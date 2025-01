Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 28 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 28 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per quanto riguarda il segno di Ariete, notiamo un’incredibile ritorno della passione e l’impulso ad amare ancora di più a partire dal 4 di febbraio. E sì, è ufficiale, Enel sta per entrare nel tuo segno. Ma non interpretare questo come un simbolo d’amore, c’è molto di più – rappresenta anche una promessa di nuove opportunità lavorative e la possibilità di sfidarti in nuovi ambiti. È un periodo di crescita e prosperità.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro vive una giornata piena di stimoli e sarebbe opportuno avere dialoghi autentici riguardo ai sentimenti. Non si può infatti fondare relazioni durature su falsità o menzogne, e il Toro ne è perfettamente conscio. Con l’influenza positiva della Luna, non mancheranno certo i momenti gratificanti.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, un leggero stato di irrequietezza a causa di questioni amorose è da considerarsi del tutto usuale, come abbiamo notato nel decorso di gennaio. Tuttavia, osservando l’arrivo di febbraio, notiamo un mutamento significativo. Ci sembra infatti che si stia profilando un periodo di messa a punto in previsione di un evento intrigante che si manifesterà a breve.

Oroscopo del Cancro

Attenzione, amici del Cancro, vedo per voi un periodo particolarmente instabile, con un umore che sembra davvero un ballerino. Il mese di Febbraio, infatti, sembra agitato, soprattutto per quanto riguarda gli affetti. Prevedo situazioni un po’ complesse, con qualche dubbio che potrebbe emergere nell’ambito sentimentale. Si tratta di un periodo in cui potreste percepire che qualcosa non va o in cui potreste desiderare più sicurezze che in passato. Vi invito in particolare a tenere sotto controllo la gelosia, potrebbe subentrare e rendere più difficile la gestione delle vostre relazioni.

Oroscopo del Leone

Leone, ci attende un percorso astrologico affascinante. Al momento, nessun pianeta è in contrapposizione ad eccezione di Mercurio, simbolo della tua condizione economica – potrebbe esserci l’esigenza di chiarire certe problematiche finanziarie. Tuttavia, in generale, stiamo parlando di un periodo di grande energia e forte entusiasmo, che include anche la sfera amorosa. Ai cuori solitari, consiglierei di fare un respiro profondo, guardarsi attorno: ci potrebbero essere sorprese. Particolarmente favoriti in questo momento coloro che svolgono un’attività in proprio: avranno l’opportunità di dare il massimo.

Oroscopo della Vergine

Con l’avvento di gennaio, cari amici della Vergine, non posso dirvi che abbiamo fatto passi da gigante. Siamo ormai arrivati alla conclusione di questo mese, e il nostro sguardo si rivolge con speranza a febbraio. Tuttavia, un appunto è d’obbligo: non dimenticatevi di coloro che arricchiscono la vostra esistenza e il vostro cuore. Negli ultimi periodi la presenza di Venere in opposizione può aver seminato dei dubbi, soprattutto sul fronte affettivo. State all’erta!

Oroscopo della Bilancia

Se osserviamo la Bilancia, notiamo che può diventare un tantino contendibile quando si scontra con l’ingiustizia. È di comune conoscenza il suo incessante desiderio di trovare equilibrio in ogni cosa. In questo periodo, bisognerebbe che prediligesse la ricerca di un equilibrio interiore. La nota positiva arriva da Mercurio, che ha appena iniziato un marcia dolce: i progetti sono in ascesa, specialmente quelli con maturazione nella fase centrale dell’anno, vedranno una favorevole realizzazione.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, al risveglio sembra che tu porti sempre con te l’intenzione di mantenere la calma e lasciar scorrere le cose, ma ogni volta sembri non riuscirci. Forse è la pressione di questi giorni che ti mette alla prova. Ma non temere, l’oroscopo di oggi è positivo per te, ti offre prospettive di nuovi accordi, specialmente nel campo professionale. Marte e Saturno attivi garantiscono una spinta considerevole.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ti aspetta a poco a poco un periodo propizio per i rapporti interpersonali. Infatti, a livello sentimentale ed amoroso, il mese di gennaio potrebbe aver causato, a seconda delle circostanze, un certo raffreddamento o qualche dubbio amoroso. E’ bene ricordare che dal 4 febbraio l’energia delle stelle sarà più attiva. Per quanto concerne la sfera lavorativa, ci sono nell’aria progetti che prenderanno forma in piena primavera.

Oroscopo del Capricorno

Oggi, amici del Capricorno, la presenza lunare nel vostro segno stimola la vostra energia e la vostra determinazione. Se qualcuno sta attraversando un periodo d’incertezza sentimentale, ricordate che con un pizzico di pazienza potrete trovare la soluzione.

Oroscopo dell’Acquario

Oroscopo dei Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci, diventa vitale evitare di lasciare che tutto precipiti nel caos. Le sfide sono state numerose negli ultimi giorni, ma ora è tempo di riacquistare energia sul piano lavorativo. Ogni tanto, fare una panoramica della propria situazione risulta conveniente.

