Nella casa del Grande Fratello gli intrighi amorosi sono all’ordine del giorno e ad esserne protagonisti non sono soltanto Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Da alcune settimane l’attenzione si è spostata anche sulla coppia prestata da Temptation Island, quella composta da Federica Petagna ed Alfonso D’Apice.

Il ragazzo ha avuto modo di raggiungere l’ex fidanzata tra le mura del GF con l’obiettivo di provare a riconquistarla, ma a nulla sembrano essere valsi tutti i suoi tentativi. Ad ingarbugliare la situazione è arrivato anche l’ingresso di Stefano Tediosi, tentatore con il quale la gieffina ha avuto una breve frequentazione. Ma la sua presenza ha smosso i sentimenti della Petagna? A quanto pare lei è giunta ad un’amara conclusione.

Federica e Stefano, storia al capolinea: salta il triangolo

In molti speravano che le dinamiche tra i tre componenti del triangolo di Temptation fossero più accese. In effetti Federica ha scelto di seguire quella che era stata la sua posizione sull’ex fidanzato. La gieffina apprezza il nuovo rapporto amichevole che hanno instaurato, ma continua a non vedere un futuro con lui almeno per ora. Ma i suoi pensieri sono rivolti a Stefano? Neppure la sua vicinanza sembra averla portata ad uno slancio, tanto che il suo comportamento ha sollevato i dubbi nella casa.

Le coinquiline Amanda e Mariavittoria in particolare, hanno richiamato l’attenzione della Petagna, interrogandola sulle sue attuali sensazioni. Per la napoletana è il momento di viversi la sua serenità, prendendo le distanze da entrambi i ragazzi, reduci da uno scontro furioso. Al contrario delle aspettative, il suo riavvicinamento a Stefano non è arrivato e un motivo ben preciso c’è. La concorrente ha spiegato la sua decisione.

Il due di picche a Stefano: svelato il motivo

Per Federica Petagna la situazione nella casa del Grande Fratello in questo momento non è delle più serene. Sebbene abbia scelto di viversi la sua esperienza da single e in totale tranquillità, continua inevitabilmente ad essere tra due fuochi. Amanda e Mariavittoria però, hanno deciso di approfondire il motivo per il quale non ha scelto di buttarsi tra le braccia dell’uomo con cui aveva vissuto giornate intense poco prima dell’ingresso nella casa, Stefano Tediosi.

La sua spiegazione è arrivata. “Lui ai miei occhi è cambiato”, ha affermato alle amiche la gieffina, che ad oggi si ritiene molto delusa. Ad averla frenata nel rapporto con lui sono state le dichiarazione che il ragazzo ha fatto sulle sue frequentazioni esterne nella dodicesima puntata. Secondo i rumor circolati infatti la Petagna sarebbe uscita anche con Giovanni De Rosa, un altro tentatore di Temptation Island, e Antonio Fico, cugino di Titty Scialò. Affermazioni totalmente smentite da Federica, che nel frattempo vede in Stefano una possibile strategia. La sua percezione è che Tediosi potrebbe essere intenzionato semplicemente a cercare la visibilità. Chi dei due è sincero?