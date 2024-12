Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 1 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 1 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, vivi un felice inizio d’anno programmando qualcosa che ti riempia di gioia e calma. Siamo consapevoli che questi giorni sono per lo più dedicati alla contemplazione piuttosto che all’azione, quindi chi deve intraprendere qualche attività, prenda le cose con calma e ad ogni cosa il suo tempo, valutando attentamente ogni aspetto della questione. Chi si trova in solitudine in questo periodo, non si abbandoni alla tristezza. Questi giorni servono anche a fare un resoconto dei fatti accaduti finora.

Oroscopo del Toro

Nel segno del Toro s’avvicina un fantastico 2025 con la fulgida luce del sole e la luna a sostegno. Prima di quanto immagini, Venere smetterà di ostacolarti. Sarà forse l’inizio di decisioni importanti? Ricordati che, specialmente quando si tratta di amore, le decisioni si prendono in coppia. Quindi, l’unico ostacolo potrebbe manifestarsi se il tuo partner dovesse mostrare qualche indecisione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, tanti auguri di uno splendido anno nuovo! Il 2025 per te sarà un anno ricco di energia. Come ho anticipato nelle mie precise previsioni, la parte iniziale dell’anno sarà caratterizzata da scelte importanti che segneranno un ritmo ascendente. Preparati affetto in abbondanza.

Oroscopo del Cancro

Care Amiche e Amici del Cancro, vi auguro un sincero e caloroso buon Capodanno. Non ho mai lesinato sugli sforzi e quest’anno vi vedo particolarmente energici e propositivi. Nel segno del Cancro, la famiglia assume un ruolo fondamentale. E coloro che hanno il privilegio di avere parenti reliable, certamente usufruiranno di momenti di convivialità durante questi giorni. Ricordate, vale sempre la qualità più che la quantità. Per chi sta sognando di creare il proprio nucleo familiare, il 2025 riserva stelle fortunate e luminose.

Oroscopo del Leone

Careone, auguri di uno splendido Capodanno. Si risveglia un’energia positiva, una prospettiva migliore rispetto a tutto quanto avete attraversato. Mi rendo conto che molti di voi, Leone, possano sentire di aver dato il massimo, ma forse la Fortuna non è sembrata dalla vostra parte. Potrebbe essere, ma ricordate, non è bene tirare conclusioni affrettate e, più importantemente, abbracciate il futuro con un atteggiamento positivo.

Oroscopo della Vergine

Auguri di felice anno nuovo, Vergine! Il Sole e la Luna offrono un’ottima prospettiva. La tua mente vedrà presto la luce, lasciando alle spalle quel Mercurio nervoso che ha reso il tuo dicembre un po’ sopraffatto. Stai per diventare più attivo. Possiamo quindi prevedere che da questo giorno in poi inzierai a recuperare ground.

Oroscopo della Bilancia

Felice Anno Nuovo, Bilancia. Recentemente hai potuto sperimentare una leggera flessione della tua energia vitale. In fondo, non è la prima volta che sottolineo come, nel periodo appena trascorso, molti di voi, nati sotto questo segno astrale, hanno dovuto affrontare situazioni cariche di tensione.

Oroscopo dello Scorpione

Un caloroso augurio di Capodanno, amico scorpione! Questa nuova era sorgente promette molteplici fortune. Man mano che passano le settimane, scoprirai che si profilano interazioni significative e nuovi approcci strategici. Ho l’assoluta convinzione che dovresti mettere alla prova le tue capacità in questo periodo. D’altronde, non dovremmo ignorare l’imminente influenza favorevole di Venere, che potrebbe portare nuove pulsioni amorose e rinforzare le relazioni che già rivestono un ruolo importante nella tua vita.

Oroscopo del Sagittario

Un caloroso augurio di capodanno, Sagittario! Venere prosegue il suo benefico transito. Tuttavia, con l’arrivo di gennaio, potresti incontrare qualcuno che non ti dice la verità. È probabile che tu desideri fare luce su qualsiasi aspetto che non sta funzionando correttamente. Possiamo comunque ritenerci soddisfatti, perché questo capodanno inizia sotto l’influenza di favorevoli configurazioni astrali.

Oroscopo del Capricorno

Felice Anno Nuovo, Capricorno! Questo è un periodo in cui trovi molti pianeti nel tuo segno e una moltitudine di idee che si moltiplicano nella tua testa. Nonostante ciò, è un momento incredibilmente produttivo, che ti porta più energia e determinazione rispetto al passato. Potrei anche dire che questo è il momento ideale per fare ottime decisioni in ambito amoroso.

Oroscopo dell’Acquario

Cari Acquario, celebra l’arrivo del nuovo anno senza preoccupazioni o dubbi! Persino gli Acquario più riluttanti alle relazioni amorose saranno spinti ad accogliere l’amore con un caloroso “Sì”. L’auspicata configurazione di Giove indica un futuro promettente e ciò potrebbe prendere forma nei prossimi mesi.

Oroscopo dei Pesci

Carissimi Pesci, un felice Anno Nuovo a voi. Non posso sminuire le sfide che avete affrontato di recente, specialmente a causa delle tensioni generate dal dissonante Mercurio. Tuttavia, mantenete la calma poiché gennaio apporterà una nuova dinamica, che giocherà a vostro favore. Quindi, circondatevi di volti sorridenti e anime affettuose.

