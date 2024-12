Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 6 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 6 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete! Quanta energia, quanta passione! Tantissime attività ti aspettano e magari ti sei preso un impegno impegnativo… ma sappiamo che ami queste sfide! L’esistenza è costituita da esperienze. Dovrai sfidarti. Ci saranno momenti graziosi.

Oroscopo del Toro

In questa fase, l’astro del Toro ha davvero la possibilità di esprimersi in modo libero, con forza e chiarezza comunicativa. Inoltre, troverà grande beneficio in trattamenti estetici, sempre nell’ottica di mostrarsi al suo top. Ricordiamo che il Toro, sotto l’influenza di Venere, apprezza la bellezza e trova nel fascino della moda un grande alleato.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è fondamentale tenersi al corrente riguardo le questioni legate all’aspetto professionale, specie pensando che dopo la prima settimana di gennaio avrà luogo un eccellente inizio. Pertanto, il mese di dicembre rappresenta un periodo di meditazione. Nel frattempo, il pianeta Venere insinua questioni d’amore, quindi potreste mettere da parte le preoccupazioni lavorative e focalizzarvi sulle emozioni.

Oroscopo del Cancro

Cancro, ti stai dimostrando con crescente iniziativa. Nella mia pubblicazione, ho enfatizzato e qui ribadisco che il 2025 sarà un anno di particolare importanza. Giove, nel prossimo anno, risiederà nel tuo segno. Quindi è importante fare preparativi anticipati. Pertanto, se ci sono individui che ti attraggono a livello sentimentale, ci sono anche quelli che non riescono a mantenere il controllo di sé, proprio come i pittori.

Oroscopo del Leone

Leone, recentemente sei stato coinvolto in controvoglie e dissapori, forse c’è qualcuno che ha provato a ostacolarti, ci sono stati cambi di ruolo e momenti di tensione. Ma tutto ciò non ti ha affatto creato problemi. Al contrario, sono dell’opinione che più affronti sfide, più ti sentirai alleggerito da pesi non necessari. Insomma, il trionfo è a portata di mano e tutte queste complicazioni non fanno altro che rinvigorirti.

Oroscopo della Vergine

La Vergine noterà un’evoluzione positiva così come altri segni dello zodiaco dopo l’8 Gennaio. Dicembre ti fornirà l’opportunità di compiere alcuni passi, ma non tutti. Normalmente, potresti avere il bisogno e la spinta di mettere a punto i tuoi piani di vita. Ma per il momento, si procede a braccio. Fidati del tuo intuito.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, posso affermare che le stelle mostrano segnali favorevoli per gli affetti. Marte, ora non più in conflitto, e Venere splendente presagiscono un periodo positivo dal punto di vista sentimentale. Si avverte anche un rinnovamento fisico che accresce la tua attrattiva. Ignora le chiacchiere infondate, stai per ricevere influenza positiva dagli astri. Si intravede anche la possibilità di un rinnovamento nei rapporti conflittuali nei mesi a venire, specialmente se hai affrontato qualche difficoltà.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione, a causa della dissonanza di Marte, potrebbe sentire un insieme di stanchezza in più. Perciò, nelle circostanze attuali, può sembrare complicato affrontare alcune questioni che potrebbero causare tensione. È importante, tuttavia, evitare di rispondere alle provocazioni. Parallelamente, nel campo del cuore, sembrerebbe che un rapporto sentimentale sia in una fase di riconsiderazione.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, Venere, il pianeta dell’amore, si prepara a iniziare un percorso carico di passione, il che è un’ottima notizia. Da giugno di quest’anno, hai fatto fronte a molte trasformazioni, ma lentamente sei riuscito a ritrovare un equilibrio e a rinnovare la tua energia positiva.

Oroscopo del Capricorno

Il Capricorno è dotato di notevole spirito d’impresa, i sentimenti assumono un valore rilevante e accattivante. È noto che il Capricorno tende ad avere soltanto alcuni pochissimi punti di riferimento. Il dato altamente positivo è che Marte non rappresenta più un ostacolo, favorendo così un recupero anche dal punto di vista psicofisico.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, attenzione! Consiglio assoluto di gestire con autocontrollo ogni situazione potenzialmente stressante. Riguardo alle proprietà, vi invito a tenere d’occhio le spese esagerate e a guardarsi da possibili appropriazioni indebite. E non dimenticate di pianificare dei nuovi impegni entro giugno, delle novità sono all’orizzonte!

Oroscopo dei Pesci

Pesci, avete davanti a voi un firmamento affascinante. La luna si sta accostando al vostro segno zodiacale, facilitando l’arrivo di gratificanti novità. Ricordate che domenica si presenterà un connubio astrale raro, perfetto per incontri e approfondimenti di vario tipo. Tenetelo presente!

