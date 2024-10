Il grandissimo spazio che le è stato riservato durante la prima puntata del Grande Fratello 18, ha fatto comprendere fin da subito che Jessica Morlacchi sarebbe stata una protagonista di questa edizione. La cantante è entrata nel reality show con grande entusiasmo, facendosi apprezzare dal pubblico per la sua proverbiale autoironia.

Come una “Bridget Jones” romana, ha giocato senza alcun timore sulla sua sfortuna amorosa, sperando nell’eventualità di conoscere l’uomo giusto all’interno della casa più spiata d’Italia. L’allegria della concorrente però, in questi ultimi giorni è andata via via a spegnersi. Uno dei suoi recenti discorsi sta particolarmente allarmando i fan: è pronta ad uscire dal gioco?

I continui scontri con Yulia Bruschi: Jessica stanca delle dinamiche in casa

Dopo diverse settimane di permanenza, Jessica Morlacchi aveva palesato il suo interesse verso il coinquilino Giglio. Una cotta che è stata subito frenata dallo stesso gieffino, il quale con molta chiarezza le ha spiegato di vederla come un’amica. Il malumore della cantante tuttavia, è andato a peggiorare quando il ragazzo si è avvicinato a Yulia, dalla quale è fortemente attratto.

Anche nel corso dell’ottava puntata è stata tirata in ballo sulla situazione, chiamata ad esprimere il suo giudizio sulla sincerità della concorrente. Una dinamica che sta iniziando a pesare alla Morlacchi, come lo stesso Giglio, sempre molto affezionato a lei, ha notato. “Tu come stai?”, le ha chiesto durante un momento di tranquillità in giardino. La sua risposta è stata solo l’inizio di uno sfogo che desta preoccupazione sulla sua permanenza nella casa.

Jessica sta male: i motivi per cui pensa di uscire dal GF

“Sto di m****”, ha risposto Jessica confermando i sospetti di Giglio, che non ha perso tempo ed è andato a sedersi accanto all’amica. La Morlacchi a quel punto ha confessato di non sentirsi più a suo agio nel clima che si è creato in casa. Ma quali sono i reali motivi di questo malessere? “Le continue incomprensioni, come se fosse tutto colpa mia. Non va bene questa cosa, non sono una persona stupida.”, ha affermato la gieffina riferendosi con tutta probabilità al continuo scontro con Yulia.

La romana ha proseguito spiegando di sentirsi lei il problema e che, se così fosse, sarebbe pronta ad andarsene. Il pensiero di Jessica si è poi spostato sui familiari e le persone all’esterno, che soffrono molto la sua mancanza. Ha riflettuto quindi sull’inutilità di sprecare il tempo che potrebbe dedicare ai suoi cari per restare nel GF e discutere di questioni di poco conto. L’umore dell’artista ha portato i fan a credere in un possibile e imminente ritiro, che sta già generando molta tristezza. “Mi spiace che la sua fragilità non sia tutelata”, ha scritto qualcuno sui social esprimendo il suo rammarico. Ce la farà a superare questo momento di sconforto? I suoi sostenitori sperano fortemente di sì.