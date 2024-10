In queste ore, Shaila Gatta ha pronunciato delle parole davvero molto forti al Grande Fratello. La ragazza è rimasta malissimo per il modo in cui è stata trattata da Javier Martinez, così ha deciso di sfogarsi con Lorenzo Spolverato. Nel farlo, però, ha toccato dei temi davvero molto delicati che hanno a che vedere con la violenza sulle donne e i maltrattamenti. Sulla faccenda, così, si è sentita di intervenire Gessica Notaro, che l’ha demolita.

Le parole durissime di Shaila Gatta contro Javier Martinez al GF

Shaila Gatta ha sbottato contro Javier Martinez al Grande Fratello definendolo un “non uomo” e accusandolo di essersi comportato in maniera cattiva e aggressiva nei suoi riguardi. Proprio per tale ragione, la giovane ha ammesso di avere addirittura paura di lui e di tutte le persone che sono solite agire in questo modo.

La ragazza, poi, ha tirato in ballo anche alcune presunte violenze subite. Nello specifico, ha detto di aver sofferto molto a causa degli uomini e di aver subito le peggio cose. Proprio per tale motivo, è contenta di essere riuscita ad aprire gli occhi su Javier e liberarsi di lui, che sembrerebbe essere una persona tossica.

Gessica Notaro demolisce Shaila: presto confronto al Grande Fratello?

Dinanzi le parole di Shaila Gatta è intervenuta Gessica Notaro. La donna ha condiviso alcuni stralci di video contenenti gli sfogli della concorrente del GF. Ebbene, la nota attivista simbolo della lotta alla violenza sulle donne si è detta assolutamente allibita. Secondo il suo punto di vista, bisognerebbe aver paura di persone come Shaila e non come Javier.

Inoltre, a suo avviso, la Gatta non conosce minimamente cosa voglia dire subire maltrattamenti e violenze da parte degli uomini. Se così fosse, infatti, non avrebbe mai parlato in questi termini di Martinez. La Notaro, poi, ha concluso il suo intervento dicendo che Shaila non conosca minimamente il diavolo, ma se vuole può spiegarglielo lei. Che ci sarà presto un confronto tra le due in una prossima puntata del GF? Staremo a vedere.