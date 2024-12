Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 23 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell'Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 23 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e "I Fatti Vostri", vi accompagna nell'affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele.

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, oggi sembra che tu abbia un conto aperto con l’universo. Non fraintendermi, è un periodo di grande energia positiva per te. Infatti, sei tra i segni zodiacali più fortunati. Tuttavia, proprio per questo, potresti sentire che ti è concesso agire e parlare in completa libertà. Ma sii prudente, per evitare gaffe. La luna, infatti, si trova in opposizione.

Oroscopo del Toro

Nel segno del Toro si avvicina un periodo vibrante e trascinante. Adesso mi immedesimo in coloro che hanno sperimentato un periodo turbolento sentimentale, che stanno valutando anche sul piano professionale di intraprendere percorsi sconosciuti rispetto al passato. Stiamo parlando di un cambio di ambiente lavorativo, di equipe, nuovi ruoli. E prendete nota, con l’arrivo del 2025 molto è destinato a mutare.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, l’universo sembra propizio per gli affari di cuore in questo momento. Tuttavia, potrebbero sorgere alcune divergenze, forse di natura economica, legale o lavorativa che richiedono attenzione. Queste questioni, se non gestite, potrebbero distogliere la mente da altre questioni importanti.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancro, sottili tensioni potrebbero emergere nelle relazioni parentali, quindi cerca di contenere i momenti di irritazione. Potrebbero insorgere dubbi, ma non preoccuparti. In realtà, l’anno in arrivo si presenta pieno di promesse per il tuo segno zodiacale. Quindi, fai attenzione a non lasciarti sfuggire le opportunità.

Oroscopo del Leone

Leone, come ho sottolineato poco tempo fa, il transito di Marte nel tuo segno zodiacale ha causato un aumento di tensione e momenti di irritabilità. Questa situazione ha creato un clima carico di tensione intorno a te. Ti esorto a stare attento per evitare di alimentare controversie non necessarie.

Oroscopo della Vergine

Vergine, in questo momento dovresti certamente impegnarti a riacquistare quella tranquillità interiore che può permetterti di aprire lo sguardo al mondo. Incontri stimolanti sono in serbo per te.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è il momento di raggiungere un accordo significativo, particolarmente se ci sono degli individui che da un po’ sono fonte di contraddizione o che possono scatenare la tua ira. È necessario lasciar andare le vecchie memorie, non c’è bisogno di stringere legami con il passato, ma di accogliere le novità.

Oroscopo dello Scorpione

Amico Scorpione, se ti trovi ad affrontare situazioni o problematiche in attesa di soluzione, tieni a mente che i mesi a venire saranno favorevoli. Conserva nel tuo cuore un piccolo spoiler: nei prossimi giorni analizzeremo insieme le tendenze astrali del 2025. Posso già affermare con certezza che la seconda metà dell’anno si preannuncia più positiva della prima. Non mi sorprenderebbe scoprire che qualcuno di voi stia già pensando di organizzare un evento speciale durante l’estate. Il 2025, nella sua parte centrale, promette un calendario ricco di accadimenti.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, è il momento di trarre il massimo vantaggio da questo periodo. Puoi contare sull’appoggio di Venere e Mercurio, che da sempre influenzano positivamente il tuo segno. L’ottimismo non ti manca, nonostante ci siano individui che potrebbero tentare di ostacolarti. Ma tu, fedele alla tua natura, resterai inarrestabile e il tuo ottimismo sarà la tua bussola. Prosegui su questa strada, stai facendo bene.

Oroscopo del Capricorno

L’astro diurno, il sole, illumina oggi il tuo segno, Capricorno, riversandovi una carica di energia, di forza, di coraggio e, soprattutto, una più serena prospettiva di vita. Le tue certezze si fondano su una ristretta cerchia di individui, in assenza dei quali ti pervade una sensazione di smarrimento. Tuttavia, sappi che l’orizzonte della vita ti offre sempre l’opportunità di stringere nuove amicizie. Ricorda il vecchio detto che recita: “Un chiodo scaccia l’altro”.

Oroscopo dell’Acquario

Cari Acquari, le stelle si stanno allineando favorevolmente per favorire l’amore e le collaborazioni nella vostra vita. Avete l’opportunità di creare nuovi legami e portare avanti idee innovative. Venere e Giove sono in una posizione ottimale, rendendovi irresistibili.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, non dimenticarti che gennaio è il periodo per riaccendere la passione e rinnovare la sintonia con il partner. Quindi, qualsiasi cosa non stia procedendo come dovrebbe, affrontala con saggezza. Ultimamente, potrebbero esserci individui inquietanti nel tuo intorno. Potresti aver avvertito una pressione maggiore del solito e la stanchezza si fa sentire, ma la risposta sta nel resistere; un futuro più roseo è all’orizzonte.

