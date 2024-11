Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti dal Trono Over, per poi passare a quello Classico, durante il quale ne sono accadute delle belle. Nello specifico, il tronista Alessio Pecorelli è stato protagonista di una segnalazione, che gli è costato il trono. Ecco cosa è successo.

Barbara De Santi ridicolizzata a Uomini e Donne

La puntata del 28 novembre di Uomini e Donne è cominciata con un momento molto concitato inerente il Trono Over. Barbara De Santi ha dato luogo ad una scenata, in quanto non si è sentita capita dai presenti in studio e dai cavalieri con i quali si relazione.

Inoltre, Maria De Filippi le ha letto anche la notifica di un ristorante, il cui staff ha dichiarato che la donna non sia più ospite gradita in quanto, per tutta la durata della cena, non ha fatto altro che lamentarsi. Questo ennesimo colpo ha fatto perdere le staffe a Barbara, la quale ha palesato la volontà di andare via, cosa che poi non è accaduta.

La segnalazione su Alessio Pecorelli a UeD

Successivamente, poi, si è passati al Trono Classico. Al centro dell’attenzione c’è stato Alessio Pecorelli. La conduttrice ha mandato in onda dapprima un’esterna tra il ragazzo e una corteggiatrice, per poi “mortificarlo” rivelando una segnalazione sul suo conto che è pervenuta alla redazione del programma. Essa è stata corredata anche da un video, in cui si vede il giovane all’interno di un locale in compagnia di una ragazza.

Maria ha raccontato che l’autrice della segnalazione ha dichiarato che Alessio sia fidanzato con una giovane al di fuori e nel suo paese tutti sanno di questa relazione. Il tronista, per tutta la durata del dibattito, si è mostrato stralunato e stupito da questa segnalazione, sta di fatto che ha continuato a dire di non essere colpevole e di avere solamente delle amicizie.

La conduttrice, allora, lo ha messo spalle al muro dicendo che il video inerente la segnalazione sia abbastanza chiaro, quindi è assurdo che lui cada dalle nuvole. La donna, poi, ha puntualizzato che, al di là di tutto, Pecorelli ha infranto il regolamento della trasmissione in quanto i tronisti hanno il divieto assoluto di partecipare a delle serate durante il loro periodo di permanenza nel programma. Successivamente, poi, si è aperto un ampio dibattito tra il tronista e le corteggiatrici, che ha fatto passare quasi in secondo piano la segnalazione. Ad ogni modo, la faccenda non finisce assolutamente qui, in quanto nella prossima puntata assisteremo all’epilogo di questa vicenda.