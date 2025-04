Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 20 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 20 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, auspico sinceramente che l’influenza dell’attuale Mercurio potenzi le tue comunicazioni e le tue idee. Grazie alla posizione favorevole di Marte, dovresti riuscire, entro le prime battute di giugno, a sviscerare le questioni legate al tuo campo lavorativo, comprendendo cosa è conveniente proseguire e cosa è giusto interrompere. Essenziale sarà mantenere la calma, specialmente in questa giornata e nella successiva, poiché l’attuale dissonanza lunare potrebbe causare dei rallentamenti. Presta particolare cautela alle contese verbali, sarebbe preferibile evitarle.

Oroscopo del Toro

Toro, il sole presente nel vostro segno offre una meravigliosa dose di energia positiva. Mi auguro che, all’interno dell’uovo, possiate scoprire un traccia su cui meditare, qualche cosa divertente e, soprattutto, l’opportunità per rinnovare la vostra esistenza, poiché è esattamente ciò che state cercando di fare. Approfittate di questi periodi di introspezione, l’amore potrebbe risplendere nuovamente in una luce positiva.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, le opportunità professionali sono abbondanti mentre Giove è nel vostro segno. E’ necessario che facciate buon uso di questa fortunata congiunzione astrale. Nonostante Pasqua sia un momento di pausa e festa, sono convinto che abbiate già un mare di progetti da mettere in atto a partire da martedì. Sul fronte sentimentale, potrebbero esserci ancora delle distanze da colmare. Consiglio di prestare attenzione alle dispute superflue.

Oroscopo del Cancro

Durante questa Pasqua, per il segno del Cancro, ci sarà la luna in opposizione: sarà un periodo di meditazione, forse anche un momento in cui desidererai un po’ di solitudine. Bisogna prestare particolare attenzione nelle relazioni familiari e sentimentali in cui manca una connessione o una comunicazione adeguata. Fortunatamente, eventuali contrasti verranno risolti a partire da martedì.

Oroscopo del Leone

Attenzione leone, gli astri sono ben propensi a sostenere il mutamento nella tua vita. Con l’energia di Marte nel tuo segno, chi potrebbe ostacolare il tuo slancio? Hai una forza impressionante che sarà di grande utilità, ideale sia per i lavoratori autonomi che per gli atleti. Ad ogni modo, è una panoramica astrale favorevole a chiunque abbia un obiettivo da raggiungere o un ostacolo da superare.

Oroscopo della Vergine

Vergine, un cambiamento è in atto, attraversando gradualmente il tuo percorso lavorativo, dissipando le tensioni e inquietudini che hanno afflitto le tue recenti settimane, anzi, permettimi di dire, mesi. Il motivo di questo cambiamento positivo è la chiarezza che sta pervadendo la tua mente. Se stai vivendo una trasformazione nel tuo ambito lavorativo, tranquillizza il cuore, perché è già in pieno svolgimento. L’invito è a mantenere pazienza e serenità in questo periodo. Oggi e domani, la luna si presenta come un alleato, favorisce il restauro dei tuoi legami più significativi.

Oroscopo della Bilancia

La tua mente, Bilancia, sembra ingombra di ricordi e riflessioni sul passato che potrebbero portarti a vivere un po’ di tristezza e malinconia. Oggi, prova a prenderti un momento per riflettere, grazie alla contrarietà della Luna. Circondati delle persone a te più care, è giunto il momento di rivedere e rivalutare quei rapporti che si fondano sull’ipocrisia.

Oroscopo dello Scorpione

Nell’attuale contesto astrale, troviamo Marte leggermente irritato con il segno dello Scorpione, che aspira a liberarsi da ciò che ritiene superfluo o desidera avere un confronto schietto con qualcuno che, a suo avviso, potrebbe dare di più o che deve fornire una risposta. Questo può riguardare sia il pianeta delle relazioni sentimentali, sia lo scenario lavorativo. Come ho già avuto modo di sottolineare, stiamo assistendo a molteplici cambiamenti, o forse sei tu che aneli a un cambiamento.

Oroscopo del Sagittario

Notando il cielo attuale, riscontrato dal Sagittario, vi è un accenno molto positivo. Se lo osservo e lo confronto con ciò che abbiamo vissuto tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, il mio auspicio è che, con l’arrivo della Pasqua, si presenti una piacevole novità, una svolta inequivocabile. Soprattutto, auspico una ritrovata vitalità ed energia, poiché so che alcuni hanno attraversato un periodo di notevole difficoltà.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’astro luminoso della luna è ospite del tuo segno in questo periodo pasquale che ti riserva amore e serenità. Ci si auspica che tu sia circondato dal conforto delle persone più care a te, esaltando cosí i tuoi legami familiari. Mantieni un occhio vigile sulle tue finanze, ti si nota molto concentrato sul lavoro, quasi a discapito di tutto il resto. Tale atteggiamento potrebbe creare qualche disagio nei confronti di chi vive al tuo fianco.

Oroscopo dell’Acquario

Come Paolo Fox, ti direi: Acquario, stai per vivere emozioni sincere e profonde nelle tue amichevoli relazioni, mettendo in luce dei vincoli rilevanti e potenti. Sulle questioni del cuore, nel panorama dei nuovi innamoramenti, agisci con saggezza ed equilibrio dato che Marte si trova di recente in posizione opposta. Riguardo la tua salute e benessere fisico, ti invito ad usare prudenza e a prenderti cura di te stesso.

Oroscopo dei Pesci

L’oroscopo per il segno dei Pesci è ricco di promesse amorevoli; gli astri si stanno allineando per portare una sensazione di positività nelle vostre relazioni. Presto avrete l’auspicio di Giove dalla vostra parte. Quindi, dovreste sfruttare questo periodo per ponderare su possibili cambiamenti professionali e futuri accordi contrattuali. In sintesi, gli influssi astrali sono molto favorevoli per voi, care Pesci.

