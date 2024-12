Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 22 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 22 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, mi auguro che tu stia organizzando un Natale all’insegna della perfezione, tieni presente che il tuo segno zodiacale sta attraversando un periodo particolarmente prospero. Se ci sono polemiche o problemi legali, ti prevedo in una posizione vantaggiosa. Solo un consiglio: stai attento a non incappare in spese eccessive.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, le preoccupazioni che opacizzavano il tuo futuro qualche tempo fa, appaiono ora come un lontano ricordo. Non dimentico certamente i mesi travagliati quali luglio, agosto e novembre, in cui non tutti i nati sotto il segno del Toro si sono percepiti circondati da amore e protezione. Ma l’orizzonte risplende di cambiamenti favorevoli, il divenire appare finalmente positivo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, se hai sperimentato disaccordi, è il momento di metterli alle spalle. Ricorda, Venere nel suo aspetto favorevole, potrebbe aiutarti a risolvere incomprensioni e potrebbe addirittura favorire l’arrivo di nuove amicizie.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, il quadro astrale di oggi sembra un po’ contraddittorio: in parte vi spinge a fare la pace con le necessità altrui, ma allo stesso tempo vi percepite leggermente feriti. Questo malumore sprizza da situazioni pregresse, dove altri non hanno dimostrato la stessa pazienza che voi state avendo ora. Un consiglio: evitate gli impegni fino a tarda notte.

Oroscopo del Leone

Leone, l’ambiente astrologico è ampiamente positivo. Non posso prevedere che il 2025 vada a contrastare i tuoi intenti. Dunque, se in questi momenti ti senti affaticato o incontri qualche ostacolo, potrebbe essere dovuto ad un eccesso di entusiasmo o ad un avanzamento troppo rapido. La chiave è agire con serenità, ed è importantissimo evitare ogni forma di malinteso.

Oroscopo della Vergine

Ci piace vedere il segno della Vergine con un sorriso più spensierato di recente! Non è che il tipico Vergine sia un complottatore, però l’ansia causata da Mercurio contrario, che incide sull’aspetto professionale, l’approvazione personale e l’ascesa sociale, ha creato qualche grattacapo. Ora, però, il periodo sembra essere più sereno e gestibile.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, ti sarebbe già noto il mio pensiero: chi non si muove, perde tutto. E per quanto riguarda l’amore, è fondamentale risvegliare gli intensi sentimenti. Affronta e sorpassa anche i minori inconvenienti che si riferiscono al tuo passato, come ad esempio i problemi legati al tuo benessere fisico. Chiunque stesse affrontando periodi difficili, adesso è pronto a ritornare in campo.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione deve aprirsi nel dialogo, mantenendo sempre la verità al primo posto. L’incapacità di comunicare può trasformare un semplice disaccordo in una complicazione seria, difficile da risolvere. Preparatevi, care amiche e amici Scorpione, perché Gennaio vi riserverà un ondata di romanticismo, annunciandosi come il mese dell’amore.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, di recente avete avuto alcune responsabilità che non si sono rivelate esattamente entusiasmanti come avreste sperato. Infatti, c’è chi tra voi sta sondando l’ambiente per un diverso collettivo o un nuovo polo di riferimento, con alcune di queste sensazioni che risalgono addirittura a fine primavera. Alcuni Sagittari potrebbero sentirsi un po’ stanchi da questo punto di vista, tuttavia, non tutto è perduto. Si intravede infatti un fattore rinvigorente: l’amore e una potenziale riconquista.

Oroscopo del Capricorno

Posso prevedere per il Capricorno un avvio di giornata piacevole, ma con una seconda metà decisamente migliore. Evitate però di gestire ogni piccolo dettaglio, potrebbe portare solo stanchezza. Intriganti connessioni amichevoli potrebbero svilupparsi con Pesci e Scorpione.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, la presenza di Venere nel segno porta un’interessante attrazione verso qualcuno. Questa Venere parla di amore; un amore inteso nel senso più ampio. Attualmente, non solo l’affetto romantico, ma anche le relazioni amichevoli stanno fornendo incontri piacevoli e positivi.

Oroscopo dei Pesci

Come Paolo Fox, prevedo che per il segno zodiacale dei Pesci sarà cruciale il tempo successivo all’8 gennaio per creare chiarezza riguardo le decisioni da prendere, sia in ambito lavorativo che amoroso. Un rapporto nato divertendosi potrebbe evolvere in qualcosa di più significativo. Mantenete un occhio attento alle questioni legali e contrattuali, poiché le persone con un’alta dose di irritabilità e intolleranza potrebbero sentire il bisogno di chiedere consiglio a un legale o a un esperto. Tuttavia, consiglierei di aspettare un momento più favorevole.

