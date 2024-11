Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 25 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 25 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la giornata risulta essere un po’ caotica. Non dimenticate, però, che siete fra i signi più robusti dello zodiaco. Tra l’ oggi e il domani, ci possono essere delle conferenze impegnative o potreste dover far fronte a qualche contrattempo. Fate attenzione ai particolari.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, Venere sottolinea che l’amore è presente nella tua vita. Potresti persino sentirsi così coinvolto emotivamente da voler chiedere qualcosa di più. Mi raccomando, tuttavia, quando interagisci con i segni d’aria come Acquario e Sagittario; potrebbe sorgere qualche piccola incomprensione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, allontanate la tensione che avete accumulato durante il fine settimana. Sospetto che molti di voi abbiano sperimentato qualche divergenza o un periodo di tensione tra sabato e domenica. Ricorda, il pomeriggio offre sempre saggi consigli per l’amore. Tuttavia, ci può essere ancora un po’ di caos nel vostro contesto lavorativo, e potrebbero esserci individui che cercano di impedirvi di svolgere i vostri compiti come dovreste.

Oroscopo del Cancro

Cancro, l’avvio del mese potrebbe apparirti un po’ monotono e apatico. Essendo semplicemente figlio dell’elemento acqua, è del tutto normale che a volte tu possa avvertire una certa stanchezza. Qualora tu abbia l’intenzione di programmare un incontro, il mio suggerimento è quello di posticiparlo al 28.

Oroscopo del Leone

Le stelle si stanno esplicitamente allineando a favore del segno del Leone in questo periodo! In particolare, gli astri, quali Sole, Mercurio, Marte e Giove, stanno brillando nel loro aspetto migliore. E non dimentichiamo la Luna, che oggi si unisce al coro del tuo successo. Le decisioni sono nelle tue mani, Leone: hai l’autorità di creare o distruggere, di dire sì o dire no… tutto questo dipende interamente da te. Per quanto riguarda l’amore, la passione è certamente nell’aria…

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, c’è molto lavoro da svolgere nella tua vita, una ricostruzione continua, le idee non smettono mai di affluire. Al calar della notte, ritrovi il tuo focus su ciò che dovrai affrontare il giorno seguente, ti sforzi di pianificare al meglio il tuo percorso vitale. E per quanto riguarda l’amore, c’è sempre spazio per un po’ di riflessione in un legame con Gemelli o Sagittario. La pazienza sarà la tua fedele alleata.

Oroscopo della Bilancia

Oggi, cari amici di Bilancia, l’astro luminoso della luna risplende nel vostro segno e suggerisce il momento giusto per concentrarsi sui progetti professionali. L’amore, al momento, sembra distante, ma non preoccupatevi: già nei primi giorni di dicembre vedrete un rinnovato risveglio sentimentale.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, ti voglio subito segnalare le date del 28, 29 e 30, momenti in cui gli astri ti saranno particolarmente favorevoli. Suggerisco di organizzare un appuntamento importante per questi giorni, o almeno iniziare a riflettere su quali potrebbero essere i tuoi desideri o le tue priorità in campo amoroso. Ricorda, sei tu a tenere le redini della situazione.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, con il sole e Mercurio nel segno, hai l’opportunità di immergerti in nuove avventure senza la paura di non riuscire. In ogni caso, sei consapevole della tua vittoria interiore. Non lasciarti influenzare da commenti provocatori. Ci sono persone che vogliono metterti alla prova.

Oroscopo del Capricorno

Lunedì e martedì per il Capricorno possono essere giornate piene di impegni, tuttavia non vi scoraggiate, la vostra determinazione non passerà inosservata. Infatti, nonostante la fatica, avrete successo e il risultato sarà un bel riconoscimento. L’influsso di Venere favorirà l’ambito sentimentale, ma sarebbe benefico mostrarsi più aperti ed estroversi.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli Acquari si preannuncia un obiettivo significativo da perseguire; potrebbe diventare ancora più evidente nell’arco di queste 24 ore. La presenza di Venere e Mercurio in posizione favorevole facilita la trasformazione di rapporti nati in modo spontaneo e quasi giocoso in relazioni profonde e importanti entro la fine di Dicembre.

Oroscopo dei Pesci

Per coloro che appartengono al segno zodiacale dei Pesci, consiglio vivamente di mettere da parte gli avvenimenti che hanno sconvolto il loro fine settimana, sia che si tratti di disaccordi che di periodi di intensa pressione emozionale. Sottolineo che, se ci sono incertezze da risolvere, il momento più opportuno per farlo sarà la metà della settimana.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.