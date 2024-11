Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 8 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 8 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Oggi per l’Ariete si aprono nuovi orizzonti grazie alla Luna che splende in un amichevole aspetto, allontanando le ombre delle precedenti 48 ore di stress. Venere e Mercurio segnalano un forte dinamismo, un tema che ho anche affrontato nel mio libro evidenziando le molteplici opportunità che possono essere afferrate in questo periodo. E’ molto probabile che si avvii un fase di recupero, specialmente se recentemente hai affrontato difficoltà legali o economiche.

Oroscopo del Toro

Oggi consiglio al segno del Toro di prestare particolare attenzione alle proprie parole. Ci potrebbero essere sorprendenti sviluppi amorosi, soprattutto considerando il periodo di solitudine che è stato vissuto. A partire da lunedì viriamo verso un favorevole transito di 11 stelle.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’allineamento planetario dei primi giorni di novembre ha destabilizzato alcune delle vostre convinzioni. I momenti più difficili potrebbero essersi concentrati tra domenica 3 e lunedì 4. Tuttavia, la vostra situazione astrale attuale promette un bagliore di speranza. Con l’illuminazione che arriva da queste stelle, sarà più semplice raggiungere un punto di comprensione.

Oroscopo del Cancro

Cancro, sembra che qualcosa ti abbia turbato ultimamente. Potrebbe esserci stato un episodio spiacevole legato all’amore o un senso di mancato rispetto. È importante che tu prenda una decisione perché da lunedì potrebbe iniziare un periodo di maggiore sensibilità. Pertanto, se senti che una persona non è più al tuo fianco, o percepisci una mancanza di lealtà o di sostegno, potrebbe essere il momento di ripensare alla tua relazione con lei.

Oroscopo del Leone

Oggi il Leone è un tantino audace, come suggerito dalla Luna in opposizione. Tuttavia, non c’è nulla che possa ostacolare la grandiosa progressione, rafforzata dalle influenze di Mercurio, Venere, Marte e Giove. Ci potrebbe essere solo la necessità di schivare qualche inconveniente o ritardo.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, un periodo di introspezione si inaugura da oggi, affrontando anche una possibile sensazione di esaurimento intenso alla domenica 10. È come se stessi disputando una partita a scacchi con qualcuno o forse con la stessa vita. Evidentemente, occorre prestare attenzione allo schema di gioco. Osservare il cielo ora ha un profondo rilievo psicologico. Segna la conclusione di un viaggio nel tuo ambito lavorativo e l’esordio di uno nuovo, con cambiamenti già avvertiti da giugno.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è cruciale che tu rigeneri la tua energia vitale e riscopri la tua positività. Perché, come ben sai, la tua resistenza è stata fortemente sfidata dalla presenza di Marte. Ora, però, fa attenzione: non rappresenta più una minaccia. E’ necessario un cambiamento, che non potrai evitare.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, potrebbe essere il momento idoneo per riavviare il dialogo con i colleghi o i partner di lavoro in quest’oggi. Presta particolare attenzione ad eventuali contrasti con un superiore. Raccomando un approccio sereno e metodico.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, non sarebbe sorprendente se emergesse qualcosa di originale, forse anche un po’ audace. Potresti permetterti di vivere esperienze più intensamente, soprattutto in ambito amoroso. Ricorda però, che i commenti degli altri non vengono sempre accolti con tranquillità.

Oroscopo del Capricorno

Il segno del Capricorno s’accinge presto alla venuta di Venere. Non c’è miglior momento per godere d’amore, famiglia e, perché escluderlo, successo. Rivela il tuo spirito sotto l’influenza di questa luna energica, che intenderà elevare la sua influenza positiva addirittura di domenica.

Oroscopo dell’Acquario

L’Aquario sente il bisogno di esprimersi liberamente, è necessario rimanere aperti a nuovi incontri. Questo fine settimana, se vissuto con un atteggiamento proattivo, potrebbe già favorire un aumento del sentimento amoroso. Preparatevi a vivere nuovi slanci emotivi.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, è evidente che dall’inizio del mese alcune circostanze non stanno procedendo come previsto. Nel caso tu sia coinvolto in qualche divergenza, è forse più sagevolato posticipare il confronto a domenica. In quel giorno, la Luna potenziata nel segno dell’amore sembrerebbe favorire una risoluzione positiva. Ricorda però, i ripensamenti possono avere un costo elevato.

