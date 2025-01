Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 18 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 18 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, potresti riscontrare una leggera diminuzione del tuo benessere. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che recentemente hai lavorato duramente. Dal 29, Mercurio smetterà di essere in opposizione, questo non significa che le questioni lavorative o economiche si risolveranno magicamente in pochissimo tempo. Tuttavia, sono sicuro che a fine gennaio, e ancor più con l’arrivo di febbraio, scoprirai piacevolmente che molte soluzioni spunteranno spontaneamente. L’amore ritroverà un posto di rilievo nella tua vita.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, posso dirvi che la seconda parte del mese riserva delle sorprese per il segno del Toro. Inoltre, la presenza di Venere sembra suggerire ottime opportunità per nuovi incontri, sia nell’ambito professionale che sentimentale. C’è un desiderio di ristabilire un armonico equilibrio nel mese di febbraio. E fate attenzione! I rapporti che si rivelano non vantaggiosi potrebbero improvvisamente uscire dalla vostra vita.

Oroscopo dei Gemelli

Cari Gemelli, vivrete alcuni giorni di peculiarità, dove l’attenzione sarà rivolta unicamente al fattore economico, con probabili spese impreviste legate all’abitazione, magari a seguito di un piccolo problema tecnico. Sul fronte sentimentale, ci sono dei nodi da sciogliere in una relazione che sta diventando complicata. Prima di decidere di mettere un punto definitivo, attendete l’arrivo di febbraio: potrebbero esserci sorprese positive! Dopo la prima settimana di questo mese in arrivo, potreste infatti essere tentati di rivalutare la vostra decisione.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, non è opportuno fare marche indietro, sconsiglio pienamente di agire in questo senso. Mercurio in opposizione ha generato qualche scontro. Potrebbe essere che tu abbia optato per interrompere la tua partecipazione in un certo gruppo, hai deciso di voltare le spalle ai tuoi vecchi impegni e andare via da solo. Sei uscito da un contesto di elevata pressione, ebbene sì, alla fine tale decisione ha portato con se più tranquillità. Dato che allontanarsi da persone o ambienti che non ci fan bene è spesso la scelta giusta. Ora, sarà il momento di concentrarsi sul futuro.

Oroscopo del Leone

Sei del segno Leone e l’astro luminoso di Giove domina la tua stella zodiacale. Sento che avrai un progetto promettente da lanciare in primavera. Questo fine settimana, soprattutto per le coppie che stanno attraversando un periodo difficile, ci sarà un beneficio: la possibilità di comunicare con grande onestà.

Oroscopo della Vergine

Per te Vergine, il fine settimana che comprende sabato e domenica si preannuncia particolarmente propizio. Se nella settimana appena trascorsa hai riscontrato qualche inconveniente, questo rappresenta il momento ideale per rimediare, anche se richiederà uno sforzo da parte tua. I recenti cambiamenti nella tua vita hanno influenzato i tuoi equilibri interni, rendendo tutto un po’ più complicato.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sono consapevole che il 2024 ha messo a dura prova la tua vitalità fisica. In più, potrebbero esserci impegni attinenti all’assistenza di un individuo in difficoltà. Da un punto di vista astrologico, sei destinato a ottenere risultati soddisfacenti per quanto riguarda i tuoi impegni e le tue questioni lavorative, ma percepisco anche una notevole fatica in te, sia che tu sia un uomo che una donna. Ecco perché, ribadisco l’importanza di ricercare quell’equilibrio e quella tranquillità che ti manca.

Oroscopo dello Scorpione

Eccoci con lo Scorpione, un fine settimana promettente ci aspetta! La chiave sarà identificare il fervore e l’entusiasmo con il quale ci si approccia all’esistenza. Essere intenzionati positivamente, infatti, porta senza dubbio a risultati superiori. Ovviamente, assumerà fondamentale importanza anche il modo in cui affronteremo le circostanze.

Oroscopo del Sagittario

Attenzione Sagittario, questo fine settimana costituisce l’avvio di un periodo fondamentale per te. Infatti, a partire dal mese di febbraio, ti troverai a riflettere su nuovi piani e progetti significativi. Allo stesso tempo, troverai delle trasformazioni nelle premesse di una storia sentimentale, in cui ora detieni il controllo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ultimamente hai potuto sentire su di te il peso di alcune responsabilità. Questo è il momento di cercare un po’ di serenità. Nel campo affettivo, riemerge una leggera tensione che sembrava essersi dissolta.

Oroscopo dell’Acquario

In questo periodo l’Acquario sperimenta un periodo di rinnovata stabilità emotiva, che si rivela particolarmente significativo e, in alcuni casi, perfino coinvolgente ed eversivo. È l’ideale per coloro che progettano un’qunione o una collaborazione duratura. Chiaro segnale favorevole per gli innamorati che vogliono fare un passo avanti, ma anche per quelli che sperano in incontri rilevanti e promettenti.

Oroscopo dei Pesci

Durante il fine settimana, l’oroscopo prevede per il segno dei Pesci l’opportunità di sperimentare piacevoli emozioni extra. L’attenzione sarà focale su impegni, studi e lavori, prevalentemente per l’esecuzione di vari test ed esami. Fino a maggio, molti di voi saranno immersi nella preparazione di progetti già in vista per la metà dell’anno.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.