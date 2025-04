La quinta stagione di “Belve” è pronta a tornare e promette di catturare l’attenzione di milioni di spettatori. Con il suo format unico e la conduzione incisiva di Francesca Fagnani, il programma si prepara a offrire momenti di televisione imperdibili. Curiosi di sapere cosa ci aspetta?

Ospiti di spicco e interviste senza sconti

“Belve” è conosciuto per i suoi confronti diretti e senza filtri. Francesca Fagnani, con il suo stile inconfondibile, mette a nudo i suoi ospiti attraverso domande che non lasciano spazio a risposte evasive. In questa nuova stagione e prima puntata, gli spettatori potranno assistere a interviste con personaggi di grande rilievo, come l’attrice Sabrina Impacciatore, candidata agli Emmy Awards. Non sarà da meno Marcell Jacobs, il campione olimpico che detiene il record europeo, pronto a condividere il suo percorso e le sue sfide. E poi c’è Nathalie Guetta, fresca dall’avventura di Pechino Express, che porterà la sua esperienza e la sua personalità unica sul palco di “Belve”.

Ogni puntata vedrà tre ospiti diversi, pronti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande spesso irriverenti della conduttrice. Questo format permette al pubblico di scoprire lati inediti dei personaggi pubblici, creando un legame più autentico e diretto con loro.

Novità della stagione e il fascino di “Belve Crime”

Questa stagione di “Belve” non si limita a ripetere il successo delle precedenti, ma introduce delle novità che promettono di arricchire ulteriormente il programma. Tra queste, la presenza della cantante Serena Brancale, che regalerà al pubblico interpretazioni uniche di brani che hanno fatto la storia della musica. La sua partecipazione aggiungerà un tocco musicale inaspettato, arricchendo il format e offrendo momenti di grande emozione.

Ma non è tutto. Al termine del ciclo di interviste, ci sarà una puntata speciale dedicata a “Belve Crime”, un vero e proprio spin-off in cui Fagnani intervisterà personaggi legati alla cronaca nera. Questa sezione promette di esplorare storie intense e complesse, mantenendo il pubblico incollato allo schermo.

Infine, non possiamo dimenticare uno dei momenti più attesi dai fan: la sigla di chiusura con i fuori onda degli ospiti. Questi spezzoni offrono uno sguardo autentico e spesso divertente su ciò che accade dietro le quinte, regalando al pubblico un ulteriore motivo per non perdere nemmeno un minuto di “Belve”. Quindi, preparatevi a sintonizzarvi su Rai 2 ogni martedì sera alle 21.20: “Belve” è pronto a regalarci un’altra stagione di emozioni forti e interviste indimenticabili.