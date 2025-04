Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 21 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 21 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la giornata presenta alti e bassi. Dobbiamo ripercorrere gli eventi di Pasqua, perché se hai vissuto dei momenti di stress o qualche ritardo, potresti ancora provare una certa irrequietezza. Presta particolare attenzione ai rapporti familiari. Non preoccuparti, domani le cose miglioreranno e ricorda, nel complesso, questo è un periodo molto significativo per quanto riguarda il lavoro e l’affinamento delle tue intuizioni.

Oroscopo del Toro

Oggi, caro Toro, ti donano bene i pianeti: Sole e Luna sono dalla tua parte. Assorbi la loro forza e ricorda, spero che la tua Pasqua sia stata significativa. Lascia alle spalle le preoccupazioni e dai valore ai tuoi rapporti più intimi, quelli che importano davvero. Oggi hai l’opportunità di fare proprio questo. Spero che la tua Pasquetta sia positiva.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, in merito al lavoro, sorge la necessità di un’evoluzione, potrebbe essere richiesta una presa di posizione assertiva se alcuni colleghi rimangono inerti o non ti ascoltano. Potrebbe essere inevitabile un ultimatum. In amore, l’entusiasmo sembra essere minimo, ma prevedo un rinvigorimento a partire da Maggio. Se voli mantenere una relazione, evita di imporre troppo. Mantieni tutto in equilibrio.

Oroscopo del Cancro

Come il noto astrologo Paolo Fox, interpreto la situazione per il segno del cancro in questo modo: da ieri puoi notare piccole sfide che emergono sulla tua strada, probabilmente causate dalla luna in opposizione. Potrebbero sorgere alcuni problemi, ma ricorda, è importante lasciare alle spalle i ricordi legati al passato che non ti servono più. Può darsi che tu ti senta distante dalla tua famiglia o dalle persone a cui vuoi bene: in questo periodo, ti suggerisco di prendere particolare cura nelle tue relazioni con gli altri.

Oroscopo del Leone

Sei del Leone? Allora sei pronto per riscuotere delle belle occasioni relazionali grazie alla connessione favorevole tra Marte e Mercurio. Stimolano il tuo dinamismo e promuovono l’agire positivamente. Non a caso, ho anticipato di recente che i rappresentanti del segno del Leone sono tra quei fortunati che si fanno valere nelle prove più complesse. Se fai parte di coloro che conducono un’impresa personale, se sei un atleta o se stai covando progetti grandiosi, troverai che da ora le cose tenderanno a migliorare in misura significativa.

Oroscopo della Vergine

Vergine, il cielo porta con sé un’aria rinnovata, ma non posso non notare quanto sia straordinaria questa giornata di Pasquetta. Si presenta più positiva rispetto alle precedenti, sia per quello che riguarda le relazioni interpersonali che l’aspetto lavorativo. Da maggio vedremo un rinvigorimento nel settore amoroso, ma nel frattempo ci sono segni di una profonda trasformazione nell’ambito professionale. Ciò diventerà più chiaro da domani.

Oroscopo della Bilancia

Per il segno della Bilancia, si avverte un leggero carico di stress. Probabilmente, questa Pasqua è stata esperita in modo differente rispetto al solito. Tuttavia, mi auguro che la giornata di Pasquetta possa donare un po’ di tranquillità. Ricorda di contrastare ogni angoscia e pensiero negativo.

Oroscopo dello Scorpione

Nell’oroscopo dello Scorpione, emerge un pensiero profondo sugli impegni che dovresti mettere in moto a partire dal secondo semestre dell’anno. Esplora nuovi orizzonti e presta una cura particolare nelle questioni scritte. In questa giornata, la luna offre un influsso positivo per le questioni sentimentali.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, stai vivendo un momento di ponderazione, risanamento e arricchimenti individuali imminenti, come ho evidenziato non da molto. Fortunatamente è in questo modo, perché ti ho osservato molto sotto pressione. Ci sono stati istanti di intensa fatica e qualcuno ha addirittura sofferto tra febbraio e marzo. Concediti un’opportunità per chiarire a te stesso cosa sperare sul fronte professionale, dal momento che a partire da giugno ogni cosa sarà alla tua portata.

Oroscopo del Capricorno

Cari Capricorni, la Pasquetta sarà dedicata soprattutto al riorientamento verso nuovi orizzonti e alla rivalutazione delle relazioni che vi stanno a cuore. Consiglio di investire più energie nei legami familiari; infatti, ultimamente vi siete concentrati fortemente sul lato professionale ed economico, un atteggiamento lodevole, ma ci potrebbe essere qualcuno che si è sentito trascurato. Una persona potrebbe reclamare più attenzione.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, ti aspettano delle nuove avventure e delle prove da superare. Anche riguardo alle questioni sentimentali, rivela i tuoi dubbi e incertezze con onestà per poterli affrontare. Analizza la veridicità dei tuoi sentimenti romantici. Se c’è un individuo che attira la tua attenzione, fai sentire la tua presenza, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la tua giornata promette bene con Luna e Venere che ti sostengono. Le tue relazioni stanno tornando a brillare. Nonostante un recente progetto o piano lavorativo non sia andato come previsto, non lasciarti abbattere, non è indicativo. I mesi di maggio e giugno, infatti, saranno perfetti per qualsiasi genere di negoziazione.

