Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 19 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 19 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, le stelle sono dalla tua parte per permetterti di esprimere liberamente i tuoi pensieri. Non dimenticare, Venere molto presto transiterà nel tuo segno zodiacale. Tuttavia, ti consiglierei di essere prudente per evitare piccoli contrasti diplomatici, dato che la Luna si presenta in modo anomalo. Quindi, progetta attentamente la tua Pasqua per evitare di sentirti in disparte.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, vedo che il Toro è sull’orlo di una grande variazione astrale: il Sole è sul punto di fare il suo ingresso nel tuo segno, portando con sé energia e rinnovamento. Venere, nel frattempo, apporta nuove vibrazioni nella tua vita amorosa. Durante questo periodo potrebbe manifestarsi la necessità di abbandonare alcuni schemi comportamentali consolidati, così come l’esigenza di un profondo rinnovamento interiore ed esteriore. Solitamente, il Toro si distingue per il suo riguardo verso le tradizioni, tuttavia, il momento sembra propizio per dare luogo a grandiose trasformazioni personali.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ci aspettano giornate di marcato miglioramento sul fronte delle relazioni interpersonali. Un appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario è Pasquetta, che previamente si rivela come un’ottima opportunità. Se c’è un legame affettivo di rilievo nella vostra vita, o se avete in mente di organizzare qualcosa di speciale, tenevate in considerazione il 21 aprile: si preannuncia essere giorno di notevole interesse.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, cercate di far emergere il lato più comprensivo nel vostro rapporto di coppia, così da rilassare le eventuali tensioni. Potrebbe essere che non gradite molto le feste troppo organizzate oppure che anticipando il giorno di Pasqua, vi dovrete interfacciare con individui che non riuscite a comprendere appieno. Ricordate di prestare particolare attenzione a non eccedere con le parole, in quanto l’opposizione lunare di questa fase potrebbe alimentare alcuni momenti di tensione.

Oroscopo del Leone

Come il tuo segno, Leone, anche il cielo si presenta grandioso per te. Marte, infatti, ha appena fatto la sua comparsa nel tuo segno zodiacale, donandoti un impulso rilevante. Questa prossima Pasqua potrebbe quindi rivelarsi diversa dalle precedenti, un’occasione ideale, ad esempio, per risolvere incomprensioni amorose o affrontare questioni di rilievo.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, la festività Pasquale segnerà l’apertura verso nuove avventure. Tutto ciò che riguarda l’amore otterrà rinnovata energia e il tuo ambito lavorativo avrà un’evoluzione positiva. Quindi, mettiti pronta a cavalcare quest’onda favorevole che arriverà. Come avevo anticipato in precedenza, a partire dal 20 il sole ti sorriderà ancora di più, aprendoti a nuove opportunità.

Oroscopo della Bilancia

Amico della Bilancia, è giunto il momento di dedicarti un po’ di attenzioni. Ti trovi alla fine di un ciclo estremamente impegnativo, tuttavia ti esorto a non abbassare la guardia, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle tue finanze. Alcuni ostacoli potrebbero presentarsi, infatti Mercurio sta per imprimere un andamento negativo sulla tua economia con il suo transito di opposizione. Riguardo la vita sentimentale, se ci sono conflitti con il tuo partner, il mio consiglio è di risolverli prima del mese di maggio.

Oroscopo dello Scorpione

Attenzione Scorpione, un nuovo ciclo emotivo è alle porte grazie alla presenza di Venere. Il Sole sta entrando in opposizione, segnando l’inizio di un periodo di negoziazioni che ho anticipato ieri, importante specialmente per coloro che operano nel settore aziendale e desiderano ottenere di più. Ma per ora concentriamoci su Pasqua e Pasquetta; queste festività saranno benedette da una Luna favorevole. Sarà il momento ideale per sfruttare le opportunità, soprattutto in ambito sentimentale.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ho notato che stai vivendo alcune tensioni personali. Lo capisco, lo sforzo di Giove opposizione ha seminato qualche sfida nel tuo settore lavorativo. Comprensibilmente, potresti avvertire un senso di disagio nella tua vita affettiva. Al momento, la situazione potrebbe apparire nebulosa.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, in occasione della Pasqua e del lunedì dell’Angelo, la Luna visiterà il tuo segno. In queste circostanze, ti troverai immerso in una profonda riflessione interiore. Sarà il momento opportuno per prendere in considerazione l’apertura del tuo cuore e per valutare le relazioni che non ti apportano benefici. Non perdere di vista la speranza di un cambiamento positivo. Ho la sensazione che, in questa fase, la tua attenzione si stia focalizzando maggiormente sul lato economico e professionale.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, poni particolare enfasi sui tuoi scambi comunicativi poiché potrebbe esserci l’impressione di una certa riluttanza a condividere o a socializzare ultimamente. Senza dubbio l’Acquario simbolizza l’amicizia, l’empatia, lo scambio di idee, ma a volte c’è un bisogno intrinseco di riconnettersi con il proprio io interiore. Flessibilità, ricordalo, deve essere il tuo mantra.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno del Pesce, siete in un momento propizio per intensificare le relazioni personali. L’astro luminoso del sole e l’argentea luna si mostrano a vostro favore in questa Pasqua, con l’energia di Venere che continua a sprigionarsi attivamente. Perciò, mettete in luce i vostri sogni e aspirazioni, e sforzatevi di trascorrere del tempo con le persone a cui tenete di più. Inoltre, avvicinandosi l’estate, si prospettano periodi interessanti per negoziazioni e nuove opportunità. Ma ne discuteremo più in dettaglio nei giorni a venire.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.