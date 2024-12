Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 19 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 19 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti attende un periodo ricco di iniziative, momentaneo potente per la creazione di novità; ne discuterò nei dettagli nelle previsioni per il 2025. La parte iniziale del prossimo anno si preannuncia di rilevante importanza. Inoltre, nella giornata odierna risulta una forte motivazione, grazie alla Luna in splendido aspetto. Hai l’opportunità di portare a termine molto.

Oroscopo del Toro

Toro, le stelle suggeriscono un approccio rigoroso nella sfera familiare, amorosa ed economica. Potrebbe nascere in te l’intenzione di intraprendere un progetto significativo, in previsione dell’estate del 2025. Sei consapevole che il Toro sarà uno dei segni zodiacali di spicco nel prossimo anno. In qualche modo, avverti una maggiore sensazione di protezione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il conto alla rovescia è iniziato. Mercurio, che era in opposizione, tra poco non lo sarà più. Ho ribadito numerose volte l’importanza e la fertilità delle tue idee, sotto questo cielo favorevole. Forse, quello che mancava era la parte economica per la realizzazione delle stesse. Un compromesso potrebbe essere la soluzione. Avvicinandoci al nuovo anno, sicuramente si presenteranno propizie opportunità.

Oroscopo del Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro, l’importanza della famiglia è notoriamente fondamentale, e anche il Natale assume un ruolo rilevante nella vostra vita. Quindi, per l’arrivo del Natale che sta per cadere a breve, vi esorto a passare del tempo con i vostri cari. Il prossimo anno avrà un significato particolare per voi, con l’entrata di Giove nel vostro segno zodiacale. Saturno, dal canto suo, vi invita a mettere ordine nella vostra vita, eliminando ciò che risulta inutile o superfluo.

Oroscopo del Leone

Leone, l’attenzione sarà al suo apice in riferimento al lavoro. Se vivi un amore, proteggilo, e osservo che in questo mese di dicembre si potrebbe essere verificato un minimo allontanamento. Si tratta di una separazione, sia fisica che mentale, che dal mese di gennaio avrà la possibilità di risolversi. Inoltre, se aneli all’amore, sappi che quasi l’intero 2020 sarà a tuo favore come un fedele complice.

Oroscopo della Vergine

Vergine, sei consapevole che il lavoro rimane il tuo obiettivo principale, così come le tue relazioni interpersonali. Tuttavia, con Mercurio in aspetto sfavorevole, devi affrontare e forse modificare molteplici aspetti che non ti sono del tutto chiari. L’enorme stress che ha dominato la tua vita recentemente deve essere gestito e superato.

Oroscopo della Bilancia

Mi sento di rivolgere un messaggio di speranza al segno della Bilancia. Le costellazioni in movimento premiano coloro che osano, che hanno coraggio. Quindi, se vi sentite avvolti da una nube di pessimismo o di malinconia, non permettete al fatalismo di prendere il sopravvento. Conosco bene la vostra natura, Bilancia. Dietro a quell’aria apparentemente rassegnata, si nasconde un cuore tenace e deciso. Quindi, accogliete con entusiasmo questa nuova fase astrale che promette di portare vantaggi significativi nella vostra vita. L’energia dell’amore è palpabile, si avvicina. Venere e Giove, pianeti amici, sono qui per supportarvi, Bilancia. Potete contare su di loro.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, il prossimo anno promette di essere crucial, e già da fine Dicembre si profilano opportunità di rinnovamento, principalmente se intendi dedicarti maggiormente alle emozioni. Se stai pensando di impegnarti in un’attività che ti sta a cuore, ecco che i legami di parentela si ravvivano, specialmente tra genitori, figli e nipoti. Il desiderio di ritrovarti tra le mura di casa, cullato dall’amore e dal calore familiare, è ciò che ti caratterizzerà.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la Luna si posiziona favorevolmente per te in questo momento, offrendoti una protezione speciale per il tuo mondo emotivo. Il cosmo è con te, non dimenticarlo. Tuttavia, durante il fine settimana, prestare attenzione alle tue interazioni con gli altri per evitare potenziali conflitti.

Oroscopo del Capricorno

Il segno zodiacale del Capricorno si distingue per la sua rinnovata energia e il desiderio di agire con spirito innovativo. Non dimentichiamo che, come di consuetudine, i Capricorno sono soliti fare una sorta di resoconto dell’anno trascorso quando questo si avvicina alla conclusione. E’ importante mantenere un atteggiamento positivo. Oltretutto, l’anno termina con il Sole e la Luna posizionati nel segno del Capricorno, un chiaro simbolo di forza.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno zodiacale dell’Acquario sta attraversando un periodo intenso di amore; se non è già innamorato in questo momento, è possibile che lo sarà a breve, vista l’influenza positiva dei pianeti. Le stelle suggeriscono infatti che sarà arduo sopprimere i sentimenti del cuore. Per coloro nati sotto questo segno che sono particolarmente fortunati, si presenta anche l’opportunità di impegnarsi in un progetto importante.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, l’orizzonte di nuove emozioni è vasto, abbondante ed eccitante. E ricordate, ciò non riguarda solo la sfera sentimentale, ma concerne anche l’ambito lavorativo. È un periodo favorevole per piantare semi che potrebbero portare a un’abbondante raccolta nei mesi a venire. Tuttavia, ci possono essere momenti in cui potreste sentirvi incompresi o poco sostenuti. In questi casi, prendete le distanze da coloro che influenzano negativamente il vostro stato d’animo.

