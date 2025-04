Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 17 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 17 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è giunto il periodo di riconsiderare le decisioni. Così come alcune e Marte dalla tua parte, l’affetto potrebbe risvegliare un miscuglio di passione e addirittura invidia. Sei disposto a virare la tua rotta? Ricorda, il tuo coraggio è la tua qualità principale.

Oroscopo del Toro

Toro, è giunto il momento di liberarti dei pensieri legati al passato e guardare con fiducia verso il futuro. Può darsi che ciò richieda una certa rinuncia, ma è l’istante perfetto per progettare e sviluppare nuovi obiettivi.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ti trovi in un groviglio di tensioni. Come suggerivo in precedenza, mantieni la serenità e non permettere a dibattiti di coinvolgerti troppo. Se stai cercando di raggiungere un accordo lavorativo, nulla impedisce che tu possa fare delle scelte eccellenti, soprattutto mentre Giove risplende nel tuo segno. Tuttavia, in ambito affettivo, prova a far defluire le provocazioni senza coinvolgere direttamente la tua relazione, se riesci.

Oroscopo del Cancro

Cancro, è giunto il momento di ridefinire un sentimento. Aprile, dunque, si presenta come un periodo favorevole per un rinnovamento. Tuttavia, fai attenzione: a Maggio ciò che non va marcerà ancora di più. Un po’ di attaccamento è positivo, tuttavia, se si trasforma in gelosia o ossessione, allora non va bene.

Oroscopo del Leone

Il pianeta Marte e il grande Giove stanno lavorando a favore del Leone, dando la giusta dose di slancio e fortuna necessaria per prendere decisioni importanti, in particolare quelle legate alla voce. Sento che adesso il Leone si sente molto più positivo e determinato. Nonostante aprile abbia avuto un inizio burrascoso, ora si apre un eccellente periodo per la crescita personale e affettiva.

Oroscopo della Vergine

Cari amici della Vergine, avete dimostrato una bella serenità in questi giorni. Certo, non mancano le inquietudini nascoste dentro di voi. Il fascino del cielo in questo periodo non è da sottovalutare, vi lascia lo spazio per affrontare e risolvere questioni in sospeso, osservando la vostra esistenza con una dose maggiore di lucidità. Siate pronti, una svolta importante è in arrivo!

Oroscopo della Bilancia

Sei sotto il segno della Bilancia e il tempo è ideale per sfruttare la benevolenza di Giove. Quindi, nel caso ti venga offerta un rinnovo di un patto, restia a rifiutarlo. E ricorda, non spingere troppo le situazioni senza risolverle, anzi, scegli entro i primi giorni di giugno. Per quanto riguarda l’amore, è da un po’ che sembri con la testa altrove, o forse sei coinvolto con qualcuno che non si mostra per quello che realmente è. Aspettati una verifica in piena regola a maggio.

Oroscopo dello Scorpione

È plausibile che per il segno dello Scorpione, una relazione di lunga data stia attraversando una fase di mutamento. Questa variazione coinvolge anche l’ambito lavorativo, collaboratori, soci e fornitori. Si stanno manifestando delle trasformazioni. Siamo consapevoli che la seconda metà dell’anno sarà più prospera della prima. L’amore e le nuove relazioni che emergono in questo periodo assumono un ruolo di grande rilevanza.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la Rinascita è ormai evidente per te. Tornando indietro a poche lune fa, ti ritroverai a notare un grande cambiamento in te, una decisa sete di riscatto. Ma ahimè, non devi avere fretta, il firmamento sta indirizzando i suoi favori verso nuovi legami affettivi. Per quanto riguarda invece i rapporti che portano il peso del tempo, è necessario avere ancora molta pazienza.

Oroscopo del Capricorno

Sintetizzando gli astri di tempo passato, Caro Capricorno, Marzo si è rivelato molto impegnativo. Aprile invece, ti ha invitato a prenderti un periodo di riflessione. Ma arriva Maggio con il dono della determinazione, pronto a permetterti di attaccarti a ciò che conti realmente e di lasciarti alle spalle quello che non ti appaga. Inoltre, ti preannuncio un fine settimana avvincente per ciò che riguarda l’amore.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, l’orizzonte si tinge di un vivido blu per voi. Fatte le vostre mosse seguendo l’intuito. Un occhio di riguardo alle vostre finanze è d’obbligo come ribadivo nella predizione di ieri, gli esborsi sono stati considerevoli. Ci sono piani significativi in vista per le coppie innamorate. Pensate ai più giovani, a coloro che sono pronti per dare il grande passo, avventurarsi nella convivenza e accogliere un nuovo nascituro nella loro vita.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, è un periodo favorevole per dialogare e rivitalizzare le vostre relazioni. Vi consiglio di organizzare qualcosa di allegro e piacevole, magari anche pensando al prossimo fine settimana. Siate però cauti, potrebbe presentarsi qualche divergenza durante le ore mattutine.

