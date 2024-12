Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 29 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 29 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Decembre per l’Ariete si concluderà sotto l’egida di una notevole attività astrale con un occhio rivolto al futuro, auspicando che quest’ultimo porti una vivace emozione nel cuore. Come ho già annunciato nelle mie previsioni per il 2025, Venere intraprenderà un lungo cammino nel tuo segno, cosa che sottende una promettente prospettiva.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro vedrà una svolta significativa nel settore lavorativo. L’interazione con le organizzazioni e i partner è destinata a subire mutamenti sostanziali nel giro di poche settimane. Allo stesso tempo, potrebbe esserci un piano o un’idea che ha la possibilità di materializzarsi entro lo scoccare del nuovo anno.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, gli astri Venere, Marte e Giove stanno irraggiando energia in questo periodo. La tua natura, già di per sé tempestiva, vigorosa e vivace, sarà ora ulteriormente amplificata. Chiunque abbia a cuore il tuo benessere, dovrebbe celebrare questo tuo momento con un dono particolare.

Oroscopo del Cancro

Come già anticipato in occasione del Capodanno, Cancro, “pochi ma buoni” sarà il tuo motto. L’opposizione tra Sole e Luna tra il 30 e il 31 potrebbe simboleggiare proprio il tuo bisogno di evitare il caos. E’ un periodo fortunato per i legami d’amore, quindi potresti aver novità riguardando matrimoni. Ci saranno anche incontri davvero piacevoli.

Oroscopo del Leone

Leone, recentemente sei stato messo alla prova da alcune provocazioni che hanno potuto causare un certo grado di turbamento. Marte, collocato nel tuo segno, ha portato all’evidenza i tuoi sentimenti in maniera estremamente chiara. Come persona, sei lontano dall’ipocrisia, aborri la falsità e la retorica. In amore, però, le stelle sono al tuo fianco per sostenerti.

Oroscopo della Vergine

Vergine, nonostante la quiete astrale odierna, sei chiamato a pianificare qualcosa di speciale per il termine dell’anno, che sappiamo sarà animato tra il 30 e il 31. Ti preannuncio che i cambiamenti più incisivi arriveranno entro poco tempo, nei prossimi mesi.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sei in buona compagnia, in “quel gruppone” che preferisce qualità alla quantità. Il consiglio è d’immergerti tra individui pochi ma leali, evitando gli affanni superflui. Tuttavia, è fondamentale non trascurare l’organizzazione di obiettivi ambiziosi per il domani, come anche proteggere e preservare la tua condizione fisica.

Oroscopo dello Scorpione

Come Paolo Fox, vi dico, amici dello Scorpione, la vostra principale forza risiede nella vostra acuta capacità di comprendere chi vi si trova di fronte e far fronte alle complessità delle relazioni. Vi consiglierei di pazientare fino ai giorni successivi all’Epifania; vedo il positivo allineamento di numerosi pianeti a vostro favore. Questa configurazione astrale potrebbe trasformare un’amicizia in qualcosa di più.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, è possibile che non tu non abbia trionfato in tutte le tue sfide, dato che Giove in opposizione potrebbe rappresentare un periodo di stallo, un’occasione per osservare e riflettere sulle tue attività. Fortunatamente, sei circondato da un considerevole numero di amici e persone care, e i tuoi legami familiari sono salvaguardati da tutto questo.

Oroscopo del Capricorno

Il Capricorno inizierà l’anno in maniera favorevole, con Mercurio che da gennaio avvierà un periodo di protezione. Questo porterà ad un flusso di brillanti intuizioni che dovrai mettere in pratica, il che implica che i mesi a venire rilanceranno le tue aspirazioni più elevate. Il nuovo anno sarà caratterizzato da un novilunio particolarmente benefico, che sarà opportuno approfittare.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, nel caso tu sia già impegnato sentimentalmente, prevedo che vivrai questa relazione in maniera ottimale e potresti anche pianificare grandi idee per il futuro. Il tuo livello emozionale è molto alto in questi giorni. Intorno al periodo di Capodanno, si preannuncia l’emergere di sensazioni uniche ed eccezionali.

Oroscopo dei Pesci

Segni zodiacali con il simbolo del pesce, sviluppate le vostre carriere professionali con cura poichè changeamenti importanti sono all’orizzonte. Vi consigliai di mantenere una condotta pacifica, evitare controversie ed enfatizzare la fiducia nel periodo seguente all’8 gennaio. Nel contempo, questo momento e in particolare gli ultimi due giorni di dicembre promettono sensazioni piacevoli. Non perdete la speranza, poiché una rinascita è chiaramente nei presagi.

