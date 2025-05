Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 2 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 2 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Cari amici dell’Ariete, la costellazione di Maggio si annuncia promettente sotto il profilo astrale. Si percepisce una chiara energia di rinnovamento e l’ardore nell’attuare delle decisioni tempestive, sia per dare vita a nuovi progetti sia per chiudere definitivamente con il passato. Gli influssi positivi di Mercurio e Venere, sostenuti dall’energia di Marte e Giove, consigliano di portare a termine gli arrangiamenti nel minor tempo possibile.

Oroscopo del Toro

L’interessante giornata del Toro è caratterizzata da un po’ di tensione dovuta alla presenza della quadratura di Marte, un momento quindi di lieve inquietudine. Non ostacolare la tua grinta, prosegui nel tuo cammino con costanza e coraggio, mantenendo aperta la possibilità di esplorare nuove strade. Quelli che hanno eluso la tua generosità o che ti hanno sottovalutato, in breve tempo saranno costretti a riconoscere le loro mancanze.

Oroscopo dei Gemelli

Consiglierei di focalizzare tutte le vostre energie sul lavoro fino ai primi di giugno. Ignorate le distrazioni e date priorità alla riappacificazione in campo amoroso. Dal mio punto di vista astrologico, il periodo trascorso non è stato esattamente straordinario per le relazioni, ma ci sono margini per un miglioramento e recupero.

Oroscopo del Cancro

Nella giornata odierna, il segno del Cancro è illuminato dalla luna, un evento che potrebbe intensificare la tua emotività. Tuttavia, questa accresciuta sensibilità può rivelarsi un’arma a doppio taglio, specie se ci sono aspetti da affrontare con il partner o questioni amorose da risolvere. Nonostante ciò, il cielo è propizio per chi ha in mente di unirsi in matrimonio o di convivere. Giove è vicino e potrebbe influenzarti positivamente. Ma occhio alle spese! È il momento di fare un po’ di ordine nelle finanze.

Oroscopo del Leone

Aspetto positivo per i Leone con Marte nel proprio segno che stimola lavoro e relazioni. Il fine settimana si profila ottimo per programmare le prossime mosse. Mi colpisce, osservando le stelle, la tua proattività e la tua volontà di essere il protagonista della tua storia, dimostrando una decisa intenzione di trionfare su sfide e superare gli ostacoli del passato. Il tuo magnetismo aumenta nel campo dell’amore.

Oroscopo della Vergine

Vediamo un periodo di rinascita in arrivo per la Vergine, e a partire dal 10, Mercurio promette diverse nuove prospettive. Dopo un lungo periodo di incertezza, direi quasi oscuro, nel settore lavorativo, emerge finalmente una luce, un raggio di speranza, in forma di opportunità concrete. La Vergine in questo periodo viene chiamata ad attivare la capacità di autoesplorazione, mettendosi alla prova in termini professionali.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, fai attenzione alle pressioni nell’area dei sentimenti. Se sei attratto da qualcuno da poco tempo, potresti temere di impegnarti completamente, preoccupato di poter soffrire. Tuttavia, le successive 48 ore presentano delle possibilità favorevoli per potenziare le relazioni, non solo in ambito affettivo, ma anche professionale.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione sta attraversando un periodo ricco di opportunità, purtroppo però in questi giorni un certo nervosismo ha preso il sopravvento, in particolare lunedì e martedì, quando Sole e Luna si trovavano in posizione critica. Da giugno, grazie all’entrata in scena di Giove, si prospettano nuovi orizzonti promettenti, ma è importante che tu, Scorpione, non alimenti troppo i flussi energetici e ti conceda il riposo che meriti.

Oroscopo del Sagittario

Questo weekend gli astri sorridono al Sagittario! Avrete la forza e la chiarezza mentale per superare lo stress in modo agevole. Le ombre amorose che hanno oscurato il mese di Aprile svaniranno presto nel nulla, lasciandovi liberi di godervi il vostro viaggio affettivo. Ricordate, però, che è fondamentale la connivenza con il partner. Apri il tuo cuore perché nuovi incontri affettuosi e romanzeschi sono all’orizzonte.

Oroscopo del Capricorno

L’atmosfera familiare per te, Capricorno, potrebbe presentare delle tensioni, mentre potresti osservare un maggiore impegno nei confronti del tuo lavoro. È plausibile che stai cercando un riconoscimento o un sostegno nel campo amoroso, mettendo in evidenza la necessità di avere alcune discussioni importanti e chiarimenti necessari. Passando alla sfera professionale, sarà fondamentale per te analizzare e comprendere le circostanze più rilevanti. Un consiglio finale: stai alla larga da ‘amici’ che non sembrano del tutto veritieri nei tuoi confronti.

Oroscopo dell’Acquario

Come Paolo Fox mi sento di dire: Acquario, le stelle preannunciano un periodo favorevole per lo sviluppo personale e sentimentale. Marte in contrasto potrebbe manifestarsi con una certa tensione o lievi disagevoli fisici, possibili insonnie o disturbi legati al riposo. Il mio consiglio è di organizzare attentamente quello che desideri raggiungere.

Oroscopo dei Pesci

Segno Pesci, è un momento cruciale per te. Stai entrando in una fase di ripresa in cui organizzare integralmente le tue richieste e progetti. Hai fino al 9 giugno, dunque prenditi tutto il tempo necessario. Mostra pazienza specialmente nei rapporti con i Sagittario, i Gemelli e le Vergini; questi segni mettono spesso alla prova la tua tolleranza. Se desideri fare una conoscenza significativa, non perdere tempo!

