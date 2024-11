Dopo la messa in onda della scorsa puntata del Grande Fratello c’è stata una lite molto accesa tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Tra i due sono volate parole decisamente grosse, che hanno portato la giovane a crollare in lacrime. A distanza di qualche giorno da quel brutto episodio, però, i due hanno avuto un nuovo confronto. Ecco cosa è successo.

Il chiarimento tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato al GF

Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes hanno avuto un chiarimento in queste ore al Grande Fratello. Il ragazzo ha ammesso di aver esagerato con i toni durante la loro ultima discussione, ragion per cui ha chiesto scusa alla sua compagna d’avventura. Lei ha apprezzato il gesto del coinquilino, sta di fatto che ha accolto le scuse ed ha ammesso che d’ora in avanti spera che tra di loro possa esserci una convivenza pacifica.

Nel corso del dibattito, però, Lorenzo non ha potuto fare a meno di punzecchiare la sua coinquilina. Il ragazzo, infatti, ha ammesso di essere convinto di piacere ancora tanto alla modella. Lei ha provato a negare, ammettendo di averci messo una pietra sopra su quanto ci sia stato tra di loro. La giovane, infatti, ha anche detto a Lorenzo di augurare il meglio a lui e a Shaila Gatta per la relazione che hanno appena cominciato.

I due si fanno una promessa

Lorenzo, poi, ha anche ammesso di essere contento che la coinquilina stia legando anche con altri compagni d’avventura, tuttavia, teme che possa lasciarsi condizionare dal giudizio degli altri. Helena ha negato questa possibilità, ma Spolverato è rimasto fermo sulla sua posizione. Ad ogni modo, la cosa importante è che adesso tra di loro pare sia stato trovato un punto d’incontro.

Ad ogni modo, al termine del confronto, i due hanno deciso di farsi una promessa. D’ora in avanti faranno il possibile per dare luogo ad una convivenza serena e pacifica, ma non solo. Il loro obiettivo è quello di riuscire a trascorrere del tempo insieme divertendosi e scherzando, gettandosi alle spalle tutto quello che è stato.

La reazione di Shaila all’avvicinamento tra Helena e Lorenzo

Successivamente, poi, Lorenzo ha avuto un importante confronto anche con Shaila Gatta. Quest’ultima ha voluto rassicurare il giovane invitandolo a stare sereno e a viversi il rapporto con Helena in maniera tranquilla. La ballerina, infatti, ha ammesso di non essere infastidita nel vedere che lui ed Helena scherzare e trascorrere del tempo insieme. Lorenzo, però, ci ha tenuto a precisare che, almeno per il momento, preferisce andare con i piedi di piombo con la Prestes, in quanto non crede che la giovane sia realmente pronta a vederlo come un semplice amico.