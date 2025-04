Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 28 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 28 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è il momento di affrontare le questioni pendenti di natura legale e finanziaria. Il mio consiglio è rivolto specificamente a coloro che hanno in corso una disputa legale. È fondamentale trovare una soluzione importante e preferibilmente entro la metà di Giugno. Ricorda, la migliore strategia è portare avanti con amore questa situazione. Non esitare a invocare il tuo diritto di richiedere, perché il potere è anche nell’ottenere. Sappi che la Dea Venere si troverà al tuo fianco.

Oroscopo del Toro

Toro, ti aspettano momenti un po’ agitati. Marte non si trova in un allineamento favorevole, ma questo non preclude successi o progressi. Stiamo attraversando un periodo che richiede l’adattamento ai cambiamenti, su cui ho insistito spesso, che riguardino la tua professione o le tue relazioni interpersonali. A margine, potrebbe esserci la chiusura di una vicenda amorosa nel tuo passato che sembra difficoltosa, ma ti incoraggio a non chiuderti e a accogliere nuove ed esaltanti avventure.

Oroscopo dei Gemelli

Gemellini, siete favoriti da Giove nel vostro segno fino all’inizio di giugno per ottenere successo, avanzare un accordo o un piano, o superare un test. Riguardo all’affetto, la chiarezza reciproca e la tolleranza dovrebbero rappresentare i pilastri essenziali. Purtroppo, sappiamo che non sempre è questo il caso.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, vedo che la potenza energetica che sprigionate è immensa, gigantesca. Avete intuizioni efficaci che saranno estremamente utili nel vostro percorso lavorativo. Per coloro che stanno già portando avanti progetti, avverto che si sentiranno osservati in modo più attento e compresi meglio. Sono convinto che entro il completamento del mese di giugno, si presenteranno ottime opportunità per mettere in luce le vostre competenze. Questo è un periodo favorevole per gli impegni sentimentali, come i matrimoni e iniziare una convivenza. Anche per quelli…

Oroscopo del Leone

Leone, è del tutto naturale affrontare periodi di ricostruzione e rinascita a seguito di una crisi che, come ho previsto all’inizio di aprile, stavi per incontrare. Sei un individuo competitivo e la tua natura ti spinge a cercare sempre di dare il massimo. Tuttavia, devi concederti occasionalmente un attimo di respiro. L’ingresso di Marte nel tuo segno segna un presagio di svolte positive.

Oroscopo della Vergine

Pare che Virginia sia passata attraverso una fase di turbamento e sfide qualche mese fa, come un nebbioso periodo di incertezza. Tuttavia, dalla data del 20 aprile in poi, sembra che le acque si stiano calmando e ritorni la chiarezza. Prevengo positive novità per te, Virginia, un periodo di recupero emotivo e professionale.

Oroscopo della Bilancia

Nella sfera professionale, nativi della Bilancia, vi è una sorta di brillantezza. Vi invito a risolvere qualsiasi questione pendente o forse pianificare un progetto che dovrebbe essere ultimato all’inizio del mese di giugno. Su fronte sentimentale, prendetevi un momento per valutare prudentemente la situazione attuale: se siete nel bel mezzo di un nuovo amore, potreste sentire il bisogno di costruire un po’ più di fiducia o semplicemente di concedere al tempo di svolgere il suo corso. Nei rapporti di lungo corso invece, la comprensione è chiave. Troviamo modi di capire il partner nelle relazioni consolidate, è un ingrediente fondamentale.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la tua saggezza intuitiva è preziosa, ma talvolta incontra degli ostacoli. Gli astri in questo periodo potrebbero generare un leggero turbamento, offuscando temporaneamente la tua visione. Tuttavia, già da domani vedrai un rinnovato flusso di energia, pari a 9 sulla scala cosmica. Oggi, cerca di non affrontare le cose con troppa temerarietà.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, molto gradualmente stai riguadagnando quella forza fisica che sembrava perduta di recente. Marte si è risvegliato, ma ti esorto a non prosciugare in fretta l’energia che con tempistica lenta e costante hai riacquistato. Tieni a mente che Maggio ha tutte le potenzialità per essere il tuo mese trionfante dell’amore, sia che si tratti di un nuovo sentimento nato, oppure di una fiamma sentimentale risvegliata.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, il novilunio in questo periodo sta influenzando positivamente il tuo settore finanziario e lavorativo, che restano comunque sempre molto importanti. Sappiamo quanto possa essere complicato gestire il denaro, ma in molti stanno attraversando una fase di ridimensionamento o, per dirla in altri termini, stanno cercando di calmare i giochi. Passando all’amore, se stai vivendo un amore appena sbocciato, probabilmente prenderai un po’ di tempo prima di fare delle scelte definitive. E’ fondamentale che tu protegga le relazioni profonde e durature che si sono instaurate nel corso degli anni.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, il novilunio sembra portare in dono un po’ di irritabilità, Marte non è proprio dalla tua parte. Sembra che oggi tu possa sentirti un po’ inadeguato allo stress. Potrebbe essere solo il bisogno di aprirti, di sondare più a fondo alcune sensazioni che ti attraversano e che non riesci bene a definire. Attenzione, tuttavia…

Oroscopo dei Pesci

Pesci, è giunto il momento di iniziare a pensare a quelli che potrebbero essere i vostri obiettivi, che prenderanno corpo e vigore dai mesi estivi in poi. Quotidianamente, la vostra sfida consiste nel trovare un sano bilancio tra il sogno e la realtà. Nella vostra esistenza, non fate l’errore di chiudervi in voi stessi. Siete in una fase della vostra vita in cui le sensazioni che sperimentate sono autentiche e vi condurranno verso nuovi ed emozionanti orizzonti. Gli ambiti affettivi e lavorativi sono molto promettenti. Ne avrò l’occasione di parlarne in modo più approfondito a breve.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.