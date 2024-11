Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 13 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 13 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la tua forza, il coraggio e la determinazione stanno per essere potenziati dalla presenza favorevole di Marte e Mercurio, senza dimenticare il beneficio di Giove. Sì, è vero che hai attraversato periodi di intensa fatica e momenti di grande dubbio, tuttavia, superando questi ostacoli con interventi strategici, tagli e aggiornamenti, sei sulla soglia di un periodo significativo per quanto riguarda la carriera. Perciò sii consapevole che l’amore potrebbe presentarsi in un modo insolito, e presta attenzione ai sentimenti che potrebbero nascere a distanza.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro è predisposto a portare alla luce una storia, pertanto chi è pronto a emergere faccia riferimento a questo oroscopo. Inoltre, come ho indicato nel mio libro dedicato al 2025, la Luna si troverà in questo segno il 14 e il 15. È prevedibile che l’anno a venire rappresenterà un momento di riconferme e, per taluni, una sorta di rinascita.

Oroscopo dei Gemelli

Attenzione, amici dei Gemelli! Quest’è un periodo in cui dovete fare molta attenzione alle sfide nascoste, poiché Giove vi accompagna, risiedendo nel segno della Porta Vittoria. Sappiate però che ci sono molte persone con punti di vista differenti dai vostri. Alcuni hanno intrapreso percorsi di vita audaci e, come si suol dire, prima o poi tutto esce allo scoperto. Può essere doloroso, ma ciò che conta più di tutto è rimanere fedeli ai propri principi, indipendentemente da tutto.

Oroscopo del Cancro

Pare che i nati sotto il segno del Cancro abbiano qualche perplessità in ambito sentimentale, infatti, alcuni tra di loro sembrano persino preferire la solitudine in questo periodo, non ricercando intenzionalmente alcuna compagnia. Però, vi è un’ottima notizia: l’influenza positiva di Giove, che ha avviato un transito, è destinata ad essere ancora più favorevole il prossimo anno. E c’è anche una conferma positiva sul fronte professionale per i nativi cancro.

Oroscopo del Leone

Come avevo rivelato ieri, Leone, la presenza di Marte nel tuo segno è un aspetto di importanza cruciale. Piuttosto, sotto il favorevole influsso di Mercurio, perfino coloro che portano avanti un’attività in proprio si rivelano motivati. Si apre il campo delle buone idee e delle intuizioni. Oggigiorno più che mai.

Oroscopo della Vergine

Prestate attenzione, Vergine, al vostro denaro. Avete Mercurio e Giove in una posizione turbolenta, il che indica che potreste dover affrontare delle spese significative per i vostri figli o per la vostra abitazione. Questo può variare a seconda dei casi specifici; anche le persone più giovani potrebbero dover investire per un cambiamento o un trasloco. Tuttavia, nel campo sentimentale, le vostre stelle stanno tornando a brillare a vostro favore.

Oroscopo della Bilancia

Amici della Bilancia, ho avuto modo di sottolineare spesso come la lunga influenza contrastante di Marte possa avere portato ad alcuni disagi fisici. La buona notizia è che, a partire dal 4 novembre, l’effetto contrario di Marte svanirà, portando un miglioramento nel vostro benessere e rendendovi pronti ad affrontare le importanti decisioni che vi attendono nell’anno a venire. L’amore potrebbe di nuovo far parte della vostra vita, però è indispensabile che questa circostanza vi soddisfi pienamente. Sembra infatti che esista qualche elemento di insoddisfazione o che una persona non rispecchi più le vostre aspettative, come un tempo.

Oroscopo dello Scorpione

Per voi dello Scorpione, l’apertura della settimana si è dynamicamente delineata. Gli unici giorni in cui potreste avvertire una certa tensione sono il 14 e il 15. Ciononostante, il pianeta Venere è dalla vostra parte, dando una spinta positiva all’amore. Gli idilli esistenti hanno la possibilità di diventare ancora più forti, ma attenzione, non tralasciate la possibilità di nuovi incontri. Idee luminose sono in vista anche per coloro che sono avanzati in età e desiderano una svolta.

Oroscopo del Sagittario

Da giugno, Sagittario, hai affrontato pesanti responsabilità e non tutte le tue esperienze sono state soddisfacenti. Tuttavia, adesso puoi sfruttare il passaggio di Mercurio nel tuo segno per riorganizzare e mettere in ordine tutta la tua vita. Ti aspetta una giornata piena di attività.

Oroscopo del Capricorno

Cari Capricorni, sappiate che in questo periodo è importante accogliere le nuove persone che incrocerete sulla vostra strada. Grazie all’influenza positiva di Venere nel vostro segno, potrebbe esserci una sorpresa in amore proprio dietro l’angolo. Le amicizie potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, vi ricordo che il prossimo mese, cioè dicembre, sarà influenzato favorablemente grazi alla presenza di Venere nel vostro segno. Questo permetterà di incoraggiare incontri, amicizie e intuizioni durante il corso della giornata. Ti lodo per la tua resistenza e perseveranza, quindi continua su questo cammino.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, non c’è dubbio che novembre ha avuto un avvio un po’ travagliato, tuttavia concentrati sull’amore, che potrebbe risorgere anche a seguito di una proposta inaspettata. Sul fronte lavorativo occorre invece restare concentrati, in vista dei grossi progetti per il prossimo anno.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.