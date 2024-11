Come tutte le più belle favole, anche quella che ha avuto come protagonisti Shaila e Lorenzo nelle ultime settimane sta vivendo un momento difficile. Nella casa del Grande Fratello l’amore sta lasciando poco a poco spazio a malumori e gelosie, che tormentano la nuova coppia. I due sembravano essere più uniti che mai al ritorno dalla Spagna, ma qualcosa si è incrinato bruscamente in questi giorni.

In particolare, una semplice chiacchierata di Spolverato con Helena ha acceso una fiamma di rabbia da parte della ballerina, sorpresa nel trovarlo in compagnia della modella. Il nervosismo della gieffina è sfociato in una vera e propria scenata, che però non convince alcuni in casa. Il dubbio più grande è sorto proprio nella stessa Helena.

Shaila sbotta contro Lorenzo, poi chiede un chiarimento

Che molte delle dinamiche nella casa del GF ruotino ancora attorno a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è innegabile. I due giovani continuano a mettere carne al fuoco, passando dalla passione travolgente a momenti di scontro durissimo. Le ultime ore nel reality show sono state un turbine di emozioni per i due coinquilini, a causa di una forte litigata che si è svolta in piscina. La ballerina però, dopo aver sbottato contro il fidanzato, ha riflettuto sulla sua reazione probabilmente esagerata chiedendo un confronto.

Dopo aver ammesso di sentirsi piuttosto nervosa, ha spiegato di essersi infastidita perché era intenzionata a salutare con un bacio il milanese, proprio mentre lui era impegnato a parlare con Helena. Dal canto suo, lui è corso ai ripari rassicurandola sul suo esclusivo interesse per lei. La situazione infatti, era dovuta semplicemente al suo tentativo di mantenere un rapporto amichevole con la modella, un’impresa che a quanto pare in questo momento è alquanto difficile.

Finte scenate per fare dinamiche: la dura accusa di Helena

Per quanto il famoso triangolo amoroso potesse apparire ormai un lontano ricordo, i rapporti che intercorrono tra Helena, Shaila e Lorenzo continuano a tenere vive le incomprensioni in casa GF. Dopo il diverbio tra i due fidanzatini, Helena si è rifugiata nel conforto di Amanda per sfogarsi su quanto accaduto. La modella non ha esitato a mettere in dubbio il sentimento tra i due, in quanto a suo parere la reazione di Shaila è stata del tutto immotivata.

La gieffina ha affermato che, al suo posto, se fosse stata davvero innamorata di Spolverato lo avrebbe accettato nella sua totalità, sentendosi sicura del loro legame. Ma non è tutto, perché la sua teoria va ben oltre e riflette il pensiero di molti. Secondo Helena infatti, il comportamento dell’ex velina sarebbe costruito e la scenata potrebbe dunque ricondursi all’obiettivo di creare ulteriori dinamiche. La sua analisi è realistica? Quel che si può ipotizzare è che, con tutta probabilità, nella puntata di martedì l’argomento verrà ampiamente trattato.