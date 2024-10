Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 24 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 24 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la pesantezza dei primi giorni della settimana sembra finalmente aver preso il volo. Hai sempre avuto poco tolleranza per chi non adempie le proprie responsabilità, ma oggi potresti mostrar più comprensione. L’amore, con il favorevole aspetto di Venere, è in primo piano e non passerà molto prima che tu percepisca l’affetto di qualcuno.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Buongiorno Toro, se ora stai gestendo una tua impresa, c’è la probabilità che tu debba trovare degli accordi sulle questioni finanziarie. Un senso di leggero malessere potrebbe emergere nelle prossime ore, causando un umore instabile. Ti consiglio serenità e sangue freddo, e ricorda sempre “Chi va piano, va sano e va lontano”.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, si avverte un forte desiderio di svago, un bisogno di variare le giornate e di alleggerire il peso di alcune incertezze che si sono generate negli ultimi mesi. C’è una questione d’amore che richiede la tua attenzione. Se recentemente hai deciso di riavvicinarti a qualcuno che avevi precedentemente lasciato, potresti avere dei dubbi sulla sincerità di questa persona o sulla sua disponibilità a essere realmente dalla tua parte.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, propago il mio sincero desiderio che ciascuno di voi mantenga un atteggiamento positivo. E’ giunto il momento in cui potete dire addio ad un rivale, perché la vostra vittoria è vicina. Alcuni di voi sono addirittura proiettati verso il futuro, con sogni di casa nuova o di un imminente trasferimento nel corso del prossimo anno. E chi lo sa, magari qualche stella in più potrebbe brillare nel vostro firmamento con l’arrivo di un nipote!

Oroscopo del Leone

Leone, ti attendono magnifici traguardi. Ti sei mai chiesto quanto amore provi? Oggi, l’affetto assume un ruolo più importante del dovere professionale. L’attuale benefica posizione di Venere favorisce non solo la possibilità di stringere nuove amicizie, ma in alcune rare occasioni, potresti ritrovare una figura significativa del tuo passato.

Oroscopo della Vergine

Amici della Vergine, c’è una certa inquietudine nel settore amoroso ed emotivo. Potrebbe derivare da parole non espresse, rimorsi che si manifestano. Puoi sentirti dispiaciuto per non aver rivelato i tuoi sentimenti quando era il momento giusto. Fate attenzione a gestire qualsiasi nervosismo in arrivo.

Oroscopo della Bilancia

Cari amici della Bilancia, la Luna ha cessato di essere avversa e possiamo riavviare i contatti che erano stati a un certo punto interrotti. Vi avevo dettagliato quanto gli ultimi tempi avrebbero spinto molti di voi a rifugiarsi nei propri pensieri, non fino al punto di spegnere il cellulare, ebbene sì, ma quasi. Naturalmente, ciò è permesso, ma se nei passati due giorni avete percepito un’agitazione eccessiva, il riacquistare una certa tranquillità oggi è non solo inevitabile, ma assolutamente necessario.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, il tuo oroscopo per il 2025 sottolinea l’importanza dell’ottimismo costante, vista la tua tendenza a sottoporsi a un’autovalutazione critica. Il solo elemento negativo della giornata si presenta come una Luna in opposizione, che potrebbe causare qualche lieve ritardo. Ricorda di prestare attenzione a non esagerare con lo sforzo.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittari, Venere, nel suo aspetto sensuale, suggerisce che il periodo è favorevole per esprimere il tuo affetto, vivere incontri significativi e arricchire il tuo circolo sociale. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, è inevitabile che tu possa incontrare giudizi che non riterrai appropriati. Tuttavia, questa è una fase in cui sei libero di agire, pur rispettando certe restrizioni. Ricorda, non è prudente abbandonare le cose sicure per inseguire l’incerto.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, vi sono stati degli ostacoli che hanno cercato di rallentarti. Tuttavia, tu hai la forza per superarli, per frantumarli. Questo Marte in opposizione, che da un po’ crea turbolenze, non è in grado di offuscare la tua luce. È vero, potresti dover mettere una pezza se qualcosa stona, ma finalmente arriverai a realizzare i tuoi sogni.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, ci potrebbero essere episodi in cui è consigliabile mantenere una certa distanza da situazioni potenzialmente provocatorie. Questa settimana vi troverete faccia a faccia con qualche contrasto minore che potrebbe manifestarsi nel giro di un paio di giorni. Fate attenzione anche a…

Oroscopo dei Pesci

Capricorno, ho fatto molta attenzione ai tuoi sentimenti; sottolineando sempre quanto siano fondamentali nella tua esistenza. È noto che la tua emotività ti rende vulnerabile, quindi è cruciale fare molta attenzione ai rapporti che non funzionano. Ma non temere, poiché a fine mese avrai l’opportunità di riscattarti splendidamente.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.