Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 30 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 30 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, tu hai la bellissima abilità di volgere lo sguardo sempre in avanti, senza farti trattenere dal passato. Questo ti permette di evitare i rimpianti, una qualità davvero ammirabile. Tuttavia, le attuali dissonanze di Marte suggeriscono che ci sono alcuni conti in sospeso da tempo. Quindi, chi gestisce una propria attività dovrà far fronte a questi ritardi. Per quanto riguarda Venere, è quasi nel segno, segno di imminenti emozioni che stanno per arrivare.

Oroscopo del Toro

Amico del Toro, ci saranno alcune sfide in vista con la Luna non proprio favorevole, la giornata potrebbe sembrarti meno brillante del solito. È importante in questi giorni essere concentrati nel risolvere alcune faccende, non solo legate alla sfera professionale, ma anche alla salute. Riportare il tuo benessere fisico ad un ottimo livello è fondamentale. Ricorda, il benessere è un ottimo alleato per affrontare al meglio ogni situazione.

Oroscopo dei Gemelli

All’orizzonte dei Gemelli, Saturno sembra non essere nostro alleato al momento, implica la presenza di rallentamenti. Non temete, cari Gemelli, perchè tra non molto tempo, Saturno cambierà il suo umore e tornerà ad essere favorevole. Per questo motivo, ribadisco che non stiamo vivendo un periodo negativo, bensì stiamo gettando le basi per nuove opportunità ed eventi che sono praticamente a portata di mano.

Oroscopo del Cancro

L’amore per il segno del Cancro richiede una cristallina comunicazione. Attualmente, piccoli disaccordi o dibattiti potrebbero sollevarsi, alimentati forse da incertezze amorose. È necessario agire con cautela, particolarmente quando la gelosia entra in campo. I segni dello zodiaco come Bilancia, Capricorno e Ariete richiedono pazienza in queste dinamiche.

Oroscopo del Leone

Nell’oroscopo per il Leone, ci sono indicazioni di un periodo di successi, una fase in cui è possibile raggiungere molte mete. Tuttavia, la luna attuale in opposizione suggerisce un decremento temporaneo del tuo benessere fisico, ma ciò non influenzerà complessivamente la tua situazione favorevole. Con l’inizio di un nuovo ciclo di Mercurio, è consigliabile fare attenzione agli affari pendenti. In particolare, se stai pianificando di fare un acquisto o un investimento, è saggio cercare consulenza esperta e ponderare attentamente le decisioni.

Oroscopo della Vergine

Sei del segno della Vergine e quest’anno avrai Giove e Saturno in una posizione frenetica. Questa eccitazione si rispecchia nelle tue sensazioni interne, ma potrebbe non essere apparente a chi ti circonda. Tu sei una persona che gestisce bene lo stress, ma ci potrebbero essere delle conseguenze sulle tue relazioni amorose. Ci sono comunque buone prospettive a partire dal prossimo mese di febbraio. Perciò, se avete incontrato qualche difficoltà nelle relazioni d’amore, o se le pressioni sul lavoro hanno influito pesantemente sulle vostre relazioni di coppia, potrebbe essere saggio aspettare prima di dire che c’è una crisi. Ricorda, Venere presto non sarà più in contrasto, il che potrebbe significare un miglioramento.

Oroscopo della Bilancia

Per te, Bilancia, l’obiettivo più importante in questo momento è progredire professionalmente, mettendo ogni altra preoccupazione da parte. Per questo motivo, potresti non riservare molta attenzione all’amore, specialmente se certi sentimenti causano più stress che soddisfazione. Ciò può portare a un certo allontanamento emotivo. Tra febbraio e aprile, è probabile che si verifichi un periodo di riflessione nelle relazioni di coppia.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la tua giornata potrebbe essere un tantino agitata, potresti sentirti stanco e affaticato, ma sarà fondamentale mantenere sotto controllo l’energia impetuosa che senti dentro di te. Potresti ritrovarti a ripetere le stesse azioni e frasi, magari avvertendo una certa dose di nervosismo, specialmente nel contesto lavorativo. Tuttavia, non temere, perché non ne deriveranno conseguenze negative. Infatti, posso prevedere che il 2025 sarà un anno di grande rilevanza per te, che diventerà sempre più intrigante nella sua seconda parte.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, non lasciare sfuggire l’opportunità di trionfare in una sfida. L’amore è a portata di mano e febbraio riserverà alcune gratificazioni speciali.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’atmosfera è carica di tensioni. Cerca di non mescolare le sfide del tuo ambito lavorativo con la tua vita sentimentale. Marte, in posizione sfavorevole, contribuisce ad alimentare uno stato di stress piuttosto sostenuto.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, ci si presenta un cielo molto favorevole grazie al transito della luna nel tuo segno. Mercurio risulta attivo e questo ti fornirà l’energia necessaria per trionfare in una sfida. Durante questo periodo, sarai pervaso da un senso di pienitudine.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, il mio desiderio per voi è quello di ritrovare l’ottimismo, specialmente per coloro che hanno attraversato una fase di vita difficile. Saturno nel vostro segno vi invita a essere pazienti; questo pianeta infatti è associato alla costruzione e è possibile che già adesso siate in procinto di elaborare dei progetti da realizzare in particolare per il mese di febbraio.

