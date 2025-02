Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello, in casa è scoppiata una lite piuttosto sgradevole tra Alfonso D’Apice, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Tutto è nato a seguito delle nomination, che hanno generato, come sempre, dei dissapori. La lite è partita da Alfonso, che ha attaccato Chiara per la nomination fatta a Javier Martinez. In men che non si dica, però, le cose sono degenerate, dal momento che è intervenuta anche Zeudi.

Alfonso deluso da Chiara: scontro dopo la puntata del GF

Nella casa del Grande Fratello il clima è piuttosto teso in queste ore. Alfonso è rimasto molto deluso dal comportamento di Chiara, la quale ha deciso di nominare Javier. D’Apice ha criticato questa decisione in quanto ritiene che la coinquilina, seppur in modo implicito, abbia fatto un torto anche a lui, in quanto Javier è un suo caro amico, al quale tiene particolarmente. Lui, infatti, al suo posto non avrebbe agito in questo modo.

Chiara si è difesa dicendo di aver dato luogo ad una votazione razionale, in quanto non si sentiva di nominare nessun altro. Inoltre, il rapporto che c’è tra Alfonso e Javier non può condizionare il suo comportamento e le sue decisioni da prendere nella casa. Sulla faccenda, poi, è intervenuta anche Zeudi.

L’intervento di Zeudi inasprisce ancor di più gli animi

Mentre Alfonso e Chiara si confrontavano sulla faccenda, nella discussione si è intromessa Zeudi, la quale ha preso le difese di Chiara. La ragazza ha accusato il suo compagno d’avventura di non essere onesto al 100% e di non essere la stessa persona che ha conosciuto al di fuori del reality show. Alfonso è rimasto molto male da simili affermazioni, anche perché non è la prima volta che la coinquilina insiste su questo punto.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Secondo il punto di vista di Zeudi, Alfonso non è sincero in quanto si sta lasciando condizionare un po’ troppo dal contesto che lo circonda, per tale motivo, non riesce ad essere se stesso. Inoltre, la ragazza non comprende neppure per quale ragione Alfonso si sia inviperito così tanto per la nomination di Chiara. Come se non bastasse, poi, la giovane ha reputato di pessimo gusto il fatto che D’Apice abbia deciso di parlare della faccenda in pubblico, davanti a tutti i compagni d’avventura, e non chiamarsi in disparte Chiara e affrontare la faccenda a quattr’occhi. Tra i due non c’è stato nessun segno di distensione, cosa succederà nelle prossime ore? Ci sarà un chiarimento, oppure gli animi continueranno ad essere inquieti?