Nella casa del Grande Fratello c’è stata una sorpresa inaspettata per tutti i concorrenti. Mentre ognuno era impegnato nello svolgere le proprie attività quotidiane, dagli altoparlanti si è udito un “Freeze”, che immediatamente ha immobilizzato tutti. In quel momento, poi, c’è stata una vera e propria invasione nella casa. Ecco cosa è successo.

Ballerini invadono la casa del Grande Fratello: la reazione dei concorrenti

I concorrenti del GF sono stati spiazzati dall’arrivo di una sorpresa. Ad un certo punto, tutti i protagonisti del programma sono stati freezati, la porta rossa si è spalancata e sono entrati numerosi ballerini i quali hanno cominciato a danzare sotto le note di “Fame” dal musical Saranno Famosi. La coreografia sulla quale si sono esibiti i ballerini è stata realizzata da Garrison Rochelle.

Enzo Paolo Turchi, nel momento in cui si è trovato davanti il collega, nonché amico, si è lasciato andare alla commozione. In seguito, poi, i protagonisti sono stati sfreezati, così Enzo Paolo e Garrison hanno potuto abbracciarsi. Successivamente, poi, tutti hanno iniziato a ballare sotto la guida dei ballerini entrati in casa.

Momenti divertenti ed emozionanti, specie per Enzo Paolo Turchi

In men che non si dica, dunque, il clima all’interno della casa di cinecittà è diventato subito sereno e divertente. Tutti i malumori e le discussioni sono spariti, per lasciare il posto all’allegria. I protagonisti di questa edizione del programma sono rimasti estremamente felici di questa sorpresa, sta di fatto che hanno ringraziato calorosamente il Grande Fratello per aver introdotto in casa questa ventata di divertimento e di gioia.

Ad un certo punto, poi, i concorrenti hanno iniziato ad acclamare Enzo Paolo Turchi invogliandolo a ballare e a cimentarsi nella coreografia realizzata dal suo collega. Lui è rimasto molto contento, sta di fatto che si è detto onorato per tutto l’affetto che riceve costantemente dai suoi compagni d’avventura. Insomma, un momento che, a quanto pare, ci voleva per sdrammatizzare un po’ alcune tensioni e malumori che si erano venuti a creare dopo la scorsa puntata del GF.