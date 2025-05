Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 15 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 15 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, cercatevi un intervallo propizio per trionfare nel vostro campo di lavoro, si avvertono nuove prospettive in particolare per coloro che sono autonomi nella loro professione, decisioni da prendere si delineano entro l’alba dei primi giorni di giugno. Periodo favorevole per dare libero sfogo all’amore o, almeno, per esprimere un’affezione in modo più ardente e appassionato.

Oroscopo del Toro

Per il segno del Toro, possono arrivare lucidazioni sentimentali, ma questi riguarderanno principalmente le relazioni durature o chi ha recentemente chiuso un rapporto. Mercurio, che al momento risiede nel vostro segno, potrebbe spingervi a riconsiderare alcune questioni finanziarie. Venere, a giugno, sarà in posizione favorevole per i sentimenti: pertanto, se state attraversando un periodo di instabilità nella vostra relazione, prima di prendere decisioni precipitose, siete invitati a riflettere attentamente.

Oroscopo dei Gemelli

Gemellini, siete baciati da Giove che rimane saldo nel vostro segno rendendovi positivamente predisposti alla conclusione di patti e all’avviamento di nuovi piani. Mi auguro che per voi sia in arrivo anche una splendida sorpresa. Comunque, fate molta attenzione alla gestione del vostro vigore e della vostra energia fisica. Perché dico questo? Semplicemente perché di recente sembra che siate stati un po’ troppo impegnati.

Oroscopo del Cancro

Amici del Cancro, avete di fronte un giorno importante che riguarda la vostra sfera lavorativa. Conoscete ormai il mio pensiero: questo è un momento in cui dovete riflettere sulle questioni pratiche e sfruttare al meglio le occasioni di cambiamento. Non lasciatevi sfuggire possibili incontri e appuntamenti, in grado di arricchire il vostro periodo attuale e di prepararvi ai futuri ostacoli. Tuttavia, è essenziale una riflessione: cercate di evitare connessioni negative. Questo vale particolarmente in questo momento.

Oroscopo del Leone

Il Leone si trova ad affrontare una giornata di spensieratezza e positività. Rilevo una certa rinnovata energia in chi appartiene a questo segno, un coraggio più intenso, un’inclinazione più costruttiva. In aggiunta, mi preme sottolineare come il mese di maggio annuncia la realizzazione di importanti traguardi e la comparsa di opportunità vantaggiose.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, siete nel pieno di un periodo di riflessione, di un preludio ai cambiamenti che sorgono finalmente all’orizzonte. Rispetto a qualche tempo fa, se era difficile capire cosa fare, probabilmente vi sarà molto più chiaro, cosa vi turba e quale sfida dovete affrontare. Proprio grazie alla vostra innata capacità di analisi e razionalità, sarete in grado di sciogliere dei nodi interiori. In generale, noterete un sostanziale miglioramento nelle vostre relazioni affettive.

Oroscopo della Bilancia

Il segno della Bilancia, per il periodo che segue, sembrerebbe dover concentrare le proprie energie principalmente sul campo lavorativo, determinando azioni significative entro l’inizio di giugno. Passando all’ambito affettivo, vedo l’insorgere di lievi tensioni, anche nelle situazioni più fortunate. Potrebbe riguardare coloro che hanno iniziato da poco un nuovo legame amoroso. Probabilmente, si tratta di un partner già coinvolto in un’altra relazione o di una persona indecisa.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, rivolgi la tua attenzione a ciò che è fondamentale, poiché da giugno arriveranno delle gratificazioni. Perciò, trattative rinnovate, piani strategici potrebbero essere il trampolino di lancio verso il successo. Non temere un cambio di rotta o la conclusione di un progetto che non sta rendendo come previsto. Ricorda, quando una porta si chiude, un’altra si apre.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il tuo cuore batte intensamente in campo amoroso! Hai riacquistato quella voglia di abbandonarti ai piaceri della vita. Mostrati coraggioso, ascolta quello che il tuo cuore ti suggerisce. Per i liberi professionisti, ci sono interessanti partnership all’orizzonte.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, entrerai in un periodo di riflessione profonda, questo momento sarà ideale per concentrarti sull’amore e sui rapporti personali. Rifletti sull’avvio di nuove iniziative, questo potrebbe essere il momento giusto. Come sempre, la tua tenacia svolgerà un ruolo chiave nel raggiungimento dei tuoi traguardi.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, preparati a un periodo di fluttuazioni e cambiamenti inattesi nel tuo percorso. In amore, vedo la necessità di cura e attenzione nei confronti del tuo partner. Avverti un forte richiamo all’indipendenza e all’avventura, ma allo stesso tempo, capisci che un impegno affettivo richiede dedizione e compromessi. Tra il tuo bisogno di libertà e il bisogno di mantenere il tuo legame sentimentale, c’è una tensione evidente – non puoi sempre fare tutto ciò che desideri.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, potreste vergognare un senso di confusione, ma vi rassicuro, è solo una fase transitoria. Si profilano alcune questioni sentimentali da gestire, tuttavia, con l’arrivo di giugno vi attendono delle buone occasioni. Vi suggerisco di mantenere un approccio positivo, evitando di cadere nella trappola del fatalismo o ancor peggio, di sentirevi vittime dei fatti.

