La puntata di ieri del Grande Fratello è stata piuttosto animata. Oltre a decretare il primo finalista di questa edizione, che si è rivelato essere Lorenzo Spolverato, si è parlato anche dell’attrito che c’è tra Chiara Cainelli e Stefania Orlando. La discussione tra le due, però, è proseguita anche una volta interrotta la diretta.

La lite post puntata del GF tra Chiara e Stefania

Stefania Orlando e Chiara Cainelli proprio non riescono a trovare un punto d’incontro all’interno della casa del Grande Fratello. Le due donne, infatti, si sono scontrate durante la puntata di ieri in quanto Chiara ha accusato la compagna d’avventura di essere una ruffiana che cerca di aggraziarsi alcuni concorrenti solo per ottenere il favore del pubblico da casa.

Queste accuse hanno toccato profondamente Stefania che, di fatti, dopo la puntata ha avuto un confronto molto acceso con Chiara. Quest’ultima, però, non ha cambiato opinione, sta di fatto che ha continuato a ribadire di essere convinta che la sua compagna d’avventura non sia sincera nelle azioni e nei legami che instaura all’interno della casa. La Cainelli ha dato della falsa alla Orlando, che non ha esitato a difendersi.

Il pubblico si schiera dalla parte della Orlando

Dinanzi le insinuazioni di Chiara, Stefania ha replicato a tono dicendo di non credere che scegliere con chi instaurare rapporti nella casa voglia dire fare la “ruffiana”. La Orlando, dal canto suo, ha ammesso di credere che il rancore della coinquilina sia dovuto ad una situazione ben precisa, ovvero, il rifiuto ricevuto da Javier Martinez.

Chiara ha negato ed ha accusato Stefania di intromettersi in tutte le situazioni della casa in quanto non ha nulla da raccontare che riguarda lei. Soprattutto su questo punto, però, gli utenti del web hanno preso una posizione ben precisa. In tanti, infatti, si sono schierati dalla parte della Orlando asserendo che, in realtà, chi non abbia nulla da dire, ragion per cui ha deciso di gettarsi a tutti i costi in una frequentazione, sia proprio la Cainelli. Ad ogni modo, le due donne non sono riuscite a trovare un punto d’incontro, ci riusciranno nei prossimi giorni?