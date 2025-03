Gianluca Costantino, ex corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, nonché sua scelta, ha rilasciato una recente intervista in cui ha fatto delle confessioni sul programma, sul suo rapporto con l’ex tronista e anche su Maria De Filippi. Inoltre, non sono mancate delle confessioni molto intime che hanno toccato il cuore di tutti.

Le confessioni di Gianluca Costantino su Maria De Filippi e Francesca Sorrentino

Nel corso di un’intervista rilasciata per SuperGuida Tv, Gianluca Costantino ha fatto delle confessioni sull’esperienza vissuta a Uomini e Donne, soffermandosi soprattutto su quanto accaduto dopo. In particolar modo, il ragazzo è partito da Francesca Sorrentino. A tal proposito, ha smentito la versione della ragazza secondo la quale la loro rottura sarebbe stata consensuale. Il protagonista, infatti, ha dichiarato che avrebbe voluto continuare la frequentazione, cosa che non è stata possibile a causa dell’ex tronista.

Successivamente, poi, il giovane ha svelato anche un retroscena su Maria De Filippi. Nello specifico, ha sverlato cosa pensa realmente di lei e come si è sempre comportata con lui dietro le quinte. Ebbene, a tal riguardo, Gianluca ha detto di reputarla una grande professionista, ragion per cui non può aggiungere altro sul suo lavoro. La cosa che, tuttavia, l’ha lasciato maggiormente stupito è stata la grande empatia e semplicità della conduttrice. La donna, infatti, è stata in grado di far sentire il ragazzo a suo agio malgrado il contesto televisivo.

Gianluca e le critiche ricevute dopo UeD, il dramma della madre e un appello

Una volta terminata la sua esperienza a Uomini e Donne, Gianluca ha svelato di essersi trovato spesso al centro di polemiche e critiche sui social. A tal riguardo, il giovane ha ammesso di non aver mai dato peso a queste cose per un motivo ben preciso. Nel momento in cui ha deciso di partecipare ad una trasmissione televisiva era consapevole del fatto che si sarebbe esposto a giudizi, talvolta anche sfavorevoli. A suo avviso, questo è il giusto prezzo da pagare per avere la visibilità, che fa comodo a tutti.

Gianluca, poi, ha parlato del suo difficile passato e della scomparsa di sua mamma, trauma che ancora oggi non è riuscito a superare, malgrado abbia deciso di riprendere in mano la sua vita. Proprio il desiderio di tornare a vivere e ad emozionarsi lo ha spinto ad accettare di prendere parte a Uomini e Donne. Malgrado l’epilogo, Gianluca ha ammesso di essere felice di come si è comportato e delle emozioni vissute. Proprio per tale ragione ha ringraziato tutto lo staff del programma.

Infine, poi, Costantino ha lanciato una sorta di appello descrivendo la sua donna ideale, la quale deve essere una ragazza semplice, determinata, con gli stessi valori che gli ha trasmesso sua madre. Adesso, dunque, il protagonista è pronto e desideroso di innamorarsi di nuovo. Non resta che attendere per vedere se questo accadrà.