Chiara Pompei sarà ricordata, o forse sarebbe meglio dire dimenticata presto, come la tronista meno durevole di Uomini e Donne. Il suo trono, infatti, è durato una manciata di giorni, in quanto poco dopo è spuntata una segnalazione sul suo conto che, alla fine, l’ha portata a lasciare il programma. Chiara ha deciso di uscire dalla trasmissione con Riccardo, un ragazzo che stava frequentando da un po’ di tempo e che, a quanto pare, malgrado la decisione di salire sul trono, non aveva mai dimenticato del tutto. Di recente, però, sono spuntate delle segnalazioni sui due ragazzi. La loro storia è già giunta al capolinea?

La segnalazione su Chiara e Riccardo dopo Uomini e Donne: cosa starebbe succedendo

La relazione tra Chiara Pompei e Riccardo sembra non stia procedendo esattamente nel migliore dei modi. Stando a quanto emerso da alcune segnalazioni riportare da Lorenzo Pugnaloni, infatti, sembrerebbe proprio che i due non si stiano frequentando più. Subito dopo la loro uscita da Uomini e Donne, Chiara e Riccardo sono stati avvistati insieme, cosa che ha subito spinto a credere che le cose stessero procedendo a gonfie vele.

A distanza di qualche giorno, però, sono trapelate delle indiscrezioni alquanto incresciose sul conto dei due ragazzi. In particolar modo, sembrerebbe che i due non si stiano vedendo più. A quanto pare, dunque, tutto l’amore decantato a Uomini e Donne non aveva molto di vero, anzi. Se le cose stanno davvero in questo modo, il tutto sembra fomentare i dubbi di coloro i quali hanno sempre ritenuto che la trovata di Riccardo fosse solo una strategia per far parlare di sé e per attirare i riflettori.

La mossa strategica di Chiara Pompei non convince

In tutta questa storia, però, Chiara non sembra essere esattamente una vittima. La giovane, infatti, sta alimentando la curiosità degli utenti del web in diversi modi. Una volta terminata la sua esperienza a Uomini e Donne, la giovane ha dichiarato che presto avrebbe raccontato la sua verità in merito a quanto accaduto dopo il programma.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Successivamente, poi, la ragazza ha reso privato il suo account di Instagram, in modo da invogliare le persone a seguirla per poter scoprire cosa abbia da dire. Questa mossa sembra avere tutta l’aria di essere una manovra per incrementare i follower e, di conseguenza, il business online che, ormai, sembra essere la principale aspirazione di coloro i quali decidono di prendere parte ad un programma televisivo. Al momento, comunque, tutto tace, non resta che attendere per vedere se ci saranno aggiornamenti a riguardo.