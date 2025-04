Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 13 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 13 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sei ben consapevole che stiamo attraversando una fase ricca di decisioni significative e caratterizzata da un considerevole senso di determinazione. In certe occasioni, ti ritrovi anche ad affrontare un’intensa tensione emotiva. Se al tuo interno cova una passione, questo è il momento giusto per rivelarla al mondo intero.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Amico del Toro, l’astro lunare ti invita al momento a fermarti e riconsiderare attentamente la situazione, in particolare se recentemente hai vissuto delle tensioni o dei conflitti. Non tutti i cambiamenti che hai sperimentato erano quelli voluti e questa fase, iniziata già a febbraio, ti ha messo alla prova. Alcuni di voi hanno dovuto fare i conti con compromessi necessari. Ma non disperare, anticipazioni astrali prevedono che presto arriveranno dei momenti di contentezza. Il tuo bisogno profondo è di una relazione vivida e stimolante che possa riaccendere il tuo spirito.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, guardate con ottimismo a Giove, il vostro incrollabile alleato che governa il vostro cielo stellare porgendo sempre nuove chance per reinventarsi. Vorrei però rassicurarvi: non lasciate che l’ansia vi assalga se in amore le cose non sembrano filare liscio come l’olio. Disaccordi e litigi possono emergere, ma vediamola con lucidità: e se quel particolare individuo non vi presta attenzione o non riesce a darvi ciò che bramate, forse stiamo cercando inconsciamente di suscitare la sua ira. Può darsi, infatti, che stiamo agendo per infastidirlo o perchè vogliamo qualche tipo di ritorsione. Dunque, non fermiamoci alle apparenze.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, è un periodo perfetto per l’amore e per fare pace, nonostante le difficoltà che avete dovuto affrontare. Prenditi un momento per ascoltare il tuo cuore, ti offrirà le migliori soluzioni su come procedere nelle prossime settimane. Stai per aprire un nuovo capitolo nel tuo percorso professionale e a partire dal mese di giugno Giove diventerà il tuo più grande alleato portandoti novità.

Oroscopo del Leone

Leone, possiedi un’energia e una determinazione formidabili che fanno risplendere i tuoi nuovi progetti. Tuttavia, è importante che tu ricordi di prenderiti un po’ di tempo per te stesso. Si avverte un po’ di stanchezza oggi. Non spingerti eccessivamente, perché potrebbe esserci il rischio di esaustione entro sera.

Oroscopo della Vergine

Per tutti i nati sotto il segno della Vergine, l’orizzonte si sta finalmente schiarendo. Dal 20, il Sole avrà un influsso particolarmente positivo: le tensioni si attenueranno. E’ il momento di riorganizzare e rimettere ordine nella tua vita, senza fretta. Riguardo alle questioni di cuore, un avvertimento: se sei single e hai da poco iniziato una nuova relazione, evita di promettere amore eterno – è un’affermazione temeraria in questo periodo di cambiamento.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, prevedo l’arrivo di una tranquillità atmosferica. Inoltre, vedo indicazioni positive per la tua attività lavorativa che promette di essere più produttiva. Troverai chances migliori nelle relazioni sentimentali, specialmente se gestite a tempo parziale. Questo consiglio è rivolto specialmente a coloro che hanno recentemente vissuto una delusione o una separazione. Prima di affidarti nuovamente alla fiducia, ricorda di prendere il tempo necessario.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione! Sfrutta l’energia della Luna di Chiedere per fare il bilancio delle tue idee e i tuoi piani. Ricordati di metterli in atto in quanto, come ho già detto, il secondo semestre del 2025 ti è decisamente favorevole. Non dimenticare che un amore senza restrizioni è paragonabile ad una vacanza stimolante e rigenerante. Lo suggerisco vivamente.

Oroscopo del Sagittario

Attenti Sagittario! La luna vi fa dono di una carica positiva in questo periodo ma, non trascurate le tematiche fondamentali. È un consiglio che estendo sia a chi ha attraversato un periodo difficile, sia a chi desidera ritrovare l’equilibrio perduto. Negli ultimi tempi, può essere stato arduo dialogare con il partner, ma ricordatevi che nulla è impossibile.

Oroscopo del Capricorno

La giornata potrebbe presentarsi un po’ tesa per il Capricorno, ma la serata sembra molto più positiva. Se negli ultimi due giorni hai avuto dei disaccordi con qualcuno, potrebbe essere il momento ideale per riconciliarti. Se non riesci a far pace, forse sarebbe meglio voltare pagina. Avanti.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, potreste riscontrare periodi di alta tensione. Ma ricordate, non è produttivo reagire impulsivamente dicendo parole avventate. Allo stesso tempo, controllate quella vostra innata tendenza alla libertà e all’indipendenza che a volte vi porta a distanziarvi da tutto e tutti. Ricordate sempre che coloro che vi circondano possono essere dei punti di riferimento preziosi. La vita, carissimi Acquario, non deve essere vissuta come una gara, ma piuttosto come un’avventura da scoprire passo dopo passo.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, questo è un periodo perfetto per lo spirito di riflessione – sfrutta nel miglior modo possibile le opportunità che si presentano oggi e che troverai nel tuo cammino. Tuttavia, un accenno di cautela è necessario nei tuoi rapporti con Gemelli e Sagittario. Quanto al tuo contesto lavorativo, qualsiasi cosa tu abbia concluso negli ultimi mesi, non proverai dispiacere. Ma occhio, vi sono delle alterazioni all’orizzonte: i piani che hai coltivato per molto tempo saranno esaminati accuratamente e affinato. E più ci si sposta verso il mese di giugno, maggiore sarà la probabilità che questi progetti ricevano conferma.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.