Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 7 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 7 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’attraversamento di Mercurio e Venere nel tuo segno porta con sé una potente influenza, che non si limita ai sentimenti, ma si estende anche alla tua determinazione di agire, che potrebbe addirittura raddoppiare. Dunque, è il momento giusto per risolvere qualunque problema o inconveniente che potrebbe essere presente. In particolare, gli Ariete che si trovano a dover sfidare la burocrazia o che stanno considerando di ridimensionare la loro attività, dovranno adeguarsi a questa situazione. E perché non utilizzare questa intensa energia per ritrovare l’amore? Vale la pena tentare, Ariete.

Oroscopo del Toro

Toro, sembra proprio che tu non potrai esimerti dal guardare al domani in una luce diversa rispetto ai giorni trascorsi. Te ne rendi conto, vero? Stai assumendo nuove responsabilità e qualche Toro ha persino fatto aria fresca, desideroso di un cambiamento drastico nella propria esistenza che sembra stazionare sullo stesso ritmo da tempo. Nel mese a venire, infatti, il tuo segno zodiacale ti esorta a spingerti…

Oroscopo dei Gemelli

Ricordate, amici Gemelli, avete Giove nel vostro segno che può portarvi benefici. Bisogna però tenere sempre presente che il sostegno di un pianeta così potente non equivale a un trionfo assicurato, ma indica un’opportunità di riuscita. Il verdetto finale è nelle nostre mani. Sul fronte sentimentale, dopo le complicazioni avvenute ad aprile, noterete un ritorno di una predisposizione più positiva ed ottimista.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, in amore avete sicuramente percepito che le cose non sono del tutto trasparenti. Da tempo vi ricordo che non è una questione di conflitti quotidiani, ma per esempio, coloro che hanno in programma matrimoni o impegni seri potrebbero aver notato alcune difficoltà. Anche chi sta pianificando progetti o eventi importanti, potrebbe aver rilevato che le cose non stanno procedendo nel migliore dei modi. Dovreste preoccuparvi? Assolutamente no. Prima di tutto, ricordatevi che è importante accogliere le incertezze del destino con positività e, inoltre, presto arriveranno novità allettanti. In ambito professionale poi, questo è un momento effervescente: se l’amore sta attraversando un momento di stasi, lavoro e studio daranno grandi soddisfazioni.

Oroscopo del Leone

Leone, ho veramente l’auspicio che tu abbia una schiera di argomenti pronti per animare le discussioni e tante azioni da intraprendere, poiché, osservando l’astrologia, non percepisco alcun presagio di ostacoli. Al contrario, forese troppa energia scorre in te. Mercurio, Venere, Marte e Giove sembrano esserti favorevoli!

Oroscopo della Vergine

Cari amici della Vergine, presagi di fresche avventure sono in vista. Come ho precedentemente sottolineato, il panorama astrale attuale è nettamente superiore a quello di aprile – e questo vale non solo per l’amore, le relazioni affettive e gli amici, ma anche dal lato lavorativo. È come se iniziate nuove avventure o se ci fossero stati cambiamenti importanti nel contesto professionale dove ti impegni. Ora, possiedi una visione molto più limpida di prima.

Oroscopo della Bilancia

Il segno della Bilancia dovrebbe ricuperare la sua autostima nel campo amoroso. Comprendo pienamente come il bene le in opposizione possa generare incertezze. La realizzazione di affrontare una svolta cruciale nel proprio percorso lavorativo può spingerla verso nuove e lontane mete.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, ci sono momenti in cui senti l’odore del successo e la tua capacità intuitiva diventa più profonda e acuta fino a esperire sogni che sembrano anticipare eventi futuri. Lascia liberi i tuoi sentimenti, che nell’attuale periodo si fanno sentire con particolare forza.

Oroscopo del Sagittario

Nell’oroscopo del Sagittario, Marte, Mercurio e Venere sono allineati in maniera favorevole offrendo un surplus di energia e agilità. Anche se Giove si trova in opposizione, questa sarà una condizione transitoria di poche settimane. Dunque, se ci fosse un’occasione per comunicare con un individuo che potrebbe assegnarti un compito o offrirti un sostegno, ti consiglierei di non ritardare.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, è fondamentale che tu attivi la tua inventiva. Questo passo è decisivo per scostarti da pensieri insistenti e ripetitivi che potrebbero innescare dei timori inutili. E’ il momento ideale per prendere le distanze da individui che non apprezzano il tuo reale valore.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, gli astri sussurrano di una libera navigazione che potrai solo in parte controllare. Giungendo al termine del mese, la necessità di mietere successi e accumulare ricchezze diventa pressante. Pertanto, coloro che aspirano a sollevare un fardello opprimente, a correre liberi, devono scontrarsi con le condizioni dell’esistenza. Tuttavia, si profilano all’orizzonte situazioni gradevoli per matrimoni, unioni, convivenze, e i single sono alquanto in una fase di forte determinazione.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, sei il simbolo della reminiscenza, tuttavia, in caso noti qualche turbolenza nelle questioni amorose, faresti bene a interrogarti se in precedenza hai affrontato delle difficoltà. Tali inquietudini potrebbero ostacolare la crescita dei sentimenti. Attualmente Giove potrebbe presentare qualche difficoltà ma presto otterrai dei chiarimenti riguardo alla tua sfera lavorativa. Cerca di ritenere la tranquillità poiché in questa fase sei leggermente soggetto a irritabilità e questo può essere influenzato anche dalle persone che ti circondano.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.