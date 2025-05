Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 4 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 4 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, in questa giornata il cielo ti sorride grazie ad una configurazione stellare davvero speciale. Quindi non perdere l’occasione se ne hai. Mi trovo quasi ironico, in quanto di norma suggerisco al segno dell’Ariete di essere cauto e non affrettare le cose, di moderare la sua impulsività. Ma ora il mio consiglio cambia radicalmente. Durante questi giorni, è necessario effettuare determinazioni significative, concludere episodi ingombranti. L’amore è alla porta per chi è pronto ad accoglierlo.

Oroscopo del Toro

Toro, l’inizio potrebbe apparirti come complicato, con una luna che mostra aspetti inusuali, tuttavia, l’importante è conservare un umore positivo. Molti aspetti dalla tua vita passata sono evoluti, in particolare, sei stato capace di allontanare quelle persone che potrebbero aver causato problemi. Alcuni di voi hanno persino dato un ultimatum – o viene seguito il mio programma o mi allontano. Capisco che i cambiamenti possono non essere graditi, ma occasionalmente sono essenziali. Per quanto riguarda l’amore, vedo un recupero che arriva lentamente ma progressivamente.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, vi attendono delle decisioni cruciali in ambito relazionale. Questo periodo risulta particolarmente propizio per i cuori solitari. Nel caso delle coppie, invece, sarebbe produttivo intraprendere dialoghi costruttivi per risolvere i problemi che sono sorti nel mese di aprile, quando Venere vi era avversa. Ora, venere vi guarda con benevolenza.

Oroscopo del Cancro

Cancro, non dimenticare che le stelle sono favorevoli per le questioni lavorative. Quindi, se recentemente hai superato una sfida o ti stai preparando per un esame, l’astrologia è dalla tua parte e ti aiuterà a surfare l’onda del successo. Tuttavia, a Maggio, gli affari amorosi potrebbero essere un po’ turbolenti. Non voglio allarmare nessuno, le relazioni serie non arriveranno necessariamente al capolinea, ma sono un po’ sorpreso da questa Venere ostile. Probabilmente ti sorprenderai un po’ se il tuo partner inizia a comportarsi in modo peculiare. Potrebbe essere che debba prendere una decisione importante, forse relative al matrimonio o alla convivenza, o potrebbe avere bisogno di recuperare alcuni fondi finanziari.

Oroscopo del Leone

Leone, l’orizzonte astrologico indica che la tua intraprendenza si rinvigorisce. La giornata si presta al concretizzare idee e piani. Sfrutta questo afflato vitale che emana attrazione e optimismmo in tutta la tua cerchia sociale. Le costellazioni sono particolarmente favorevoli all’amore. Infatti, chi decide di chiudere un ciclo di vita non ne avvertirà il peso. Questo è il momento ideale per fare scelte audaci.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’evoluzione in atto è legata a decisioni prese con coscienza. Ho già evidenziato come l’anno sia partito in modo nebuloso, ma attualmente vi è uno sprazzo di luce da inseguire. Gestisci con serenità e riflessione le questioni legali e interpersonali, ciò è cruciale per le prospettive future. La sfera emotiva si fa nuovamente protagonista.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, potrebbe esserci un po’ di instabilità sul fronte delle relazioni, ma non lasciare che questo ti preoccupi troppo. É probabile che tu stia avviando un nuovo capitolo della tua vita amorosa. Forse c’è qualcuno che ha catturato il tuo interesse, ma non te la senti ancora di dare piena fiducia o vuoi vedere se può superare certe prove. Tuttavia, non mancheranno le chance per rimettere le cose a posto, un’opportunità per ristabilire la connessione potrebbe presentarsi quanto prima.

Oroscopo dello Scorpione

La situazione astrologica per lo Scorpione è attualmente tesa a causa della posizione complessa di Marte. Alcuni di voi avranno notato un inizio di settimana denso di riflessioni, e forse anche caratterizzato da una qualità del sonno non ottimale. È fondamentale cercare di recuperare le energie perse e gestire le emozioni con pazienza.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, in quest’onda di rinnovamento è ideale iniziare delle nuove imprese. Mantieni il coraggio e rimani fermo nelle tue convinzioni. La prosperità è all’orizzonte.

Oroscopo del Capricorno

Ecco a voi Capricorno, siete giunti ad un punto cruciale per prendere decisioni rilevanti. Diffidate da chi potrebbe minare il vostro impegno. È fondamentale distinguere le emozioni legate al lavoro da quelle sentimentali, poiché queste ultime vi condurranno verso pensieri profondi.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, c’è un periodo significativo di vivacità sia nelle connessioni affettive che professionali. Tuttavia, bisogna fare attenzione ad alcuni piccoli fraintendimenti causati dal pianeta Marte in posizione opposta, il quale occasionalmente può portarti a perdere la pazienza.

Oroscopo dei Pesci

Nell’ambito lavorativo, i Pesci stanno avanzando verso la soluzione di alcune questioni complesse questo Maggio. Questo richiederà sicuramente pazienza e una sana dose di diplomazia, ma non temete! Le nuove opportunità stanno arrivando. Suggerisco anche di stabilire alcuni obiettivi emotivi. Per coloro che non hanno un partner, il panorama degli appuntamenti sembra davvero fertile.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.