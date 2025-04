Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 18 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 18 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è un periodo propizio per dedicarti al lavoro, per intraprendere viaggi e per generare nuovi incontri. È l’ora di valorizzare al massimo le chance che si presentano. Inutile che ti solleciti ad avere fiducia in te, ne sei già pienamente consapevole. Tutto quello che devi fare è liberarti della paura di agire secondo la tua volontà.

Oroscopo del Toro

Il periodo attuale per il Toro è contrassegnato da un importante viraggio nella sfera lavorativa e personale. Anche dinamiche radicate da tempo potrebbero subire una trasformazione. Risulta essenziale comprendere come tali modifiche possano incidere sull’umore. A volte l’attitudine verso il lavoro potrebbe risultare complessa. Nella sfera affettiva, è necessaria una buona dose di pazienza.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’atmosfera è carica di tensioni! Vi esorto, nonostante tutto, a non dimenticarvi di dedicare tempo alle vostre passioni. E ricordate, la delicatezza è la chiave nelle questioni del cuore, almeno fino all’arrivo di fine aprile. Non preoccupatevi, però, perché da maggio potrete tirare un sospiro di sollievo: Venere riprendere la sua attività!

Oroscopo del Cancro

Dedicando la mia attenzione al segno zodiacale del Cancro, vedo che la sua sfera lavorativa e le questioni pratiche o legali saranno protagoniste del suo cielo stellato. Ma non dovete preoccuparvi, cari amici del Cancro: ricordate che la benevolente presenza di Giove entrerà nel vostro segno in poche settimane, quindi è fondamentale mantenere un atteggiamento positivo. Affrontate ogni giorno con sorriso ed entusiasmo e, chissà, magari la festività pasquale porti con sé l’occasione per rinnovare un sentimento che sembrava perduto.

Oroscopo del Leone

Il Leone si sente pronto a sfidare se stesso, accogliendo con entusiasmo nuovi compiti ed opportunità. Marte, al momento, esercita una grande influenza, incoraggiando il Leone a comportarsi con audacia. L’amore non dovrebbe essere sottovalutato, e per chi è single, il mese di maggio offrirà possibilità di incontri affascinanti e significativi.

Oroscopo della Vergine

Vergine, non neghiamo di aver attraversato un periodo piuttosto burrascoso ultimamente, vero? Ma sei una Vergine, e come tale, sei nota per la tua innata capacità di affrontare qualsiasi sfida con logica e razionalità. Questo ti permette di superare qualsiasi ostacolo. Ecco perché, anche se hai avuto la tua quota di lotta, vedo che stai recuperando il tuo entusiasmo per nuovi progetti.Per quanto riguarda l’amore, sembra che ci sia ancora un po’ di distanza o malinconia che ti trattiene. Forse stai riflettendo sui tuoi sentimenti o su una certa situazione. Ricorda, è tutto perfettamente normale. Anche gli offsets sono parte del viaggio. Mantieni la tua forza e il tuo spirito positivo intacti.

Oroscopo della Bilancia

Per il segno della Bilancia, è fondamentale reimpostare l’equilibrio e il rinnovamento nella propria esistenza. Siamo consapevoli che, fin dall’ultimo periodo dell’anno precedente, vi sono state situazioni complesse. Adesso, però, Marte non risulta essere così ostile come in passato. Di conseguenza, è l’occasione ideale per rivitalizzare la propria condizione fisica, perfezionare contratti e dedicare del tempo all’amore.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione si distingue per l’orizzonte delle sfide, sempre affrontate con un cuore puro e decisioni ponderate. situazioni legate a relazioni di lungo corso potrebbero subire mutamenti inaspettati. Pertanto, la serenità è la chiave. Fate attenzione a nutrire i legami più beneficiosi. Riguardo all’amore, risulta in fase di ripresa.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario, con un’ampia gamma di esperienze accumulate, ha purtroppo incontrato ostacoli psicofisici nel passato. Di conseguenza, i risultati raggiunti potrebbero non corrispondere alle aspettative. Giove continua ad essere in opposizione, creando qualche difficoltà; tuttavia, è fondamentale ricordare che tra poco Giove ritroverà la sua neutralità. Quindi, è il momento giusto per esprimere le proprie necessità e agire in modo concreto.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sottolineo l’importanza del dialogo sincero con il partner. È fondamentale riguadagnare tranquillità nella relazione e, in particolar modo, nel lavoro dobbiamo puntare ad una maggiore trasparenza. Come ho già avuto modo di rimarcare, non è da escludere che vi sia un cambiamento nelle relazioni tra soci, collaboratori o con l’azienda stessa. Tu dovrai quindi esprimere chiaramente le tue necessità.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, mantenere l’ottimismo e l’approccio positivo sono fondamentali per impedire che le insoddisfazioni diventino disastri. Estendi i tuoi legami sociali, perché potrebbero arrivare novità positive dal fronte lavorativo.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, le costellazioni sono favorevoli per la crescita delle relazioni affettive. Sfrutta il periodo in cui Venere risiede nel tuo segno. Questa è l’occasione ideale per rivelare tutto ciò che ti rende felice.

