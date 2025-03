Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 14 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 14 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, si apre un periodo favorevole per mettere in evidenza i tuoi principi. C’è la possibilità di concentrare le tue energie su obiettivi cruciali con una notevole fermezza. La piacevole configurazione tra Mercurio e Venere favorisce splendidamente l’ambito affettivo.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, vorrei dirti, caro Toro, che abbiamo attraversato un inizio di settimana abbastanza intenso. Tuttavia, non lasciamoci abbattere e andiamo avanti. E’ il momento giusto per pensare a novità e progetti inediti. Se la tua attività professionale si svolge in un contesto di gruppo, con colleghi o soci di lavoro, potrebbe essere che tu ti sia segnato una nota mentale riguardo a una di queste persone. Forse c’è qualcuno che ti sta dando del filo da torcere.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, superare gli ostacoli sarà una sfida, ma esistono notevoli opportunità di avanzamento. In questo venerdì, ricordate sempre che l’amore richiede uno sforzo extra. Fortunatamente, abbiamo Venere dalla nostra parte, e le stelle stanno sorridendo agli incontri.

Oroscopo del Cancro

Venerdì, cari Cancerini, potreste percepire uno stato d’ansia nell’aria, ma rilassatevi perché sabato e domenica porteranno dei momenti più sereni. Sul fronte professionale, vedo l’orizzonte pieno di possibilità di progresso. Per quanto concerne la sfera sentimentale, consiglierei di adottare una comunicazione più aperta e sincera per migliorare il rapporto di coppia.

Oroscopo del Leone

Leone, il firmamento ti è favorevole per quanto riguarda le interazioni sociali. Le stelle preludono l’arrivo di nuovi sentimenti e l’opportunità di incontri affascinanti in arrivo per questo fine settimana.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, noterai un piccolo progresso rispetto a ciò che la situazione astrale ti ha riservato nei mesi passati. Finalmente Mercurio non si scontra più con il tuo segno e presto neanche il Sole sarà più in contrasto con il tuo percorso stellare. È innegabile che hai passato dei momenti di lotta, ma la tua energia mentale è sensibilmente rinvigorita. Questo sarà un periodo ideale per fare delle modificazioni significative nella tua vita e nei tuoi riferimenti.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sembrerebbe che in questo fine settimana ci possano essere alcuni intoppi, in particolare nelle questioni di cuore. Se dovessi confrontarti con parenti o persone a te vicine, cerca di non alimentare le discussioni. Per quanto possibile, lasciati scorrere le situazioni senza farti coinvolgere eccessivamente.

Oroscopo dello Scorpione

Nel segno dello Scorpione si sta risvegliando un fresco entusiasmo e un’energia rinnovata. Come ho avuto modo di sottolineare in precedenza, coloro che si dilettano in attività artistiche o che hanno la possibilità di affermarsi nel loro campo di lavoro quotidianamente, vedranno sicuramente dei progressi. Non solo nell’ambito professionale, ma anche nei rapporti affettivi ci saranno considerevoli miglioramenti.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, le tue azioni generose fatte in passato testimoniano la tua passione per la vita e l’affetto verso coloro che ti amano; è normale quindi che desideri un reciproco sostegno, specialmente considerando le recenti difficoltà affrontate. Sono consapevole del tuo stato di salute precario e dell’ansia riguardante un progetto lavorativo che non pare decollare ancora. Il mio consiglio è di avere pazienza, ogni cosa avrà il suo corso.

Oroscopo del Capricorno

Carissimi Capricorno, il fine settimana potrebbe presentarsi con una certa pesantezza, forse dovuta alla fatica. Il mio suggerimento è quello di mantenervi lontano da situazioni complesse, specialmente qualora sorgano controversie all’interno del nucleo familiare – che si tratti di fratelli, parenti o tra genitori e figli. Un periodo di relazione sarebbe più indicato.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, il momento attuale finanziario non è dei più rosei o forse siete sottoposti a spese maggiorni. Quindi, l’obiettivo per il prossimo fine settimana è di vivere momenti di svago, prediligendo la compagnia di coloro che riescono a farvi sorridere. Giove vi spinge a partire importante progetti, e con Venere, che soffia venti di amore ricambiato, si apre una fase molto importante da un punto di vista sentimentale. Se siete giovani o innamoratissimi, potreste trovare poca resistenza all’idea di fare un passo importante come un matrimonio, una convivenza o anche l’arrivo di un figlio nei mesi a venire.

Oroscopo dei Pesci

Per gli amici del segno dei Pesci si prevede un fine settimana alquanto stimolante, con l’opportunità di far sbocciare quei progetti più piccini. C’è, però, un piccolo intoppo che non mi permette di assegnarti tutte le stelle: la tua condizione fisica. Pare che tu ti sia un po’ troppo stressato tra mercoledì e giovedì. È fondamentale, quindi, prestare maggiore attenzione a questo aspetto.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.