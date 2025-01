Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 8 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 8 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per coloro nati sotto il segno dell’Ariete, vi è un avvertimento per le spese eccessive in vista. Come avevo precedentemente accennato, Mercurio sembra essere un po’ irrequieto in questi momenti. Pertanto, fino al 28 del mese, sarà necessario fare ordine nelle finanze. Se sei un imprenditore, potrebbe essere necessario fare qualche taglio di bilancio. D’altra parte, se stai pensando di comprare una casa o fare un investimento, dovrai essere particolarmente oculato. Per le coppie consolidate, potrebbe essere il momento giusto per considerare progetti a lungo termine, come l’avere figli o comprare una casa.

Oroscopo del Toro

Cari amici del Toro, la presenza della Luna nel vostro segno apporta un ondata di energia, donandovi un’elevata prontezza nell’agire. L’aspetto positivo che rivela il cielo è anche favorevole per ciò che concerne l’amore, grazie all’intervento di Venere attiva al momento. Per chi non ha ancora trovato la sua dolce metà, questo è senza ombra di dubbio il momento propizio per cercare di ampliare le sue conoscenze.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli: il tuo segno zodiacale sta passando attraverso un periodo di liberazione: un peso che ti sei carico recentemente deve essere allontanato. Potrebbe essere che tra sabato 4 e domenica 5 si sia presentata qualche tensione nervosa. È altresì possibile che alcuni dei tuoi rapporti interpersonali abbiano sofferto o che siano sorti dei divari da superare. Adesso, però, disponi delle risorse interne necessarie per rimetterti in campo.

Oroscopo del Cancro

Risulta più agevole per il segno del Cancro riacquistare la serenità, però è necessario sottolineare che Mercurio, sia per l’Ariete che per il Cancro e presto anche per la Bilancia, comporta una rivisitazione dei bilanci. Pertanto, i nati sotto il segno del Cancro dovranno prestare un’attenta considerazione alle loro spese.

Oroscopo del Leone

La persona del segno Leone potrebbe riscontrare, tra il giorno di oggi e di domani, una leggera diminuzione delle proprie energie, tuttavia non è nulla di che preoccuparsi. Potrebbero essere soltanto un paio di giornate leggermente più faticose, ma ciò non inciderà sul favorevole andamento del mese di gennaio.

Oroscopo della Vergine

Vergine, la luna ti dona illuminazione in un momento che potrebbe apparirti poco chiaro. Tuttavia, l’essenziale è capire la direzione da prendere. Stai attualmente delineando vari traguardi ma senza aver raggiunto ancora delle solidità. Un periodo di meditazione può essere di grande beneficio. Per quanto riguarda l’amore, raccomando particolare cautela.

Oroscopo della Bilancia

Per gli amici della Bilancia, sappiate che l’influenza dissonante di Mercurio potrebbe causare spese impreviste. Ma coloro che hanno avuto un passato difficile, dovrebbero lasciarlo alle spalle e concentrarsi solo sul futuro. Troppi sono gli svaghi, è giunto il momento di rimettere ordine nella vostra vita.

Oroscopo dello Scorpione

L’astro del Segno dello Scorpione può occasionalmente sentirsi privo di fortuna, osservando con un certo senso di ingiustizia le proiezioni astrali del 2025. Ma ciò non riflette la realtà, infatti, non è corretto asserire che tutte le situazioni negative convergano su di lui. In effetti, qui si avvertono potenti auspici che indicano possibili occasioni favorevoli. Parla di amore, il benevolo universo.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, gennaio rappresenta un periodo di riflessione su molteplici questioni. Potrebbero insorgere sentimenti di frustrazione, poiché si riscontrano ritardi nei progressi di quei progetti a cui tieni molto.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, con Mercurio che attraversa il tuo segno, i prossimi giorni saranno propizi per un’analisi delle tue decisioni professionali. Sei conscio che la prima metà dell’anno ti sorride più della seconda, quindi nei giorni a seguire potrai cogliere l’occasione per metterti nuovamente in competizione. Ma non solo, sarà anche un tempo prezioso per dedicarsi ai propri affetti in modo più impegnato.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, potreste avvertire un lieve calo di vitalità. Credevo che la stanchezza possa cogliervi un po’ di sorpresa oggi e domani, rendendovi più vulnerabili del solito. Ricordate, soprattutto in questioni d’amore, quanta cura e cautela sono necessarie.

Oroscopo dei Pesci

Cari amici del segno dei Pesci, l’ingresso di Venere nel vostro cielo incarna l’avvento di un periodo di tranquillità e di successi, che potrebbero essere di piccole o grandi dimensioni ed influenzare anche l’ambito lavorativo. Questo clima è completamente distinto da quello oscillante tra novembre e dicembre, quando i dissidi e le ansie avevano la meglio. Tutti coloro che gestiscono un’impresa individuale vedranno manifestarsi un cambiamento nel giro di pochi mesi.

