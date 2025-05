Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 16 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 16 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, attenzione, la tua tenacia è messa alla prova e bisogna evitare di affrontare le circostanze con troppa fretta. Ricorda che, approssimandoci ai primi giorni di giugno, c’è in agguato una decisione fondamentale da prendere riguardo alla tua carriera lavorativa.

Oroscopo del Toro

La Luna nel segno del Toro porta a evoluzioni positive fino a quando Marte porta però delle tensioni. E’ chiaro che stai mettendo un punto alla tua storia passata che ormai non ti rappresenta più. Devi avere un coraggio immenso per allontanarti da abitudini e tradizioni che ti legano. Il mese di giugno sarà particolarmente favorevole a decisioni significative nell’ambito sentimentale.

Oroscopo dei Gemelli

Gentili Gemelli, avete un periodo positivo grazie all’azione di Venere e l’ulteriore presenza di Giove nel vostro segno dona una rilevanza particolare agli eventi che stanno per arrivare. La sola area che necessita di cautela è legata alle spese eccessive. In ambito amoroso, potrebbero emergere confronti legati al budget familiare. Questo consiglio è particolarmente rilevante per coloro che condividono la vita di coppia, sia essi sposati o conviventi.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, il clima in casa e sul fronte amoroso rimane teso, Venere non è certamente dalla vostra parte al momento. Tuttavia, in mezzo a questo clima tempestoso spunta un raggio di luce legato alla sfera professionale: è un periodo estremamente propizio per la crescita e l’autoanalisi. Non tenetevi indietro, lasciate che le vostre emozioni emergano. Ascoltate la vostra intuizione, è un periodo in cui la vostra creatività è in pieno fermento e può portare frutti inaspettati.

Oroscopo del Leone

Il Leone è in un’interessante fase di meditazione e, più importante, di pronteza per sconfiggere eventuali sfide. Possiedi un carattere davvero potente. Marte, attualmente nel tuo segno zodiacale, potenzia la tua vitalità, stimolando la formazione di rapporti inediti e rilevanti.

Oroscopo della Vergine

Vergine, oggi è un giorno intriso di energia, un momento di luminosità in contrasto con l’oscurità del passato. Adesso tutto appare più trasparente, permettendoti di dedicare tutta la tua attenzione a superare gli ostacoli che si pongono davanti a te. Fidati, giugno sarà un mese proficuo per quel che riguarda le relazioni.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, il tuo focus dovrebbe essere su trovare l’equilibrio e l’armonia, specialmente in quello che fai con passione nella tua professione. Tuttavia, nelle questioni d’amore, è possibile che tu stia esigendo troppo o che invece le tue ricezioni siano minime. In ultima analisi, la ricerca di un equilibrio equilibrato dovrebbe essere il tuo obiettivo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, questa è una giornata per fare introspezione, non per lasciarti travolgere dai pensieri. È fondamentale, di tanto in tanto, fermarsi a fare una pausa e valutare ciò che sta succedendo, forse anche prendendoti un momento di solitudine per riflettere. Articola le tue esigenze in modo assertivo senza portare con te un senso di colpa. Attenzione ai possibili attriti con Acquario, Leone e Toro.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, direi: “Sagittario, risulta fondamentale un’attenta considerazione sulle tue aspirazioni in questa fase. Non dimenticare che da giugno Giove non ti risulterà più avverso. Pertanto, le decisioni prese adesso potrebbero portare a risultati benefici in breve tempo”.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, stai vivendo una fase di intensa riflessione, che potrebbe provocarti una certa irritabilità. Tieni presente che in amore non si può dare nulla per scontato. Se ti stai affacciando a un nuovo capitolo sentimentale, fai un passo indietro, prenditi un momento per comprendere come relazionarti col tuo partner. Quest’ultimo potrebbe non essere completamente contento delle tue frequenti assenze. L’impegno finanziario sta mettendo a dura prova le tue relazioni. Tuttavia, in ambito lavorativo, le opportunità per te sono innumerevoli e potresti ottenere risultati notevoli. Devi solo potare alcune diramazioni inutili.

Oroscopo dell’Acquario

È un momento ideale per considerare dei cambiamenti nelle tue prospettive. Questo tempo è favorevole per avviare dialoghi legati al cuore. Come ben sai, hai un’indole di ribellione verso le imposizioni: se ti trovi a dover gestire persone che cercano di imporre la loro volontà su di te, non esiterai a mostrare il tuo dissenso.

Oroscopo dei Pesci

Care Pesci, il passaggio di Giove potrebbe arrecare qualche tensione nelle vostre negoziazioni, potrebbe essere necessario chiarire o rivedere alcune questioni. Nel settore amoroso, qualsiasi insoddisfazione che state vivendo avrà durata limitata, tuttavia, esibirvi intolleranti potrebbe causare dissapori, anche nelle relazioni più forti. Pertanto, la mia raccomandazione è quella di praticare la tolleranza, almeno fino a giugno.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.