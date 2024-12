Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 26 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 26 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete è giunto il momento di intraprendere la tua fantastica odissea. Stai attento soltanto a quei piccoli inconvenienti di salute legati al cambio di stagione o forse dovuti a qualche momentanea disattenzione. Rimarrai uno dei segni zodiacali più robusti nei mesi a venire. Tuttavia, non dimenticare che la tua energia fervente necessita di essere governata e, più di tutto, necessita di un traguardo da conseguire.

Oroscopo del Toro

Amici del Toro, vi suggerisco di iniziare sin d’ora i preparativi per una splendida notte di San Silvestro. Infatti, già dal 30 avremo un favorevole novilunio. Considerando le recenti incertezze amorose causate dalla posizione un po’ birichina di Venere, sono lieto di informarvi che quest’ultima si sta velocizzando e sarà presto di nuovo in piena attività. In vista dunque un gennaio molto positivo per voi!

Oroscopo dei Gemelli

Attenzione Gemelli, l’armonia planetaria è dalla vostra parte in questo momento. C’è solo bisogno di dedicare un po’ di tempo e attenzione a risolvere alcune sfide professionali o forse finanziarie. Come ho sottolineato molte volte, l’opposizione di Mercurio potrebbe aver messo in stand-by alcuni dei vostri progetti. Tuttavia, dovreste ricordare che questa è solo una fase temporanea e già a gennaio non si presenteranno più intralci. Detto questo, se esistono delle problematiche familiari che richiedono il vostro intervento, o dispute in sospeso, è consigliabile affrontarle ora. Posticipare potrebbe infatti portarvi a raggiungere il punto di ebollizione nel corso del weekend.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancro, spero che abbiate trascorso un sereno Natale, arricchito da illuminanti intuizioni. Un palpito intuitivo ed una sfilza di pensieri che necessitano di consolidamento, poiché i mesi a venire saranno animati da una potente energia. Giusto per mettere i puntini sulle “i”, mi dilungherò nelle previsioni dettagliate relative al 2025. L’anno imminente si preannuncia sotto l’egida di due energie contrastanti. Da un lato, avremo Saturno, il pianeta che solleciterà una sana potatura, un cambiamento totale, e forse anche una libera da situazioni insoddisfacenti. Dall’altro lato, ci sarà Giove, che indicherà la strada da seguire. In definitiva, sarà un anno di profonde trasformazioni, ma anche di concrete risoluzioni.

Oroscopo del Leone

Le stelle suggeriscono che il Leone si trova in una fase di stanchezza notevole, e come ben sappiamo, quando siamo esausti, tendiamo a reagire in modo negativo alle provocazioni. Pertanto, per almeno un paio di giorni, suggerisco di allontanarsi da qualsiasi fonte di stress. Auspico che le feste natalizie siano trascorse in serenità, senza alcun motivo di ritrovare risentimenti. È importante ora fare una riflessione sulle proprie priorità, tenendo a mente che il 2025 si prospetta come un anno favorevole, pieno di opportunità. Nonostante si possano presentare delle difficoltà, saranno superate.

Oroscopo della Vergine

Vediamo ora il segno della Vergine. Il transito lunare stimola il settore dell’orizzonte più distante, per cui incoraggio soprattutto i nati sotto questa costellazione, anche quelli più sedentari e immutabili, ad aprirsi al contatto sociale. Ricordatevi che il 30 e 31 saranno giornate particolarmente propizie, grazie alla positive influenze di un promettente novilunio. Consiglio quindi a chi ha la possibilità, di agire in un modo diverso dal solito, poiché tale cambiamento sarà beneficialmente sostenuto.

Oroscopo della Bilancia

Cari Bilancia, non è salutare focalizzarsi esclusivamente sul lavoro. È il momento di prestare particolare attenzione alla sfera affettiva, che acquisisce ancor più valore quando ci si ritrova ad affrontare periodi di stanchezza o problemi di salute. In questi momenti, è fondamentale avere vicino persone su cui poter contare. Con Venere in ottima posizione, le probabilità di fare nuovi incontri sono altissime, in particolare durante il fine settimana.

Oroscopo dello Scorpione

Gli astri ci dicono che lo scorpione, con la luna al suo fianco, sta sperimentando emozioni positive. E’ permeato da un’energia vibrante che potrebbe tradursi in aspirazioni di avanzamento nella sfera lavorativa ed economica. Ne discuteremo più dettagliatamente nelle future previsioni.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, pianeti amici ti sosterranno fortissimamente nel weekend del 28 e 29. Se ti trovi in un sentimento corrisposto o hai l’intenzione di progettare un evento ludico, ecco il momento propizio. Amico mio, approfittane!

Oroscopo del Capricorno

Come Paolo Fox, prevedo che per te, Capricorno, l’anno si concluderà con una congiunzione di Sole e Luna nel tuo segno. Questa configurazione astrale potrebbe facilitare il superamento di una sfida e l’oblìo di eventi di passato meno felici. In altre parole, tali transiti stellari potrebbero aprire porte a opportunità significative in diversi ambiti della tua esistenza.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno zodiacale dell’Acquario potrebbe avvertire un po’ di stanchezza a causa della presenza prolungata di Marte in opposizione. Tuttavia, questa circostanza non limita la capacità di agire e il desiderio di sviluppare nuovi progetti, soprattutto se insieme alla persona cara.

Oroscopo dei Pesci

Segno del Pesce, vedo che hai un’idea, un sogno in fase di sviluppo. Devo dirti che le stelle di gennaio saranno al tuo fianco. Perciò, rinnova la tua fiducia nel domani perché si prospettano promettenti opportunità. Riguardo ai sentimenti, concediti una chiacchierata intima oggi, rimandarla al 28 o al 29 non sarà la scelta più propizia.

