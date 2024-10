Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 19 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 19 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, siete tra gli zodiaci pronti a brillare, soprattutto nelle questioni del cuore proprio adesso. Venere ha acceso un potente faro lungo il vostro percorso amoroso. Un consiglio per i single, apritene gli occhi, il vostro amore potrebbe essere più vicino di quanto crediate. Coloro che sono già in una relazione, troveranno questo momento perfetto per approfondire i loro sentimenti. Se in passato eravate troppo concentrati sul lavoro, adesso è il momento di cambiare.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro è chiamato a prendere una decisione importante in questa fase della sua vita, specialmente per quanto riguarda la sua carriera. Mercurio, in una posizione critica, suggerisce problemi e la necessità di rivedere le proprie finanze. Tuttavia, ci sono buone previsioni per quanto riguarda gli affetti e le questioni sentimentali. Per il Toro, il 2025 si preannuncia come un anno di grande produttività.

Oroscopo dei Gemelli

Quanto ai Gemelli, avranno la luna nel loro segno questa domenica, quindi potranno contarare su un panorama astrale positivo in breve tempo. Tuttavia, è fondamentale non cadere in situazioni di tensione elevata, dato che Venere è in opposizione. Questo potrebbe portare a mettere in dubbio un legame affettivo, ma non è inevitabile che termini. Se in precedenza si è verificata una frattura o una crisi, ci può essere chi non ha ancora…

Oroscopo del Cancro

Cancro, il pianeta Mercurio mostra un aspetto favorevole con Saturno e Marte. Questa astrale armonia diffonde pensieri innovativi e scoperte illuminanti. Peschi comprendre fruizioni notevoli in un lasso di tempo ristretto. Le imminenti settimane sono decisamente a tuo favore.

Oroscopo del Leone

Amore, lavoro e danaro risplendono quali stelle centrali nel tuo astrologico cielo, caro Leone. L’orbita sentimentale emana una luce brillante, occupando la posizione di predominanza nel tuo cosmo personale. Accanto ad essa, irradia un bagliore intenso l’opportunità lavorativa: c’è una sfida che ti aspetta e io sono fermamente convinto nella tua riuscita. Un po’ più lontano, nel terzo anello del tuo zodiaco, c’è la sfera economica. Pur essendo meno intensa, non va dimenticata: alcuni affari, forse legati a tasse o pagamenti, richiedono di essere risolti. In estrema sintesi, sentimenti, ambizioni professionali e obblighi monetari si dispongono nell’aurea sequenza del tuo oroscopo.

Oroscopo della Vergine

Tuo segno zodiacale, Vergine, è noto per l’acutezza, la precisione e l’approccio razionale alle cose. Tuttavia, in questo periodo, sei chiamato a rinnovare le tue idee, un cambiamento dettato da un’onda emotiva recentemente avvenuta. Questa ondata ha potuto perturbare anche alcuni aspetti lavorativi della tua vita. La presenza di una Venere dissonante consiglia cautela nelle questioni d’amore.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, stiamo osservando un fine settimana di grande rilievo. Marte opposto indica un crescente stato di stress che si sta accumulando durante la settimana. Questo è un momento nel quale aspireresti a ritrovare un po’ di serenità. Per conseguirlo, alcune persone di segno Bilancia, non tutte, sceglieranno di isolarsi, di andare in un angolo, di limitare l’utilizzo del cellulare… vogliono ristabilire un contatto con se stessi.

Oroscopo dello Scorpione

All’attenzione Scorpione, l’Ottobre in corso assume una importanza particolare, in particolar modo verso la fine, quando il sole farà la sua comparsa nel tuo segno. Comunque, sarà fondamentale mantenere alta la guardia, in particolar modo durante il weekend, con un occhio all’impulsività che sarà necessario tenere sotto ritegno. Un periodo chiave per il lavoro, specialmente per coloro che stanno delineando piani futuri.

Oroscopo del Sagittario

La stella dell’amore, Venere, sembra premiare grandemente i sentimenti del Sagittario in questo periodo. Siete sicuramente al centro dell’attenzione, attirate sguardi e fate altrettanto con figure che suscitano il vostro interesse. Tuttavia, è consigliato mantenere una certa prudenza. Nel campo lavorativo, si sono verificati alcuni cambiamenti rilevanti a partire dal mese di giugno che potrebbero richiedere la vostra attenzione.

Oroscopo del Capricorno

Durante il weekend, Capricorno, avrai esperienze significative. Come sottolineavo ieri, tendi a mantenere un profilo basso in amore, prediligendo una certa riservatezza nelle tue relazioni. Tuttavia, ora è il momento giusto per essere più audace e proattivo.

Oroscopo dell’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario stanno affrontando delle questioni pragmantiche, probabilmente ci sono più oneri finanziari rispetto a quanto preventivato, con imposte più elevate del solito. Tuttavia, guardando all’ambito affettivo, è effettivamente il periodo perfetto per emergere tra molte incomprensioni.

Oroscopo dei Pesci

Nel fine settimana appena trascorso, i Pesci dovevano fare molta attenzione a non compromettere la propria serenità: in certe situazioni, anche un solo commento può essere eccessivo, non parliamo poi di due.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.