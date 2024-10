In queste ore c’è stato un nuovo confronto/scontro tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. La ragazza è andata dal coinquilino con l’obiettivo di scoprire come fosse andato il confronto che lui ha avuto con Shaila Gatta nel corso della giornata di ieri. Lorenzo, però, è stato piuttosto restio ad aprirsi con la coinquilina, sta di fatto che tra i due c’è stato un nuovo scontro.

Nuovo scontro tra Helena e Lorenzo al GF: che è successo

Il rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sembra irrimediabilmente compromesso nella casa del GF. La ragazza, però, in queste ore ha provato a riavvicinarsi al coinquilino cercando, quanto meno, di recuperare il rapporto di amicizia. Purtroppo, le cose hanno preso una piega inaspettata. Helena ha chiesto a Lorenzo come fosse andato il chiarimento con Shaila, ma lui non gliene ha voluto parlare. Questo perché il giovane crede che Helena, in realtà, sia ancora presa da lui e, di conseguenza, gli chieda queste cose per gelosia.

La Prestes, però, ha replicato invitando il suo coinquilino a non curarsi dei suoi sentimenti, in quanto ormai non nutre più nulla nei suoi riguardi. Le parole della ragazza non sono apparse molto convincenti, sta di fatto che Lorenzo ha svelato di non credere ad una singola parola. I due, così, hanno iniziato a discutere in maniera piuttosto animata.

Shaila prova a rassicurare Helena

Durante la discussione, Lorenzo ha invitato Helena ad essere onesta e sincera in primis con se stessa, altrimenti non sarebbe andata da nessuna parte e si sarebbe costruita solamente dei castelli in aria. Malgrado i tentativi della Prestes di mostrarsi convincente, Spolverato non le ha creduto, così tra i due non c’è stata nessuna riconciliazione o punto di incontro.

Non contenta dell’esito del dibattito, poi, Helena è andata da Shaila a chiederle come fosse andato il confronto con Lorenzo. La Gatta ha deciso di aprirsi con lei, rivelando quello che si sono detti. La ballerina, poi, ha voluto tranquillizzare la coinquilina dicendole di non nutrire assolutamente nulla per Spolverato, se non una bella amicizia. Questo ha rasserenato un po’ Helena. Riuscirà la modella a viversi con maggiore leggerezza questa situazione?