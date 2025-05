Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 5 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 5 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, con un firmamento impreziosito dalla Luna, Mercurio, Venere, Marte e Giove tutti a tuo favore e, naturalmente, non posso escludere Urano che fa una carezza al tuo segno zodiacale, risulta un’ambito astrologico che profuma di significativa metamorfosi e brillante risalita. È il momento giusto per prendere una decisione opportuna.

Oroscopo del Toro

Un affettuoso saluto ai cari amici del Toro! In questi giorni potreste percepire un certo peso, una pressione che vi spinge a prendere delle decisioni, a fare delle scelte. Capisco che quei più sensibili tra voi possano sentirsi agitati, ma vi incoraggio a vedere il lato positivo: questa tensione, in fondo, è un’opportunità. Può rappresentare il momento giusto per liberarsi delle situazioni ormai superfluate, per staccarsi da un ambiente lavorativo che non si è rivelato quanto speravate. Accogliete la possibilità di nuove associazioni ed incarichi, potrebbe essere un vento di cambiamento favorevole.

Oroscopo dei Gemelli

I Gemelli nella giornata del lunedì 5 possono riscontrare una Luna molto prospera. Consiglierei vivamente di cogliere l’opportunità di questa giornata e di non procrastinare nulla per il giorno successivo. Potrebbero presentarsi infatti situazioni di stress più elevate in arrivo martedì e mercoledì. Questo contesto astrale giova particolarmente all’amore, così come alle relazioni professionali.

Oroscopo del Cancro

Caro Cancro, ci accingiamo a parlare di amor. Siamo in una fase di riflessione. Guai se ti venisse in mente di tornare indietro come nelle famose Idi di Marzo. In quel periodo c’è stato un grosso impegno da prendere. Adesso, quelle coppie che aspirano al matrimonio o alla convivenza, non stanno mica meditando la separazione. Tuttavia, hanno l’incarico di fare delle scelte ponderate e, perché no, di investire qualche risorsa in più. Far valere i propri desideri per raggiungere una più solida stabilità. Senza dubbio, l’estate porterà ottimi suggerimenti, ma è importante iniziare sin d’ora a lavorare per la realizzazione di progetti solidi.

Oroscopo del Leone

Per il Leone, la giornata si delineerà piena di fascino ed attrattive. Può contare su stelle propizie in amore e nelle relazioni. Soprattutto oggi, lunedì, si presenta come un giorno da sfruttare a tutto campo.

Oroscopo della Vergine

Per le Vergini, domani vedrà la luna occupare il loro segno zodiacale. La luna si troverà in una posizione favorevole rispetto al sole, quindi è il momento ideale per organizzare nuove iniziative. A differenza dell’inizio del mese precedente, ora la situazione risulta meno incerta. Se sei passato attraverso periodi turbolenti o hai sperimentato cambiamenti significativi all’interno della tua società, ora la direzione da prendere è chiara e non vi sono ulteriori dubbi. Sul fronte amoroso, la situazione sta migliorando: Venere non è più in opposizione.

Oroscopo della Bilancia

Per l’amica Bilancia, le questioni d’amore richiedono una calcolatrice poiché non tutte le equazioni sentimentali sono facilmente risolvibili. Occorre fare un retrospettiva e riflettere se, negli ultimi tempi, è stata accettata una soluzione di compromesso o se si sono detto promesse che in realtà non si sentivano. Quelli che hanno interrotto una relazione hanno iniziato nuovi capitoli ma ancora con una certa riserva.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la settimana non si apre nel modo più favorevole, ma non disperate, perché già da domani le cose potrebbero migliorare. Sembra che siano in vista momenti di stress e di tensione nei rapporti interpersonali. La Predisposizione di Luna e Marte, infatti, suggerisce un clima di nervosismo che potrebbe influire anche sul fronte personale. Se recentemente avete avuto notti agitate, probabilmente state sentendo il peso della fatica. Ricordatevi di prendere un po’ di tempo per voi stessi.

Oroscopo del Sagittario

I pianeti sembrano essere particolarmente generosi con il Sagittario in questa fase. L’energia di Luna, Mercurio, Venere e Marte sta convergendo per risvegliare il tuo istinto e attizzare la tua passione che ti porta a non negare nulla. Hai soprattutto oggi il potenziale di sperimentare incontri indimenticabili e piacevoli.

Oroscopo del Capricorno

Per il segno del Capricorno, le giornate più propizie sono indubbiamente martedì e mercoledì. È vitale lasciare alle spalle le tensioni e le vibrazioni negative provenienti dall’esperienza passata. Inoltre, è abbastanza chiaro un viraggio nell’ambito lavorativo che coinvolge soci e collaboratori. Sul fronte affettivo, invito alla cautela.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, i presagi astrali indicano l’emergere di qualche disaccordo durante la giornata, a causa della posizione sfavorevole della luna. Non temere, già dall’indomani l’atmosfera diverrà più serena. È il momento di esprimere i tuoi sentimenti, quindi non esitare a fissare un incontro romantico con l’essere amato per giovedì o venerdì.

Oroscopo dei Pesci

Oggi, piuttosto che martedì e mercoledì, sarà propizio per il segno dei Pesci prendere parola, in vista di un giugno promettente con grandi trionfi. L’attuale panorama astrale di maggio sta gettando le basi per questo prossimo mese. Non ci sarà tempo per l’ozio, con tanto da fare e da concordare: nuovi impegni, nuove alleanze, contratti e decisive prove professionali si profilano all’orizzonte.

