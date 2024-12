Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 12 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 12 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Il segno dell’Ariete riceve un potente impulso energetico, questo può rivelarsi un beneficio, tuttavia, può trasformarsi in un inconveniente se ci si lascia sopraffare dall’instabilità, compiendo azioni imprudenti o irrazionali. Ad ogni modo, questa proiezione astrologica risulta particolarmente favorevole per coloro che hanno attraversato un periodo di crisi nel loro percorso recente.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro, con la Luna a suo favore, offre l’opportunità di sviluppare collaborazioni durature e innovative. Questo è un periodo eccellente, tenendo presente che il Toro è sottoposto alla reggenza di Venere, il pianeta che simboleggia la Bellezza. È un momento ideale, soprattutto per coloro che desiderano rinnovare il proprio stile, o semplicemente per chi desidera piacersi di più mentre si guarda allo specchio – un aspetto che non dovrebbe essere trascurato, soprattutto al giorno d’oggi. Tuttavia, è fondamentale evitare di cadere nell’ossessione del perfezionismo.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, l’influenza di Giove persiste, favorendo il successo grazie al contributo benefico delle stelle. È vero, l’amore richiede maggior impegno, ma con Venere che incita a far fluire i sentimenti positivi, non c’è di che preoccuparsi.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox vorrei condividere che il segno zodiacale del Cancro sta attraversando una fase decisamente positiva, nonostante alcune tensioni che si sono manifestate nel corso di lunedì, martedì e mercoledì di questa settimana. Decisioni importanti riguardanti la carriera e la vita affettiva potrebbero essere all’orizzonte. Desidero però sottolineare un punto fondamentale per i nati sotto il segno del Cancro: il 2025 sarà un anno di rilievo, sarà un anno da non dimenticare.

Oroscopo del Leone

Carissimo Leone, sembra che in questo periodo non ci sia nulla che riesse a trattenerti. È un fenomeno comprensibile, date le attuali posizioni di Sole, Mercurio e Marte nel tuo segno, e con Giove a tuo favore, ti travolge un sentimento di onnipotenza. Ciò è sicuramente positivo, ma ti esorto a fare attenzione, la mancanza di diplomazia o un comportamento eccessivo potrebbero farti incappare in incomprensioni, mettendoti dalla parte del torto, anche quando pensi di essere nel giusto.

Oroscopo della Vergine

Vediamo Vergine, in questo periodo il tuo focus è principalmente sulla famiglia. Mi rendo conto che mantenere la serenità potrebbe non risultare semplice, considerando che la situazione è simile a quella di risolvere un rompicapo complesso, come la quadratura del cerchio, cosa che, almeno per ora, non sembra fattibile. Il mio consiglio? Prendila come viene, senza fissarti troppo sui dettagli. Posso anticiparti una cosa positiva: le feste natalizie e il Capodanno si mostrano molto gradevoli per te.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia è ora in un ciclo di riviviscenza amorosa; c’è un rinnovato desiderio di incontri che possono portare grandi emozioni. Una connessione significativa potrebbe nascere in questi giorni, pertanto approfittate di questo rinascimento personale. Fortunatamente, lo schieramento astrale non mostra più Marte in opposizione, suggestionando per coloro che hanno vissuto tempi difficili, un’atmosfera più leggera e promettente. Sono sinceramente ottimista sul fatto che si avvicinano soluzioni positive.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, trovandoci sotto l’effetto della luna contraria, potresti sentirti in tensione. Potrebbe darsi che ultimamente ti sia toccato affrontare situazioni o compiti che non eran tra i tuoi preferiti o che tu abbia dovuto dedicare il tuo tempo ed energie a persone in difficoltà. Insomma, gli impegni si accumulano e le responsabilità tendono a soffocare i momenti di puro piacere.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, se hai l’impulso di fare luce su questioni non risolte, la mia raccomandazione è di farlo entro venerdì. Nonostante tutto le persone intorno a te continuano ad apprezzarti, ne siamo coscienti che recentemente ti senti al centro dell’attenzione. Inoltre, con Venere in aspetto positivo senti crescere anche il desiderio.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, respira: un paio di giorni di tensione sono ormai acqua passata. Finalmente la luna risplende a tuo favore, un segno positivo che annuncia un periodo fertile per lasciarti alle spalle dubbi e incertezze. L’amore ti sta cercando, non ignorare il suo richiamo. Il Natale è all’orizzonte e la persona speciale nella tua vita merita un dono speciale. Falle sentire la tua affezione attraverso un regalo creativo e originale.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario potrebbe sentirsi affaticato e preso un po’ alla sprovvista in questo periodo. Il suo difetto più rilevante è quello di procrastinare, per poi affrontare tutto all’ultimo minuto. Tuttavia, vedo un arrivo di energia positiva nel settore sentimentale dell’Acquario, quindi si prospettano tempi migliori per l’amore.

Oroscopo dei Pesci

Nel presente, è importante che tu, Pesci, ti sforzi di superare l’ostilità generata da Mercurio; fai però notare che dal gennaio successivo, questa sfumatura negativa scomparirà. L’amore richiede molta pazienza in questo periodo. Le celebrazioni sono preservate, mostra cautela solo in relazione ai denari, potrebbero essere la fonte di qualche preoccupazione per qualcuno.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.