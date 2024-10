Durante la messa in onda della puntata di ieri di Temptation Island, Lino Giuliano ha pubblicato alcuni video su Instagram n cui si è scagliato duramente contro il programma per il modo in cui è stato trattato. Il protagonista ha alluso al fatto che, nei suoi riguardi, sarebbero stati adoperati dei comportamenti differenti rispetto a quanto accaduto ai protagonisti di questa edizione. Ecco cosa è emerso.

Lo sfogo di Lino Giuliano contro Temptation Island

Lino Giuliano ha commentato live la puntata di ieri di Temptation Island ed ha fatto delle confessioni molto forti. Il ragazzo ha mostrato tutto il suo risentimento per il modo in cui è stato trattato, sia dentro sia fuori dal programma. In precedenza, il giovane si è scagliato contro Filippo Bisciglia, accusandolo di usare due pesi e due misure con i concorrenti. Con lui, ad esempio, è stato freddo e distaccato, mentre con Alfred, che ha tradito la sua fidanzata, si è mostrato comprensivo.

Stavolta, invece, Lino ha dato luogo ad uno sfogo più generico. Il giovane, infatti, ha detto che lui è stato ingiustamente attaccato per come si è comportato a Temptation Island. Lino ha ammesso di aver compiuto degli errori nei confronti di Alessia Pascarella, tuttavia, non meritava tutto l’odio e il veleno che gli è stato riversato addosso. A suo avviso, infatti, durante l’edizione in corso del programma sono state fatte e dette cose ben più gravi delle sue. Ci sono stati tradimenti e mancanze di rispetto palesi. Alcuni protagonisti si sono spinti dove lui non avrebbe mai osato spingersi.

Lino lancia un avvertimento

Alla luce di queste considerazioni, dunque, Lino Giuliano ritiene di essere stato trattato male, sia dentro sia fuori dal programma, pur non avendo commesso cose così gravi. La sua colpa principale è stata quella di rifiutare tutti quei falò di confronto con la sua ex fidanzata, per poi uscire con Maika Randazzo. Per il resto, però, non ha mai tradito la sua fidanzata o, comunque, non si è mai spinto così oltre come fatto dagli altri. In ogni caso, Lino ha anche fatto un annuncio alquanto criptico. Nello specifico, ha detto che il prossimo 29 ottobre “racconterà tutta la verità”. A cosa starà facendo riferimento? Non resta che attendere questa data per scoprirlo.