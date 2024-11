Martedì 19 novembre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con il “Grande Fratello”, il reality show firmato Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Come sempre, al fianco del presentatore ci saranno Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà in tempo reale i commenti del pubblico.

Intrighi e sorprese nella casa

Tra le vicende più discusse della serata, spicca il continuo evolversi del triangolo amoroso tra Federica, Alfonso e Stefano. Questa sera, Federica, ancora incerta tra i due pretendenti, sarà protagonista di un ulteriore colpo di scena: riceverà la visita di un nuovo corteggiatore, direttamente dall’esperienza di “Temptation Island”, pronto a reclamare un posto nel suo cuore.

Nel frattempo, Yulia vivrà un momento emozionante: avrà la possibilità di riabbracciare la madre, Daiami, in una toccante sorpresa organizzata dalla produzione.

Scontri e riavvicinamenti

Le dinamiche di gruppo non mancano di tensione. I primi dissapori iniziano a emergere tra Lorenzo e Shaila, spinti da una reciproca gelosia che mina la loro serenità. Dall’altro lato, si intravedono segnali di avvicinamento tra Javier ed Helena, ma quali saranno gli sviluppi?

Televoto: chi verrà salvato?

Il clou della serata sarà il verdetto del televoto. I concorrenti in nomination sono Amanda, Federica, Lorenzo e Luca. Solo uno di loro sarà salvato dal pubblico: chi conquisterà la simpatia degli spettatori?

Non resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire i nuovi colpi di scena e le dinamiche che animeranno la casa più spiata d’Italia.