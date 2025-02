In queste ore stanno circolando delle indiscrezioni alquanto incresciose che riguardano Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. La coppia, che ha lasciato Uomini e Donne solo da poche settimane, potrebbe essere già nel mezzo di una crisi profonda. Alcune segnalazioni, infatti, riportano che tra i due ci sarebbero dei problemi. Sulla faccenda è intervenuta anche Martina, seppur in maniera velata.

I rumor su Ciro e Martina dopo Uomini e Donne: c’è crisi?

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono davvero in crisi? L’influencer Deianira Marzano ha riportato le segnalazioni di alcuni utenti del web, i quali hanno rivelato di aver visto chi Martina e chi Ciro in giro per locali, ma non insieme. Nel caso specifico, Ciro è stato avvistato all’interno di un locale a Frattamaggiore vicino Napoli. Questa notizia è stata confermata anche da un’altra persona, la quale ha dichiarato di aver visto il ragazzo chiacchierare in maniera piuttosto assidua con una ragazza bionda che lavorava all’interno di tale locale. La giovane pare gli sussurrasse continuamente delle cose all’orecchio.

Poco dopo, poi, è arrivata anche una segnalazione su Martina. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata avvistata in un locale in compagnia di un ragazzo che pare conoscesse da prima che iniziasse la sua relazione con Raul Dumitras, il suo ex fidanzato. Stando a quanto emerso, dunque, sembrerebbe che qualcosa non stia andando nel modo giusto tra Martina e Ciro, ma sarà davvero così?

La replica della De Ioannon con gaffe

A rompere il silenzio sulla faccenda è stata direttamente la De Ioannon. La ragazza, infatti, ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha mostrato un video in cui lei e Ciro si baciano. Peccato, però, che i fan hanno notato un dettaglio. Il video in questione è vecchio, in quanto in questi giorni Martina ha cambiato look tagliando di parecchio i suoi capelli. Nella clip, invece, la giovane sfoggiava ancora la sua chioma folta.

Se Martina avesse voluto smentire i rumor in maniera credibile, infatti, avrebbe fatto bene a condividere un video recente, e non uno vecchio. Questa disattenzione, dunque, pare stia fomentando sempre di più i dubbi di chi crede che, effettivamente, tra i due qualcosa non vada. Ebbene, solo il tempo ci darà tutte le risposte.