Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 3 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 3 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

L’inizio della giornata per l’Ariete potrebbe apparire un po’ sotto tono, ma non c’è da preoccuparsi poiché nel pomeriggio avverrà una significativa ripresa. È il momento ideale per dedicare attenzione ai propri cari, l’amore si prepara a risvegliarsi. Nel tuo segno trovi Venere, che dona una luce speciale alle questioni affettive. Oltretutto, troverai un forte alleato in Giove che protegge il tuo ambito lavorativo. Agisci rapidamente, le decisioni importanti non possono attendere oltre la fine di maggio.

Oroscopo del Toro

Toro, ti aspetta un cielo limpido poiché stai attraversando un periodo di trasformazione singolare. Forse potrebbe essere il momento giusto per eliminare dalla tua vita coloro che non ti hanno mostrato affetto. Anche se hai subito un distacco o un allontanamento, non preoccuparti, hai la forza di superarlo da solo. Il mese di Maggio si preannuncia con nuove prospettive.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, avvertirai un incremento nei sentimenti, grazie al supporto di Mercurio e Venere. L’avvio di questo mese è illuminante per le iniziative di rilievo, quindi sii pronto ad afferrare le occasioni che fino al 9 giugno saranno abbondanti.

Oroscopo del Cancro

Nel memento in cui la Luna visita il segno del cancro al mattino, avete un’incoraggiante influenza a favore delle emozioni e delle relazioni. Questo è davvero un periodo eccellente per strutturare i vostri piani di lavoro e sfruttare le occasioni professionali in modo positivo. Tuttavia, nel campo dell’amore, le cose sembrano abbastanza inaspettate, in particolare riguardo a marzo, un periodo che potrebbe riaccendere alcune polemiche.

Oroscopo del Leone

Come Paolo Fox, dico: Leone, l’arrivo di Marte nel tuo segno porta un vento di rinnovamento. È il momento di focalizzarsi su piani tangibili. Ti conosco bene, Leone, è nella tua natura prendere le redini del proprio destino. Metti da parte il tuo passato e non lasciarti guidare dal tuo orgoglio, che a volte può portarti a compiere azioni non appropriate e a farti affrontare conflitti non necessari. Lunedì, l’energia della luna si intensifica, aumentando il tuo magnetismo. Prosegui lungo il tuo sentiero con fiducia.

Oroscopo della Vergine

Per il segno della Vergine, è tempo di nuove partenze. Il mese di Maggio apporta stabilità e opportunità. Addirittura, i progetti messi in moto in questo periodo potrebbero essere ricompensati in maniera favorevole.

Oroscopo della Bilancia

Cari Bilancia, la vostra giornata richiede attenzione, soprattutto nelle prime ore. Cercate di evitare contrasti con le persone che avete vicino. Maggio, nel campo affettivo, vi chiede di agire con discrezione. Per ciò che concerne il settore professionale, si prevedono nuove opportunità o avviate progetti. Non è momento di tirare indietro la mano, ma di valutare con chiarezza e attenzione le vostre mosse prima di procedere.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, non commettere l’errore di ignorare questioni passate, avventure stimolanti sono all’orizzonte. Dal punto di vista lavorativo, Maggio si preannuncia come un periodo di preparazione per opportunità future. Non dimenticarti di nutrire e curare le connessioni fondamentali.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, avete un firmamento molto significativo con Venere, Mercurio e Marte in posizione favorevole. Direi che la vostra sfera sentimentale risulta essere addirittura più potenziata rispetto a quella lavorativa. Tuttavia, vi è ancora la presenza di Giove in posizione avversa. Ma sappiate che da giugno in poi, otterrete notevoli risultati. Questo è un segnale chiaro che a livello di esami o prove da superare, dovete affrontare ancora qualche piccolo ostacolo. Avete bisogno di interagire con un soggetto che potrebbe contribuire in modo significativo al vostro avanzamento.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, il periodo è contrassegnato da un senso di apprensione legato alla sfera familiare e un desiderio inutile di dominio. Sul fronte sentimentale, è fondamentale mantenere un atteggiamento calmo e concentrato. La mattinata potrebbe essere difficile, ma ci sarà un recupero nel pomeriggio.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno zodiacale dell’Acquario potrebbe sperimentare una tensione delicata in movimento; occorre agire con prudenza. Il segno avrà bisogno di riflettere sulle relazioni personali, poiché i cambiamenti potrebbero dare nuovo slancio all’amore. La comunicazione svolgerà un ruolo significativo, così come anche l’autenticità. Quindi, invece di fare qualcosa con riluttanza, forse è meglio essere sincere.

Oroscopo dei Pesci

Avrai bisogno di organizzare i tuoi piani e idee per il mese di giugno sin da questo mese di Maggio. Mi sento di anticiparti che sarà un periodo vibrante. In caso tu stia affrontando qualche disputa o questione aperta, potrebbe essere utile raggiungere un accordo in tempi brevi. Il clima potrebbe essere un po’ teso adesso, ma prevedo che la situazione migliorerà gradualmente nel mese successivo. E per quel che riguarda l’amore? Ebbene, potrebbe essere il momento adatto per fare pace, perdonare e riconciliarsi. Punto anche su stelle positive per quelli che sono in cerca della loro anima gemella.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.