Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 14 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 14 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Cari Ariete, in arrivo Mercurio nel vostro segno, segnale di un periodo adatto per trovare soluzioni ai problemi. Entro la metà di giugno, vi troverete di fronte a una decisione importante: proseguire con i vostri progetti o introdurre alcuni cambiamenti. Potreste, addirittura, optare per un momento di riflessione e di risparmi. In amore, Ariete, siete sempre vincenti!

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, mi rivolgo a te, Toro! Il tuo itinerario astrologico oggi pare un po’ disordinato. Certo, ricoprire il ruolo di mediatore o paciere non è nelle tue corde, contudo chiedo a tutti quelli che sono nati sotto il segno del Toro di mostrarsi un poco concilianti. Altrimenti, tra questa e la prossima giornata, potrebbe sorgere qualche tensione inaspettata.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, Giove è il pianeta delle opportunità e risiede proprio nel tuo segno, quindi è fondamentale saperlo sfruttare. Non dimenticare però, che dovrai farlo preferibilmente entro i primi giorni di giugno! D’altro canto, potresti notare qualche ritardo nei pagamenti, quindi mantieni alta l’attenzione. Nella sfera affettiva, cerca di evitare inutili drammi; la pazienza sarà la tua arma segreta. Il tuo innato senso dell’umorismo potrebbe inoltre servirti per risolvere eventuali piccole complicazioni, ricorda di usarlo sempre.

Oroscopo del Cancro

Cancro, l’atmosfera è permeata d’amore, lascia nel passato il rancore che avevi accumulato a marzo; siamo consapevoli che hai affrontato delle problematiche amorose o hai persino vissuto periodi di distanza. Nonostante la posizione distante di Giove, prima o poi farà la sua apparizione nella tua sfera astrale, portando con sé nuove opportunità. Accogli a braccia aperte il cambiamento.

Oroscopo del Leone

Leone, i tuoi pensieri sono sorprendenti, ma possono anche causarti ansia. Non cerchi mai di accontentarti, perché aspiri sempre a raggiungere l’eccellenza, il che naturalmente può raddoppiare il tuo impegno. Tuttavia, fai attenzione ai tuoi impegni finanziari che potrebbero diventare eccessivamente onerosi. Se possiedi un’azienda indipendente o se sei una persona creativa, allora preparati a rilucere come una stella.

Oroscopo della Vergine

Vergine, siate sereni e mantenete il vostro spirito tranquillo, non c’è bisogno di affrettarsi. Guardate verso il futuro, dal 20 aprile si prevedono nuove opportunità, specialmente in ambito amoroso. Tutto dipende dalla persona che avete al vostro fianco, con la quale condividete belle emozioni. Potrebbe esserci stata un’ansia legata alla sua condizione fisica o qualche situazione di difficoltà, ma sappiate che è un momento ormai superato. Se la vostra relazione è recente, come ho avuto modo di dire anche precedentemente, non c’è bisogno di fare promesse frettolose di amore eterno. È preferibile capire e valutare la situazione nel corso del tempo.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, non c’è motivo di stare lì a buttarsi giù quando ti guardi allo specchio e noti qualche segno del tempo in più, o la tua espressione non ti rispecchia come vorresti. Questo può portarti un filo di malinconia. Capita di entrare in un periodo di malessere, dove potresti sentirti meno affascinante e attraente di una volta. Certo, si dice spesso che l’aspetto fisico non sia tutto, tuttavia, in un mondo dove l’immagine ha la sua importanza, è fondamentale sentirsi a proprio agio. Perciò, se lo ritieni necessario, analizza la situazione e pensa ad un possibile cambiamento di look. In amore, non avere timore di comunicare apertamente e prenditi del tempo per ponderare le decisioni importanti da prenderne nel prossimo periodo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’attuale posizione della luna nel tuo segno favorisce delle convincenti intuizioni. Tuttavia, fai attenzione a non intrappolarti troppo nei tuoi ragionamenti. Recentemente, hai vissuto un conflitto e potrebbe esserci stato un rinuncio a un invito. Un’attività che hai svolto per anni ora non sembra più fattibile. In ambito romantico, sfrutta le buone energie anche in questa giornata.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, un limite esiste per la pazienza e l’indulgenza, queste sono le guide che ti hanno accompagnato dalla fine di febbraio. Però non dimentichiamo che sei una persona piena di energia e impazienza per nuove avventure. Ora Marte sta tornando ad avvantaggiarti. Sta arrivando il tempo per riprenderti e in campo sentimentale fai attenzione, la gelosia e l’infedeltà potrebbero creare delle confusione. Non tutto viene rivelato all’istante.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la strada si dipana davanti a te con nuovi orizzonti da esplorare. Il mio consiglio sarebbe di eludere le controversie, fare attenzione alle tue finanze, mantenendo un atteggiamento di prudenza. Non dimenticare di riservare dolci momenti a chi occupa il tuo cuore. Mese da lasciare alle spalle: Marzo. Mese che risplende d’amore: Aprile.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, stai vivendo in questi giorni un conflitto interiore, un irrefrenabile desiderio di solitudine. Sembra che ci sia qualcuno che sta forzando i limiti della tua pazienza, diventando eccessivamente invadente e possessivo. Il mio consiglio? Sii diretto ed esplicito tanto nel manifestare i tuoi sentimenti, quanto nel palesare i tuoi pensieri.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, si riaccendono i riflettori sulla creatività e l’armonia, togliendo l’attenzione dagli ostacoli passati. Non ha senso soffermarsi a rimpiangere gli errori passati, poiché la tua mente è già rivolta a quello che devi realizzare prima dell’arrivo dell’estate. Si prospettano cambiamenti positivi, notizie allettanti emergono perché potresti dover rinegoziare o portare a compimento un contratto o un accordo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.