di conseguenza, avrete l’opportunità di consolidare concrete fondamenta. Le influenze astrali diventano di crescente importanza, segnalando un periodo di trasformazione e rinascita che coinvolgerà sia l’ambito lavorativo che quello sentimentale. Lascia fare al destino.

